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    Добудет ли «Дордой» три очка?

    Дордой — Нефтчи Кочкор-Ата. Ставка (к. 2.29) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 3 июля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кыргызская Премьер-лига
    Прогноз и ставки на «Дордой» — «Нефтчи» Кочкор-Ата
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    «Дордой»
    3 июля в 13-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Дордой» и «Нефтчи» Кочкор-Ата. Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Дордой» — «Нефтчи» Кочкор-Ата, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Дордой»

    Турнирное положение: «Дордой» борется за медали чемпионата. Команда нынче пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

    При этом «Дордой» на один пункт отстает от искомой третьей позиции. А вот отличились игроки команды 19 результативными ударами.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Дордой» переиграл «Алай» (2:1).

    До того команда подписала мировую с «Мурас Юнайтед» (1:1). А вот поединок с «Илбирсом» завершился викторией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Дордой» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Дордой» нынче смотрится довольно монолитно. Команда не проигрывает 3 матча кряду.

    Причем «Дордой» традиционно успешно противостоит «нефтяникам». Из пяти последних очных поединков команда победила 3 раза при двух паритетах.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается подтянуться к лидирующей группе.

    «Нефтчи» Кочкор-Ата

    Турнирное положение: «Нефтчи» Кочкор-Ата ходит в середняках лиги. Команда на данный момент находится на 10 месте турнирной таблицы.

    Причем «Нефтчи» Кочкор-Ата в 12 матчах чемпионата набрал лишь 13 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 17 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Нефтчи» Кочкор-Ата уступил «Мурас Юнайтед» (1:2).

    До того команда не сумела одолеть «Илбирс» (2:2). А вот чуть ранее она досадным образом уступила «Барсу» (0:1).

    При этом «Нефтчи» Кочкор-Ата в 5 своих последних поединках добыл всего 2 ничьих. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Нефтчи» Кочкор-Ата вполне преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 20 мячей в 12 поединках чемпионата.

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    При этом «Нефтчи» Кочкор-Ата победил только в трех матчах из 12. А вот гандикап от последнего места составляет всего пять зачетных баллов.

    Команда не может победить уже два с половиной месяца. Да и стабильности в плане игры и результатов нет даже в первом приближении.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • Обе команды забивают в среднем реже 2 мячей за матч

    • «Дордой» в среднем пропускает реже гола за матч

    • «Нефтчи» Кочкор-Ата не побеждает уже два с половиной месяца

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Дордой» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.29. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.84.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.93 и 1.77.

    Прогноз: «Дордой» намерен приблизиться к медальной зоне, и наверняка будет максимально активно атаковать.

    Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и оборона «нефтяников» явно небезгрешна.

    Ставка: Победа «Дордоя» за 2.29.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.03

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Дордой — Нефтчи Кочкор-Ата?

    Матч Дордой — Нефтчи Кочкор-Ата состоится 03 июля 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Дордой — Нефтчи Кочкор-Ата?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Дордой — Нефтчи Кочкор-Ата?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.29.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Дордой — Нефтчи Кочкор-Ата?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Дордой — Нефтчи Кочкор-Ата?

    Коэффициенты букмекеров: «Дордой» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.29. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.84.

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    Дордой — Нефтчи Кочкор-Ата: прогноз и ставка за 2.29, статистика, коэффициенты матча 03.07.202517:00. Добудет ли «Дордой» три очка?
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