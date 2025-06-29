Уимблдон-2025: главные интриги турнира

Появление Уимблдона в теннисном календаре означает совершенно разные вещи для мужского и женского туров.

Для мужчин Уимблдон, пожалуй, самый предсказуемый из всех турниров «Большого шлема». За последние 20 лет в финал выходили только 12 игроков. Роджер Федерер и Новак Джокович заняли более половины из этих 40 мест в финалах, при этом серб доходил до финала шесть раз подряд — в четырех случаях он стал обладателем титула, а еще в двух проиграл в решающем матче Карлосу Алькарасу.

Сам Алькарас, между тем, выиграл четыре последних турнира «Шлема» на натуральных покрытиях — грунте и траве. Очевидно, что на этот раз он главный фаворит турнира.

У женщин ситуация совершенно иная. Несмотря на то, что на вершине женского тура выстраивается достаточно четкая иерархия — Ига Свентек, Арина Соболенко и Коко Гауфф выиграли девять из последних десяти «Шлемов» на харде или грунте, — семь разных теннисисток побеждали на Уимблдоне за последние семь лет.

В четырех предыдущих розыгрышах на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета мы увидели 13 разных полуфиналисток. Для мужчин трава — показатель величия, для женщин — генератор случайностей.

Поэтому Уимблдон-2025 обещает сразу несколько очевидных сюжетных линий. Алькарас, Джокович и первая ракетка мира Янник Синнер — явные фавориты мужской сетки. А вот у женщин, где и Соболенко, и Гауфф явно не повезло с жеребьевкой, а трава приносит столько неожиданностей, предсказать победительницу практически невозможно.

Прямо сейчас поговорим о тех, кто, скорее всего, станет главными героями Уимблдона-2025.

Фавориты

Карлос Алькарас

Шансы на титул по версии Tennis Abstract: 54,2%

Первый возможный соперник из топ-10: №8 Хольгер Руне (четвертьфинал)

Карлос Алькарас и Барбора Крейчикова — прошлогодние чемпионы Уимблдона globallookpress.com

После победы в, пожалуй, лучшем финале турнира «Большого шлема» в 21-м веке — в эпичной перестрелке против Синнера на «Ролан Гаррос» — Алькарас уверенно прошел единственную репетицию на траве, став победителем «пятисотника» в Лондоне.

Сравнивать молодых игроков с «Большой тройкой» (Федерер, Джокович, Надаль) несправедливо — у каждого из них не менее 20 титулов «Шлема», и они, по сути, лучшие теннисисты в истории. Но Алькарас делает такие сравнения неизбежными. Надаль завоевал четыре титула до своего 22-летия, а у Федерера и Джоковича на тот момент была лишь одна победа на таком уровне. Алькарас выиграл свой пятый титул месяц назад, вскоре после 22-летия.

У него нет той безостановочной стабильности, которой славится Синнер, но, как он доказал в концовке матча против итальянца в Париже, в плане пикового уровня и чистого таланта ему нет равных. Его умение адаптироваться и импровизировать в нестандартных условиях может сделать его фаворитом всех розыгрышей «Ролан Гаррос» и Уимблдона в ближайшие десять лет.

Янник Синнер

Шансы на титул по версии Tennis Abstract: 6,6%

Первый возможный соперник из топ-10: №7 Лоренцо Музетти (четвертьфинал)

С середины августа Синнер выиграл 48 матчей и потерпел лишь четыре поражения — 0–3 против Алькараса и 48–1 против всех остальных. На прошлой неделе Янник уступил в трех сетах набравшему сумасшедшую форму Александру Бублику в Галле и в целом пока не так успешен на траве, как на других покрытиях, хотя и доходил до полуфинала Уимблдона в 2023 году.

Янник Синнер globallookpress.com

Сегодня Синнер — лучший игрок мира на харде. На пути к финалу «Ролан Гаррос» он уверенно разобрался с Джоковичем — и, кажется, становится сильнее с каждым турниром.

