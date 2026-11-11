Американка Кори Гауфф сыграет против украинки Марты Костюк в третьем туре группового этапа Итогового турнира WTA. Матч пройдет 12 ноября в Индиан-Уэллс (США), начало — в 23:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.64.

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Костюк

Марта начала турнир с двух поражений и уже потеряла шансы на выход в полуфинал.

В своем дебютном матче на WTA Finals она потерпела поражение от Линды Носковой.

Украинка слабо провела встречу с чешской теннисисткой, взяв лишь шесть геймов — 2:6, 4:6.

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Во втором туре Костюк проиграла американке Джессике Пегуле — 2:6, 5:7.

Оба результата не стали сюрпризом, поскольку перед этим она не играла почти несколько месяцев из-за травмы запястья.

Костюк не стала досрочно завершать сезон, несмотря на то, что у нее не было возможности как следует подготовиться к столь важному турниру.

Также стоит уточнить, что Марта , которая изначально была первой запасной, заменила в Группе 1 Елену Рыбакину. Первой ракетке мира пришлось сняться с турнира из-за болезни.

Костюк занимает десятое место в рейтинге WTA. В текущем сезоне она провела 50 матчей. На этом отрезке у нее 37 побед и 13 поражений.

Главным достижением Костюк в этом году стала победа на грунтовом «тысячнике» в Мадриде. Кроме того, 24-летняя украинка выиграла турнир в Руане и дошла до полуфинала на Ролан Гаррос и Уимблдоне.

После US Open Костюк из-за проблем с запястьем провела лишь пять неполных матча.

Гауфф

Кори выиграла один из двух предыдущих матчей и по-прежнему сохраняет шансы на выход из группы.

При этом может так получиться, что она не попадет в полуфинал даже при условии, если одержит победу над Костюк.

«Эти расклады, понимаю, логичны, но выглядят довольно глупо. Знаю, что все упирается в очки, сеты и так далее. Но я просто постараюсь выиграть матч. Если выиграю в четверг и все равно не пройду дальше, то ничего страшного, все нормально. Жду следующего сезона. Многого сказать не могу, но все знают: это нужно менять», — рассуждала американка.

Гауфф начала итоговый с победы над Джессикой Пегулой. Первый и второй сеты получились максимально напряженными, а на решающий у соперницы просто не осталось сил — 6:4, 6:7, 6:2.

Во втором туре Коко проиграла действующей чемпионке Уимблдона Линде Носковой — 3:6, 3:6.

Гауфф провела 64 матча в текущем сезоне: на этом отрезке у нее 48 побед и 16 поражений.

В конце августа Гауфф стала чемпионкой «тысячника» в Цинциннати. Кроме того, в этом году она дошла до финала на турнирах категории WTA 1000 в Майами и Риме.

На US Open Кори не смогла пройти 1/2 финала, проиграв Елене Рыбакиной.

Гауфф пятый год подряд квалифицировалась на Итоговый турнир. В 2024-м американка стала чемпионкой WTA Finals. На этом турнире она обыграла Джессику Пегулу, Игу Свентек, Арину Соболенко и Циньвэнь Чжэн. Единственное поражение она тогда потерпела в заключительном туре группового этапа, проиграв Барборе Крейчиковой.

В прошлом году Гауфф не смогла выйти из группы, проиграв два из трех матчей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Костюк в этом матче можно поставить за 3.50, победу Гауфф букмекеры предлагают за 1.31.

Прогноз: Гауфф ранее выиграла четыре из шести матчей против Костюк.

Их предыдущая встреча состоялась в августе в рамках 1/4 финала «тысячника» в Цинциннати и завершилась победой американки со счетом 6:2, 6:2.

Понятно, что у Марты есть большое желание напоследок хорошенько хлопнуть дверью, но такой сценарий здесь маловероятно. Скорее всего, украинка снова проиграет.

2.64 Победа Гауфф + тотал геймов меньше 19,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.64 на матч Костюк — Гауфф принесёт чистый выигрыш 1640₽, общая выплата — 2640₽

Рекомендуемая ставка: победа Гауфф + тотал геймов меньше 19,5 за 2.64.