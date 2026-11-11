Микелсен снова совершит камбэк в матче с Табило?

прогноз на матч 1/4 финала турнира в Стокгольме, ставка за 2.03

Американец Алекс Микелсен сыграет против чилийца Алехандро Табило в четвертьфинале турнира ATP 250 в Стокгольме (Швеция). Матч пройдет 12 ноября, начало — в 15:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.03.

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Микелсен

Алекс начал турнир с уверенной победы над немцем Янником Ханфманом — 6:2, 6:3.

Во втором раунде его соперником был аргентинец Хуан Мануэль Серундоло — 6:3, 6:2.

Микелсен начал неделю в статусе 35-й ракетки мира.

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В текущем сезоне американец провел 66 матчей: на этом отрезке у него 41 победа и 25 поражений.

На прошлой неделе Микелсен прошел один раунд на «Мастерсе» в Париже, а перед этим выиграл один матч на «пятисотнике» в Базеле.

На турнире в Брюсселе Алекс проиграл в четвертьфинале французу Артуру Фису.

Лучшим результатом Микелсена на харде в этом году стал выход в четвертьфинал US Open.

Табило

Алехандро попал в число первых четырех сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго круга.

В среду у чилийца был тяжелейший матч против Лоренцо Сонего.

Табило обыграл итальянского теннисиста в матче с двумя тай-брейками — 7:6, 6:7, 7:5.

Табило бдагодаря этой победе прервал серию из четырех поражений.

В начале октября латиноамериканец уступил Денису Шаповалову во втором круге «пятисотника» в Токио. После этого он не прошел ни раунда на турнирах в Шанхае, Базеле и Париже, проиграв Пабло Каррено-Бусте и Рафе Ходару (дважды).

Табило занимает 31-е место в рейтинге ATP. В текущем сезоне он провел 69 матчей: на этом отрезке у него 39 побед и 30 поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Микелсена в этом матче можно поставить за 1.26, победу Табило букмекеры предлагают за 3.80.

Прогноз: весной Микелсен одержал волевую победу над Табило на харде в Майами — 3:6, 6:3, 6:4.

Вероятно, американец снова обыграет чилийца, но мы не уверены, что он уверенно подтвердит статус фаворита.

2.03 Победа Микелсена + тотал геймов больше 20,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч Микелсен — Табило принесёт чистый выигрыш 1030₽, общая выплата — 2030₽

Рекомендуемая ставка: победа Микелсена + тотал геймов больше 20,5 за 2.03.