В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис» будет принимать «Сан-Антонио». Игра пройдет в «ФедЭкс Форуме» 10 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Мемфис» — «Сан-Антонио»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Мемфис»

Турнирное положение: Нужно отдать должное «Мемфису», который продолжает героически сражаться третьим составом, и 13 место в конференции заработано потом и кровью.

Последние матчи: В последнем поединке не удалось оказать никакого сопротивления «Филадельфии» (96:116).

Травмированные игроки: Перечислять травмированных в составе «Гриззлис» бессмысленно, поскольку их больше десяти (!) игроков.

Общий тонус клуба: В игре против соратника по несчастью есть вполне реальные шансы разжиться ещё одной победой.

«Сан-Антонио»

Турнирное положение: Положение «Сан-Антонио» обязывает что-то менять, но клуб уже подписался на Вембаньяму, а его одного мало на целый клуб молодых и неопытных игроков. Последнее место на Западе от «шпор» уже никуда не денется.

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Последние матчи: За четыре последних поединка всего лишь одна победа, которая пришлась на матч против «Нью-Орлеана» (111:109).

Травмированные игроки: Попович также ломает голову над тем, кем ему заменить молодых и талантливых игроков на время травм. В предстоящем матче не смогут сыграть Васселл, Бэсси, Барлоу, Осман и Сохан.

Общий тонус клуба: Есть надежда на то, что получится конкурентный матч против сравнимого по силам соперника, но она призрачная.

Статистика для ставок

У «Мемфиса» лишь одно поражение за четыре последних поединка

«Сан-Антонио» проиграл семь последних очных встреч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Мемфиса» дают коэффициент 2.20, а на победу «Сан-Антонио» — 1.72.

Прогноз: Все факторы говорят за то, что победа останется за «Мемфисом»

Альтернативный прогноз: О результативной игре придется лишь мечтать

Ставка: П1 с коэффициентом 2.20.

Альтернативная ставка: ТМ 211 с коэффициентом 2.16.