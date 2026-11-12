прогноз на матч 1/4 финала турнира в Стокгольме, ставка за 2.76

Американец Тейлор Фриц сыграет против датчанина Хольгера Руне в четвертьфинале турнира ATP 250 в Стокгольме (Швеция). Матч пройдет 12 ноября, начало — в 20:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.76.

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Фриц

Тейлор попал в число первых четырех сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго круга.

В первом матче он одержал победу над британцем Кэмероном Норри — 7:5, 6:3.

На прошлой неделе американец дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Париже.

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В столице Франции Фриц обыграл Бенжамена Бонзи, Алекса Молчаса и Артура Фиса, после чего уступил Карлосу Алькарасу.

В конце октября Фриц сначала дошел до финала в Лионе, а потом до полуфинала на «пятисотнике» в Базеле.

Фриц будет в числе запасных на Итоговом турнире, и именно по этой причине он решил сыграть в Стокгольме, а не ушел в отпуск сразу после парижского «Мастерса».

В текущем сезоне Фриц провел 66 матчей. На этом отрезке у него 45 побед и 21 поражение.

Руне

Хольгер в первом раунде одержал уверенную победу над Зизу Бергсом.

Датчанин обыграл бельгийского теннисиста в двух сетах — 6:3, 6:4.

Во втором круге Руне совершил камбэк в матче против серба Миомира Кецмановича — 2:6, 6:1, 6:4.

Именно в Стокгольме он в прошлом году получил травму ахиллова сухожилия, из-за которой пропустил почти год.

«Это была страшная штука. Поначалу мы не совсем понимали, что произошло, но вернуться сюда и уже на следующий год снова иметь возможность играть — это невероятно», — признался Руне.

После возвращения Хольгер провел пока лишь десять матчей.

В конце октября Руне дошел до четвертьфинала на «пятисотнике» в Базеле: прежде чем уступить Валантену Вашеро, он обыграл Кантена Алиса и Хуберту Хуркачу.

На недавнем «Мастерсе» в Париже Руне проиграл в первом круге американцу Томми Полу.

В Токио он тоже не прошел первый раунд, уступив французу Кириану Жаке.

На «Мастерсе» в Шанхае бывшая четвертая ракетка мира проиграл немцу Даниэлю Альтмайеру.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.44, победу Руне букмекеры предлагают за 2.76.

Прогноз: Руне ждет непростой тест, но мы вообще не удивимся, если он обыграет американца и продолжит борьбу за свой первый титул после тяжелейшей травмы.

2.76 Победа Руне Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.76 на матч Фриц — Руне позволит вывести на карту выигрыш 1760₽, общая выплата — 2760₽

Рекомендуемая ставка: победа Руне за 2.76.