На британском мэйджоре он попал в довольно сложную часть сетки. Еще до возможной встречи с Джоковичем в полуфинале — на любимом покрытии одного из величайших теннисистов в истории — ему, возможно, придется сыграть с полуфиналистом Уимблдона-2021 Денисом Шаповаловым в третьем раунде, с четвертьфиналистом 2024 года Томми Полом или полуфиналистом 2014 года Григором Димитровым в четвертом круге и с Лоренцо Музетти (полуфиналист 2024-го) или подающим как катапульта Беном Шелтоном — в четвертьфинале. Времени на раскачку почти не будет, но все равно сложно представить, что он проиграет до четвертьфинала. Встреча с Алькарасом возможна только в финале.

Арина Соболенко

Шансы на титул по версии Tennis Abstract: 19,3%

Первая возможная соперница из топ-10: №6 Мэдисон Киз или №9 Паула Бадоса (четвертьфинал)

Единственное, чего не хватает Соболенко в 2025 году — это эффектной финальной точки. Она вышла в финал в семи из десяти турниров, в которых принимала участие, но проиграла четыре из последних шести решающих матчей, включая финалы Australian Open и «Ролан Гаррос». И хотя у нее всё больше практики, ее речи после поражений в финале могли бы стать чуть выразительнее.

Арина Соболенко globallookpress.com

На двух предыдущих розыгрышах Уимблдона Арина дошла до полуфинала, а на прошлой неделе, в потенциальной репетиции финала, выстояла в Берлине против Елены Рыбакиной, отыграв четыре матчбола на тай-брейке решающего сета.

Как и Синнера, ее ждет непростой путь: в третьем круге возможна встреча либо с чемпионкой турнира 2023 года Маркетой Вондроушовой, либо с любимицей британской публики Эммой Радукану, либо с победительницей турнира в Ноттингеме Маккартни Кесслер. В четвертом раунде — скорее всего, встреча с двухкратной полуфиналисткой Уимблдона Элиной Свитолиной, в четвертьфинале — с Киз, а в полуфинале — с финалисткой Уимблдона-2024 Жасмин Паолини. Путь действительно непростой, но все равно именно Соболенко — главный фаворит женского турнира.

Новак Джокович

Шансы на титул по версии Tennis Abstract: 21,1%

Первый возможный соперник из топ-10: №4 Джек Дрейпер (четвертьфинал)

Карлос Алькарас и Новак Джокович globallookpress.com

Если вдруг кто-то забыл, насколько высока планка Джоковича, достаточно вспомнить недавний турнир «Большого шлема» в Париже. Несмотря на травмы, досаждавшие Джоковичу в течение года, и первую за семь с лишним лет серию из трех поражений, его выход в полуфинал «Ролан Гаррос» стал настоящим сигналом: он по-прежнему здесь.

Четыре победы подряд в трех сетах и уверенная победа над Александром Зверевым в четырех сетах перед тем, как уступить Синнеру. Причем даже в матче против итальянца он не проиграл ни одного сета с более чем одним брейком — 4:6, 5:7, 6:7. Но уходя с корта, он был особенно эмоционален и позже признал, что как никогда близок к завершению карьеры.

Испробовав все свои фокусы, но не сумев взять ни сета у Синнера, он, похоже, окончательно убедился, что его подвинули с олимпа. Кроме того, свой след оставил и разгром от Алькараса в финале Уимблдона-2024.

Тем не менее, если 24-кратный чемпион «Шлемов» и возьмет 25-й титул, то, скорее всего, это случится именно в Лондоне — на кортах Всеанглийского клуба, где он побеждал семь раз и с 2017 года потерпел лишь два поражения.

Джоковичу тоже досталась сложная сетка: в четвертом раунде он может выйти на Алекса Де Минора — четвертьфиналиста прошлогоднего турнира, а в 1/4-й — на чемпион «тысячника» в Индиан-Уэллс Джека Дрейпера, который уже брал у Новака сет на Уимблдоне в 2021-м.

Но Джоковичу не нужно слишком много подарков судьбы, чтобы вновь оказаться во второй неделе турнира.

Кори Гауфф

Шансы на титул по версии Tennis Abstract: 8,7%

Первая возможная соперница из топ-10: №8 Ига Свентек (четвертьфинал)

Гауфф всего лишь 21 год, но она уже собрала послужной список, достойный Зала славы: два титула «Большого шлема» в одиночке, победа на Итоговом турнире WTA в 2024 году, два трофея на турнирах серии WTA 1000 и титул в паре на «Шлеме». И всё это, несмотря на периодические проблемы с подачей и форхендом, над которыми еще предстоит работать. Впечатляет.

