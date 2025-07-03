Абдыш-Ата — Барс. Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 3 июля 2025 года

3 июля в 13-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Абдыш-Ата» и «Барс». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Абдыш-Ата» — «Барс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Абдыш-Ата»

Турнирное положение: «Абдыш-Ата» борется за чемпионский титул. Команда нынче пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Абдыш-Ата» на один пункт отстает от третьей позиции. А вот отличились игроки команды 21 результативным ударом.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Абдыш-Ата» не смогла одолеть «Кыргызалтын» (0:0).

До того команда уверенно расправилась с «Узгеном» (5:2). А вот поединок с «Бишкек Сити» завершился яркой викторией (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Абдыш-Ата» забила 14 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Абдыш-Ата» нынче смотрится довольно монолитно. Команда не проигрывает 5 матчей кряду.

Причем «Абдыш-Ата» добыла 8 побед в 12 поединках чемпионата. Да и пропускает команда в среднем реже гола за матч.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда постарается подтянуться к лидерам.

«Барс»

Турнирное положение: «Барс» проводит продуктивный сезон. Команда на данный момент находится на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Барс» в 12 матчах чемпионата набрал 26 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 10 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела успешно. «Барс» переиграл «Алгу» (2:1).

До того команда сумела одолеть «Алдиер» (2:1). А вот чуть ранее она с минимальным счетом обыграла «нефтяников».

При этом «Барс» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Барс» не особенно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 18 мячей в 12 поединках чемпионата.

При этом «Барс» победил в восьми матчах из 12. А вот отставание от второй позиции измеряется лишь двумя очками.

Команда сумела победить в четырех своих последних поединках. Да и обороняются «барсы» весьма монолитно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается максимально преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

Обе команды пропускают в среднем реже гола за матч

«Абдыш-Ата» в среднем забивает чуть реже 2 мячей за матч

«Барс» победил в 4 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Абдыш-Ата» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.59, а победа оппонента — в скромные 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.91 и 1.83.

Прогноз: «Абдыш-Ата» намерен приблизиться к медальной зоне, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева способны еще прибавить в плане реализации, да и «барсам» может не хватить опыта встреч со столь крепкими оппонентами.

Ставка: Победа «Абдыш-Ата» в 1 тайме за 2.35.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мировую.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.18