Абдыш-Ата — Барс. Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 3 июля 2025 года

«Абдыш-Ата»
Турнирное положение: «Абдыш-Ата» борется за чемпионский титул. Команда нынче пребывает на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «Абдыш-Ата» на один пункт отстает от третьей позиции. А вот отличились игроки команды 21 результативным ударом.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Абдыш-Ата» не смогла одолеть «Кыргызалтын» (0:0).
До того команда уверенно расправилась с «Узгеном» (5:2). А вот поединок с «Бишкек Сити» завершился яркой викторией (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Абдыш-Ата» забила 14 мячей, пропустив в свои ворота 2.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Абдыш-Ата» нынче смотрится довольно монолитно. Команда не проигрывает 5 матчей кряду.
Причем «Абдыш-Ата» добыла 8 побед в 12 поединках чемпионата. Да и пропускает команда в среднем реже гола за матч.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда постарается подтянуться к лидерам.
«Барс»
Турнирное положение: «Барс» проводит продуктивный сезон. Команда на данный момент находится на 3 месте турнирной таблицы.
Причем «Барс» в 12 матчах чемпионата набрал 26 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 10 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела успешно. «Барс» переиграл «Алгу» (2:1).
До того команда сумела одолеть «Алдиер» (2:1). А вот чуть ранее она с минимальным счетом обыграла «нефтяников».
При этом «Барс» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Барс» не особенно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 18 мячей в 12 поединках чемпионата.
При этом «Барс» победил в восьми матчах из 12. А вот отставание от второй позиции измеряется лишь двумя очками.
Команда сумела победить в четырех своих последних поединках. Да и обороняются «барсы» весьма монолитно.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается максимально преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- Обе команды пропускают в среднем реже гола за матч
- «Абдыш-Ата» в среднем забивает чуть реже 2 мячей за матч
- «Барс» победил в 4 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Абдыш-Ата» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.59, а победа оппонента — в скромные 4.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.91 и 1.83.
- 2.29Дордой — Нефтчи Кочкор-Ата: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- 2.00Рубин — Енисей: прогноз и ставкаЗавтра в 15:00
- 3.13Мексика — Гондурас: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
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Прогноз: «Абдыш-Ата» намерен приблизиться к медальной зоне, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.
Номинальные хозяева способны еще прибавить в плане реализации, да и «барсам» может не хватить опыта встреч со столь крепкими оппонентами.
Ставка: Победа «Абдыш-Ата» в 1 тайме за 2.35.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мировую.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.18