Кори Гауфф globallookpress.com

Но у нее пока не было настоящего прорыва на Уимблдоне. Победа над пятикратной чемпионкой Винус Уильямс в 2019 году, когда Коко было всего 15 лет, стала ее первым большим моментом в карьере, но с тех пор на Уимблдоне она выиграла всего восемь матчей.

И, как и в случае с Соболенко, жеребьевка оказалась не слишком благосклонна к ней: в третьем раунде американке может попасться чемпионка Australian Open-2020 София Кенин, которая выбила Гауфф в первом круге два года назад. Затем — возможныt встречи со Свентек или Рыбакиной в четвертьфинале.

Но даже на столь раннем этапе карьеры Гауфф уже доказала, что ее нельзя не считать фавориткой на высшем уровне.

Могут воспользоваться удачным стечением обстоятельств

Ига Свентек

Шансы на титул по версии Tennis Abstract: 8,4%

Первая возможная соперница из топ-10: №2 Коко Гауфф (четвертьфинал)

Ига Свентек globallookpress.com

Для пятикратной чемпионки «Шлемов» этот год складывается как минимум странно. Свентек опустилась на восьмую строчку рейтинга WTA — перед успешным выступлением в Бад-Хомбурге на этой неделе (вышла в финал, где проиграла Джессике Пегуле, но при этом вернулась в топ-4).

В этом сезоне Ига проиграла уже 10 матчей (больше, чем за весь 2024-й) и впервые с 2021 года не выиграла «Ролан Гаррос». Серия побед в Бад-Хомбурге дает повод для оптимизма, но при этом Уимблдон остается единственным турниром «Большого шлема», где она еще ни разу не доходила хотя бы до полуфинала. С учетом того, что ей наверняка придется сыграть с Рыбакиной и Гауфф, будет удивительно, если это случится именно в этом году.

Джек Дрейпер

Шансы на титул по версии Tennis Abstract: 1,9%

Первый возможный соперник из топ-10: №6 Новак Джокович (четвертьфинал)

Джек Дрейпер globallookpress.com

С одной стороны, 23-летний британец проводит прорывной сезон: после полуфинала US Open в 2024 году он выиграл титул на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс, сыграл еще в двух финалах и поднялся на четвертую строчку в мировом рейтинге.

С другой — его общая статистика на Уимблдоне составляет всего две победы при трех поражениях, а в целом на траве — 20 побед и 14 поражений. Дрейпер обыгрывал Алькараса на «пятисотнике» в Лондрне в прошлом году и дошел до полуфинала там же в этом сезоне, но у него непростая сетка: уже в третьем раунде его, возможно, будет ждать неудержимый Александр Бублик, а в четвертьфинале — Джокович. Так что рассчитывать на легкий путь явно не стоит.

Мэдисон Киз

Шансы на титул по версии Tennis Abstract: 3,0%

Первая возможная соперница из топ-10: №1 Арина Соболенко (четвертьфинал)

Мэдисон Киз globallookpress.com

Победительница Australian Open-2025 поднялась на рекордную для себя пятую строчку в рейтинге сразу после своего 30-летия. В этом сезоне на турнирах «Большого шлема» у нее 11 побед при одном поражении (в четвертьфинале «Ролан Гаррос»).

Киз дважды доходила до четвертьфинала на Уимблдоне и считается фавориткой на повторную встречу с Соболенко. Правда, нельзя не добавить, что она проиграла два последних матча на траве — оба в двух сетах — специалисткам по этому покрытию: Татьяне Марии и Маркете Вондроушовой.

Обожают Уимблдон (и травяные корты)

Элина Свитолина

Шансы на титул по версии Tennis Abstract: 3,4%

Первая возможная соперница из топ-10: №1 Арина Соболенко (четвертый раунд)

Элина Свитолина globallookpress.com

30-летняя Свитолина вновь обрела стабильность после возвращения в тур в 2023 году после рождения дочери: на последних девяти турнирах «Большого шлема» она пять раз доходила до четвертьфинала. На Уимблдоне за этот период у нее девять побед при двух поражениях.

