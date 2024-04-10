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    «Мемфис» имеет больше шансов на успех?

    «Мемфис» — «Сан-Антонио». Ставка (к. 2.20) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 10 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Мемфис» — «Сан-Антонио»
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    «Мемфис»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис» будет принимать «Сан-Антонио». Игра пройдет в «ФедЭкс Форуме» 10 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Мемфис» — «Сан-Антонио»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Мемфис»

    Турнирное положение: Нужно отдать должное «Мемфису», который продолжает героически сражаться третьим составом, и 13 место в конференции заработано потом и кровью.

    Последние матчи: В последнем поединке не удалось оказать никакого сопротивления «Филадельфии» (96:116).

    Травмированные игроки: Перечислять травмированных в составе «Гриззлис» бессмысленно, поскольку их больше десяти (!) игроков.

    Общий тонус клуба: В игре против соратника по несчастью есть вполне реальные шансы разжиться ещё одной победой.

    «Сан-Антонио»

    Турнирное положение: Положение «Сан-Антонио» обязывает что-то менять, но клуб уже подписался на Вембаньяму, а его одного мало на целый клуб молодых и неопытных игроков. Последнее место на Западе от «шпор» уже никуда не денется.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: За четыре последних поединка всего лишь одна победа, которая пришлась на матч против «Нью-Орлеана» (111:109).

    Травмированные игроки: Попович также ломает голову над тем, кем ему заменить молодых и талантливых игроков на время травм. В предстоящем матче не смогут сыграть Васселл, Бэсси, Барлоу, Осман и Сохан.

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    Общий тонус клуба: Есть надежда на то, что получится конкурентный матч против сравнимого по силам соперника, но она призрачная.

    Статистика для ставок

    • У «Мемфиса» лишь одно поражение за четыре последних поединка

    • «Сан-Антонио» проиграл семь последних очных встреч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Мемфиса» дают коэффициент 2.20, а на победу «Сан-Антонио» — 1.72.

    Прогноз: Все факторы говорят за то, что победа останется за «Мемфисом»

    Альтернативный прогноз: О результативной игре придется лишь мечтать

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.20.

    Альтернативная ставка: ТМ 211 с коэффициентом 2.16.

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    Ставка и прогноз на матч «Мемфис» — «Сан-Антонио» с коэффициентом 2.20. Дата матча: 10.04.2024. Прогнозы на баскетбол. «Мемфис» имеет больше шансов на успех?
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