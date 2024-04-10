«Мемфис»
Турнирное положение: Нужно отдать должное «Мемфису», который продолжает героически сражаться третьим составом, и 13 место в конференции заработано потом и кровью.
Последние матчи: В последнем поединке не удалось оказать никакого сопротивления «Филадельфии» (96:116).
Травмированные игроки: Перечислять травмированных в составе «Гриззлис» бессмысленно, поскольку их больше десяти (!) игроков.
Общий тонус клуба: В игре против соратника по несчастью есть вполне реальные шансы разжиться ещё одной победой.
«Сан-Антонио»
Турнирное положение: Положение «Сан-Антонио» обязывает что-то менять, но клуб уже подписался на Вембаньяму, а его одного мало на целый клуб молодых и неопытных игроков. Последнее место на Западе от «шпор» уже никуда не денется.
Последние матчи: За четыре последних поединка всего лишь одна победа, которая пришлась на матч против «Нью-Орлеана» (111:109).
Травмированные игроки: Попович также ломает голову над тем, кем ему заменить молодых и талантливых игроков на время травм. В предстоящем матче не смогут сыграть Васселл, Бэсси, Барлоу, Осман и Сохан.
Общий тонус клуба: Есть надежда на то, что получится конкурентный матч против сравнимого по силам соперника, но она призрачная.
Статистика для ставок
- У «Мемфиса» лишь одно поражение за четыре последних поединка
- «Сан-Антонио» проиграл семь последних очных встреч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Мемфиса» дают коэффициент 2.20, а на победу «Сан-Антонио» — 1.72.
Прогноз: Все факторы говорят за то, что победа останется за «Мемфисом»
- 1.78Милуоки — Бостон: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- 2.00Атланта — Майами: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- 1.83Шарлотт — Даллас: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
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Альтернативный прогноз: О результативной игре придется лишь мечтать
Ставка: П1 с коэффициентом 2.20.
Альтернативная ставка: ТМ 211 с коэффициентом 2.16.