На данный момент Свитолина почти не допускает осечек против соперниц ниже классом — за последний год ее статистика против топ-5 — три победы и семь поражений, тогда как против всех остальных 39–9 (процент побед — 81%). По прогнозам, она должна дойти до четвертого раунда, где, скорее всего, сыграет против Соболенко.

Тейлор Фриц

Шансы на титул по версии Tennis Abstract: 1,5%

Первый возможный соперник из топ-10: №9 Даниил Медведев (четвертый раунд)

Мы много говорили о сложных жеребьевках, но у Фрица, вероятно, одна из самых удачных. Да, ему предстоит сыграть в первом круге с мощно подающим Джованни Мпетши-Перрикаром, затем возможна встреча с Алехандро Давидовичем-Фокиной (на неделе перед Уимблдоном американец обыграл испанца в Истборне) в третьем круге и с Медведевым — в четвертом.

Центральный корт globallookpress.com

Но главное — Фриц оказался в четверти Зверева, а за последний год у него пять побед в пяти матчах против немца. Если он пройдет первые раунды, то вполне может добраться до решающих стадий турнира.

Александр Бублик

Шансы на титул по версии Tennis Abstract: 0,7%

Первый возможный соперник из топ-10: №4 Джек Дрейпер (третий раунд)

Александр Бублик globallookpress.com

Похоже, падение в рейтинге стало тревожным звоночком для эксцентричного Бублика: он выиграл девять из 11 матчей на грунте, а затем завоевал титул на траве в Галле, обыграв по ходу четырех соперников из топ-25, включая Синнера и Медведева.

Бублик способен как победить любого, так и проиграть кому угодно. Потенциальный матч третьего раунда против Дрейпера вполне может стать самым интригующим на первой неделе мужского турнира.

Барбора Крейчикова

Шансы на титул по версии Tennis Abstract: 0,5%

Первая возможная соперница из топ-10: №10 Эмма Наварро (третий раунд)

Барбора Крейчикова globallookpress.com

Одна из величайших парных теннисисток своего поколения (семь титулов «Большого шлема» в паре), Крейчикова остается непредсказуемой фигурой на турнирах в одиночном разряде. На последних 12-ти турнирах «Большого шлема» она выиграла всего 20 матчей, но семь из них — во время ее яркого похода на Уимблдоне в прошлом году.

В 2025-м она провела лишь шесть матчей и снялась с турнира в Истборне на этой неделе из-за проблем с бедром. Вряд ли Крейчикова защитит титул, но пройти какое-то количество раундов она вполне способна, если поймает ритм.

Лоренцо Музетти

Шансы на титул по версии Tennis Abstract: 3,3%

Первый возможный соперник из топ-10: №10 Бен Шелтон (четвертый раунд)

Лоренцо Музетти globallookpress.com

Прошедшие 52 недели для 23-летнего итальянца выдались весьма успешными, хоть и не слишком громкими. Музетти дошел до полуфиналов на двух из четырех последних турниров «Большого шлема» — на Уимблдоне-2025 и на недавнем «Ролан Гаррос», а также доходил как минимум до полуфинала на трех подряд турнирах категории «Мастерс».

На пяти последних турнирах Лоренцо уступал только Джоковичу, Алькарасу и Дрейперу. Попадание в четверть Синнера — это, конечно, невезение, но по прогнозам он все равно является фаворитом на выход в четвертьфинал.

В ожидании прорыва

Наоми Осака

Шансы на титул по версии Tennis Abstract: 0,2% Первая возможная соперница из топ-10: №5 Циньвэнь Чжэн (второй раунд)

По рейтингу Elo от Tennis Abstract, который основывается на качестве игры, а не на очках, заработанных на турнирах, Наоми Осака сейчас занимает 31-е место в мире. Это ниже ее уровня до декретного отпуска, конечно, но все равно достойно. Однако, поскольку «Шлемы» приносят огромное количество очков, а жеребьевка ей снова не благоволит, в официальном рейтинге она лишь на 56-й строчке.

