Американка Кори Гауфф сыграет против украинки Марты Костюк в третьем туре группового этапа Итогового турнира WTA. Матч пройдет 12 ноября в Индиан-Уэллс (США), начало — в 23:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.64.
Костюк
Марта начала турнир с двух поражений и уже потеряла шансы на выход в полуфинал.
В своем дебютном матче на WTA Finals она потерпела поражение от Линды Носковой.
Украинка слабо провела встречу с чешской теннисисткой, взяв лишь шесть геймов — 2:6, 4:6.
Во втором туре Костюк проиграла американке Джессике Пегуле — 2:6, 5:7.
Оба результата не стали сюрпризом, поскольку перед этим она не играла почти несколько месяцев из-за травмы запястья.
Костюк не стала досрочно завершать сезон, несмотря на то, что у нее не было возможности как следует подготовиться к столь важному турниру.
Также стоит уточнить, что Марта , которая изначально была первой запасной, заменила в Группе 1 Елену Рыбакину. Первой ракетке мира пришлось сняться с турнира из-за болезни.
Костюк занимает десятое место в рейтинге WTA. В текущем сезоне она провела 50 матчей. На этом отрезке у нее 37 побед и 13 поражений.
Главным достижением Костюк в этом году стала победа на грунтовом «тысячнике» в Мадриде. Кроме того, 24-летняя украинка выиграла турнир в Руане и дошла до полуфинала на Ролан Гаррос и Уимблдоне.
После US Open Костюк из-за проблем с запястьем провела лишь пять неполных матча.
Гауфф
Кори выиграла один из двух предыдущих матчей и по-прежнему сохраняет шансы на выход из группы.
При этом может так получиться, что она не попадет в полуфинал даже при условии, если одержит победу над Костюк.
«Эти расклады, понимаю, логичны, но выглядят довольно глупо. Знаю, что все упирается в очки, сеты и так далее. Но я просто постараюсь выиграть матч. Если выиграю в четверг и все равно не пройду дальше, то ничего страшного, все нормально. Жду следующего сезона. Многого сказать не могу, но все знают: это нужно менять», — рассуждала американка.
Гауфф начала итоговый с победы над Джессикой Пегулой. Первый и второй сеты получились максимально напряженными, а на решающий у соперницы просто не осталось сил — 6:4, 6:7, 6:2.
Во втором туре Коко проиграла действующей чемпионке Уимблдона Линде Носковой — 3:6, 3:6.
Гауфф провела 64 матча в текущем сезоне: на этом отрезке у нее 48 побед и 16 поражений.
В конце августа Гауфф стала чемпионкой «тысячника» в Цинциннати. Кроме того, в этом году она дошла до финала на турнирах категории WTA 1000 в Майами и Риме.
На US Open Кори не смогла пройти 1/2 финала, проиграв Елене Рыбакиной.
Гауфф пятый год подряд квалифицировалась на Итоговый турнир. В 2024-м американка стала чемпионкой WTA Finals. На этом турнире она обыграла Джессику Пегулу, Игу Свентек, Арину Соболенко и Циньвэнь Чжэн. Единственное поражение она тогда потерпела в заключительном туре группового этапа, проиграв Барборе Крейчиковой.
В прошлом году Гауфф не смогла выйти из группы, проиграв два из трех матчей.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Костюк в этом матче можно поставить за 3.50, победу Гауфф букмекеры предлагают за 1.31.
Прогноз: Гауфф ранее выиграла четыре из шести матчей против Костюк.
Их предыдущая встреча состоялась в августе в рамках 1/4 финала «тысячника» в Цинциннати и завершилась победой американки со счетом 6:2, 6:2.
Понятно, что у Марты есть большое желание напоследок хорошенько хлопнуть дверью, но такой сценарий здесь маловероятно. Скорее всего, украинка снова проиграет.
Рекомендуемая ставка: победа Гауфф + тотал геймов меньше 19,5 за 2.64.