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    «Реал» не уступит «Манчестер Сити», «Лидс» дома разберется с «Сандерлендом»

    Экспресс дня 9 апреля. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 9 апреля
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    Эрлинг Холанн
    В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Лиге чемпионов и английском Чемпионшипе. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Арсенал» — «Бавария»

    Футбол. Лига чемпионов

    «Арсенал» подходит к матчу в отличном настроении. Ранее «Ливерпуль» потерял очки в игре с «Манчестер Юнайтед» (2:2). Этот результат позволил «канонирам» захватить лидерство в АПЛ.

    В апреле у «Арсенала» две победы кряду. Ранее команда смогла обыграть в АПЛ «Лутон» (2:0) и «Брайтон» (3:0).

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    «Бавария» в нынешнем сезоне точно не защитит чемпионский титул. Более того, теперь под угрозой даже второе место. «Штутгарт» уже догнал мюнхенский клуб по очкам.

    До этого «Бавария» уступил в двух матчах кряду. В Бундеслиге были поражения от дортмундской «Боруссии» (0:2) и «Хайденхайма» (2:3).

    Ставка: Обе забьют за 1.67.

    «Реал Мадрид» — «Манчестер Сити»

    Футбол. Лига чемпионов

    Друг с другом встречаются два главных фаворита турнира. Что интересно, «Реал» и «Манчестер Сити» играют в Лиге чемпионов третий год кряду. Кто окажется сильнее на этот раз?

    «Реал» в Испании уже практически обеспечил себе чемпионский титул. У подопечных Карло Анчелотти приличный отрыв, поэтому можно сосредоточиться на Лиге чемпионов.

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    «Манчестер Сити» пытается защитить чемпионский титул в АПЛ. Но в этом сезоне у команды нет доминирования над конкурентами. Не всё в порядке и с состоянием Эрлинга Холанна. По сравнению с прошлым сезоном норвежский форвард сбавил обороты.

    Гвардиола ждет результативных действий от Фила Фодена и Джека Грилиша. Оба игрока набрали хорошую форму. В предстоящей встрече «Манчестер Сити» является фаворитом, но в Мадриде исход матча может быть абсолютно любым.

    Ставка: «Реал» не проиграет за 1.55.

    «Лидс» — «Сандерленд»

    Футбол. Чемпионат Англии. Чемпионшип

    «Лидс» рвется в АПЛ. Но пока неизвестно, сможет ли команда завоевать прямую путевку в элитный дивизион. После 41-й игры «Лидс» занимает третье место в Чемпионшипе, набрав 86 очков.

    Апрель «Лидс» начал с победы. На своем поле был обыгран «Халл Сити» со счетом 3:1. Но затем команда разочаровала фанатов в выездном матче с «Ковентри» (1:2).

    Календарь и таблица АПЛ

    «Сандерленд» на данный момент располагается в нижней части таблицы. Клуб идет на 13-й строчке, записав в актив 86 очков по итогам 41-й игры. У «черных котов» 15 побед, 7 ничьих и 19 поражений.

    Последний гостевой матч «Сандерленд» выиграл. 6 апреля команда одолела «Кардифф Сити» со счетом 2:0. Но в целом на чужих полях «Сандерленд» играет не лучшим образом. В предыдущих 10 выездных встречах одержаны лишь две победы.

    Ставка: Победа «Лидса» с форой (-1) за 1.43.

    Общий коэффициент — 3.70.

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    Ставка и прогноз на матч Экспресс дня 9 апреля с коэффициентом 3.70. Дата матча: 09.04.2024. Экспресс. «Реал» не уступит «Манчестер Сити», «Лидс» дома разберется с «Сандерлендом»
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