Дордой — Нефтчи Кочкор-Ата. Ставка (к. 2.29) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 3 июля 2025 года

3 июля в 13-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Дордой» и «Нефтчи» Кочкор-Ата. Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Дордой» — «Нефтчи» Кочкор-Ата, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Дордой»

Турнирное положение: «Дордой» борется за медали чемпионата. Команда нынче пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Дордой» на один пункт отстает от искомой третьей позиции. А вот отличились игроки команды 19 результативными ударами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Дордой» переиграл «Алай» (2:1).

До того команда подписала мировую с «Мурас Юнайтед» (1:1). А вот поединок с «Илбирсом» завершился викторией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Дордой» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Дордой» нынче смотрится довольно монолитно. Команда не проигрывает 3 матча кряду.

Причем «Дордой» традиционно успешно противостоит «нефтяникам». Из пяти последних очных поединков команда победила 3 раза при двух паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается подтянуться к лидирующей группе.

«Нефтчи» Кочкор-Ата

Турнирное положение: «Нефтчи» Кочкор-Ата ходит в середняках лиги. Команда на данный момент находится на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Нефтчи» Кочкор-Ата в 12 матчах чемпионата набрал лишь 13 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 17 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Нефтчи» Кочкор-Ата уступил «Мурас Юнайтед» (1:2).

До того команда не сумела одолеть «Илбирс» (2:2). А вот чуть ранее она досадным образом уступила «Барсу» (0:1).

При этом «Нефтчи» Кочкор-Ата в 5 своих последних поединках добыл всего 2 ничьих. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Нефтчи» Кочкор-Ата вполне преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 20 мячей в 12 поединках чемпионата.

При этом «Нефтчи» Кочкор-Ата победил только в трех матчах из 12. А вот гандикап от последнего места составляет всего пять зачетных баллов.

Команда не может победить уже два с половиной месяца. Да и стабильности в плане игры и результатов нет даже в первом приближении.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Обе команды забивают в среднем реже 2 мячей за матч

«Дордой» в среднем пропускает реже гола за матч

«Нефтчи» Кочкор-Ата не побеждает уже два с половиной месяца

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Дордой» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.29. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.84.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.93 и 1.77.

Прогноз: «Дордой» намерен приблизиться к медальной зоне, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и оборона «нефтяников» явно небезгрешна.

Ставка: Победа «Дордоя» за 2.29.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.03