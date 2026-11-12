прогноз на матч 1/4 финала турнира в Стокгольме, ставка за 1.95

Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против аргентинца Тиаго Тиранте в четвертьфинале турнира ATP 250 в Стокгольме (Швеция). Матч пройдет 12 ноября, начало — в 17:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.

Тиранте

Тиаго в первом раунде одержал победу над испанцем Хауме Муньяром — 7:6, 6:3.

Во втором круге он должен был встретиться с Томасом Этчеверри, который в последний момент снялся с турнира.

Тиранте занимает 51-е место в рейтинге ATP.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

В текущем сезоне он провел 62 матча. На этом отрезке у аргентинца 36 побед и 26 поражений.

В этом году у Тиранте были хорошие результаты не только на грунте, но и на харде.

В августе Тиаго сначала дошел до 1/8 финала на «Мастерсе» в Монреале, а потом до четвертьфинала в Цинциннати.

На американском «тысячнике» Тиранте одержал волевую победу над Новаком Джоковичем (2:6, 6:4, 6:4).

Правда, с тех пор он пока ни разу не выигрывал два матча подряд.

Шевченко

Саша в первом раунде одержал разгромную победу над Адрианом Маннарино.

Несмотря на все опасения, он отдал 38-летнему французу лишь четыре гейма — 6:1, 6:3.

Но главным сюрпризом стала победа Шевченко над Каспером Руудом.

Более того, в матче против норвежца он совершил камбэк — 6:7, 6:4, 6:3.

С учетом квалификации Шевченко провел в Стокгольме уже четыре матча. В отборе его соперниками были норвежец Виктор Дурасович и британец Джейкоб Фернли.

Шевченко прошел раунд на уровне основного тура впервые с июля, когда он добрался до полуфинала на грунтовом турнире в Гштаде.

В Чэнду он проиграл в первом круге Хуберту Хуркачу, а в Шанхае уступил Есихито Нисиоке в квалификации.

Одним из главных провалов Шевченко стало поражение от грека Стефана Сакелларидиса в решающем раунде квалификации домашнего турнира в Алматы.

У Шевченко отрицательный баланс в этом сезоне: сейчас у него 36 побед и 38 поражений. Эту неделю он начал в статусе 107-й ракетки мира.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Тиранте в этом матче можно поставить за 2.05, победу Шевченко букмекеры предлагают за 1.76.

Прогноз: весной 2025-го Тиранте уверенно обыграл Шевченко в квалификации «Мастерса» в Майами — 6:3, 6:3.

Возможно, аргентинец не так сильно мотивирован на этой неделе, как его соперник, но мы все равно считаем, ставить против него в этом матче опасно.

Оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода.

1.95 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч Тиранте — Шевченко принесёт чистый выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.95.