Наоми Осака globallookpress.com

На шести последних турнирах «Большого шлема» Осака каждый раз попадала на соперницу из топ-20 уже во втором раунде. Она была близка к победе над Свентек на «Ролан Гаррос»-2024, затем разгромила №10 Елену Остапенко на US Open, но уже в следующем раунде уступила Каролине Муховой. На Australian Open японка взяла реванш у Муховой, но снялась перед следующим матчем из-за травмы. На последнем «Ролан Гаррос» бывшая первая ракетка мира довела матч с Паулой Бадосой до решающего сета, но в итоге проиграла.

Повезло ли ей с сеткой на Уимблдоне? Не особо. Скорее всего, уже во втором раунде Осаке придется играть с пятой ракеткой мира Циньвэнь Чжэн. Хотя за карьеру они сыграли почти равное количество сетов, на траве, где Осака традиционно уязвима, она проиграла единственный матч между ними. Так что ждать настоящего прорыва, скорее всего, придется до начала серии турниров на харде.

Аманда Анисимова

Шансы на титул по версии Tennis Abstract: 2,0%

Первая возможная соперница из топ-10: №4 Жасмин Паолини (четвертый раунд)

Аманда Анисимова globallookpress.com

Анисимова почти полностью пропустила сезон-2023, но в 2024-м вернулась в топ-40, а в 2025 году и вовсе дебютировала в топ-20. Американка выиграла первый в карьере титул категории WTA 1000, став чемпионкой турнира в Дохе, и отправилась на Уимблдон, выиграв девять из последних 11 матчей (включая 6 из 8 на траве).

Благодаря мощным ударам с задней линии и хорошему приему подачи Анисимова может стать серьезной угрозой в четверти Паолини, если, конечно, пройдет сложный первый раунд, где ее соперницей будет Юлия Путинцева.

Бен Шелтон

Шансы на титул по версии Tennis Abstract: 0,1%

Первый возможный соперник из топ-10: №7 Лоренцо Музетти (четвертый раунд)

Бен Шелтон globallookpress.com

Можно подумать: «Мощная подача? Значит, хорош на траве!» Но это уже не совсем так. 22-летний Шелтон пока не нашел свою игру на этом покрытии: его общий баланс на траве — восемь побед и 10 поражений. При этом на Уимблдон Бен едет после трех поражений подряд.

Тем не менее, выход в четвертый круг в 2024 году показал, что у него есть потенциал. И возможный матч четвертого раунда против Музетти (а затем, возможно, встреча с Синнером) — может стать настоящей бомбой.

Якуб Меншик

Шансы на титул по версии Tennis Abstract: 0,1%

Первый возможный соперник из топ-10: №4 Джек Дрейпер (четвертый раунд)

Якуб Меншик globallookpress.com

Меншик стал одним из немногих теннисистов, кто действительно воспользовался трехмесячным отсутствием Янника Синнера. 19-летний чех обыграл Фрица и Джоковича и сенсационно завоевал титул на «Мастерсе» в Майами.

Правда, с тех пор у него не самая убедительная статистика — лишь восемь побед при семи поражениях (2–2 на траве), но его базовые игровые навыки весьма впечатляют. Сетка у Якуба относительно благоприятная, и у него вполне есть шанс дойти как минимум до четвертого раунда.

Лернер Тьен

Шансы на титул по версии Tennis Abstract: 0,1%

Первый возможный соперник из топ-10: №8 Хольгер Руне (второй раунд)

Лернер Тьен globallookpress.com

У него, возможно, нет такой мощи, как у его ровесников Меньшика и Жоао Фонсеки, но благодаря леворукости, точности ударов и отличному приему подачи американец может доставить массу проблем любому сопернику.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

И у него удивительно хорошая статистика против топ-игроков: в 2025 году у Тьена всего 17 побед и 16 поражений, но при этом он ведет 3–1 против теннисистов из топ-10. Лернер уже обыгрывал Медведева (на Australian Open), Зверева (в Акапулько) и Шелтона (на Мальорке). В случае выхода во второй раунд Тьен может получить шанс на четвертую победу над игроком топ-10 — там его соперником, скорее всего, будет Руне.