прогноз на матч 1/4 финала турнира в Стокгольме, ставка за 2.02

Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против француза Юго Эмбера в четвертьфинале турнира ATP 250 в Стокгольме (Швеция). Матч пройдет 12 ноября, начало — в 22:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.02.

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Музетти

Лоренцо попал в число первых четырех сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда.

В первом матче итальянец одержал уверенную победу над 95-й ракеткой мира Тоби Сэмюэлом — 6:1, 6:4.

Музетти выиграл восемь из 11 последних матчей.

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В конце октября Музетти стал чемпионом турнира ATP 250 во французском Лионе.

На «пятисотнике» в Базеле Лоренцо проиграл во втором круге Артуру Фери, а на «Мастерсе» в Париже уступил в третьем раунде Люке Ван Ашу.

Музетти занимает 25-е место в рейтинге ATP. В текущем сезоне он провел 43 матча (29 побед, 14 поражений).

Эмбер

Юго в первом раунде выиграл у парагвайца Адольфо Вальехо — 6:4, 6:3.

Во втором круге французский теннисист обыграл хорвата Борну Гойо — 6:2, 6:4.

Эмбер выиграл два подряд матча впервые с конца июня, когда он стал чемпионом травяного турнира ATP 250 в Истборне.

На «Мастерсе» в Париже Эмбер проиграл во втором круге итальянцу Маттео Берреттини.

Перед этим Юго не выиграл ни одного матча на турнирах в Шанхае, Лионе и Базеле.

Эмбер занимает 39-е место в рейтинге ATP. В текущем сезоне он провел 57 матчей (29 побед, 28 поражений).

На этой неделе Эмберу надо защищать очки за прошлогодний финал в Стокгольме.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 1.45, победу Эмбера букмекеры предлагают за 2.73.

Прогноз: в таких матчах всегда нелегко спрогнозировать исход, поэтому оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов или сетов. Скорее всего, встреча итальянца и француза будет затяжной.

2.02 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч Музетти — Эмбер позволит вывести на карту выигрыш 1020₽, общая выплата — 2020₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.02.