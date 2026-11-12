Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против аргентинца Тиаго Тиранте в четвертьфинале турнира ATP 250 в Стокгольме (Швеция). Матч пройдет 12 ноября, начало — в 17:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.
Тиранте
Тиаго в первом раунде одержал победу над испанцем Хауме Муньяром — 7:6, 6:3.
Во втором круге он должен был встретиться с Томасом Этчеверри, который в последний момент снялся с турнира.
Тиранте занимает 51-е место в рейтинге ATP.
В текущем сезоне он провел 62 матча. На этом отрезке у аргентинца 36 побед и 26 поражений.
В этом году у Тиранте были хорошие результаты не только на грунте, но и на харде.
В августе Тиаго сначала дошел до 1/8 финала на «Мастерсе» в Монреале, а потом до четвертьфинала в Цинциннати.
На американском «тысячнике» Тиранте одержал волевую победу над Новаком Джоковичем (2:6, 6:4, 6:4).
Правда, с тех пор он пока ни разу не выигрывал два матча подряд.
Шевченко
Саша в первом раунде одержал разгромную победу над Адрианом Маннарино.
Несмотря на все опасения, он отдал 38-летнему французу лишь четыре гейма — 6:1, 6:3.
Но главным сюрпризом стала победа Шевченко над Каспером Руудом.
Более того, в матче против норвежца он совершил камбэк — 6:7, 6:4, 6:3.
С учетом квалификации Шевченко провел в Стокгольме уже четыре матча. В отборе его соперниками были норвежец Виктор Дурасович и британец Джейкоб Фернли.
Шевченко прошел раунд на уровне основного тура впервые с июля, когда он добрался до полуфинала на грунтовом турнире в Гштаде.
В Чэнду он проиграл в первом круге Хуберту Хуркачу, а в Шанхае уступил Есихито Нисиоке в квалификации.
Одним из главных провалов Шевченко стало поражение от грека Стефана Сакелларидиса в решающем раунде квалификации домашнего турнира в Алматы.
У Шевченко отрицательный баланс в этом сезоне: сейчас у него 36 побед и 38 поражений. Эту неделю он начал в статусе 107-й ракетки мира.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Тиранте в этом матче можно поставить за 2.05, победу Шевченко букмекеры предлагают за 1.76.
Прогноз: весной 2025-го Тиранте уверенно обыграл Шевченко в квалификации «Мастерса» в Майами — 6:3, 6:3.
Возможно, аргентинец не так сильно мотивирован на этой неделе, как его соперник, но мы все равно считаем, ставить против него в этом матче опасно.
Оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.95.