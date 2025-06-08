Алькарас! Обыграл Синнера и защитил титул на Ролан Гаррос

LiveSport.Ru рассказывает о главных событиях второго в сезоне турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Франции по теннису.

Алькарас совершил невозможное в финале

Карлос Алькарас не просто защитил титул на Ролан Гаррос — он стал победителем одного из лучших финалов в истории.

Как совсем недавно в футболе все думали, что еще долго не будет футболиста круче, чем Лионель Месси, но потом внезапно появился Ламин Ямаль, так и здесь долгое время было принято считать, что никто не сможет перекрыть величайшее противостояние «Большой четверки», но Алькарас и Синнер сделали это — и теперь за теннис можно не переживать. Теперь официально: это начало новой грандиозной эпохи.

Мужской финал Ролан Гаррос-2025 — это пять часов (и столько же сетов) чистого кайфа, матч, который запросто может стать сюжетом для спортивной драмы, которая будет собирать аншлаги во всех странах.

Янник Синнер и Карлос Алькарас globallookpress.com

Алькарас наверное и сам до сих пор не верит в то, что сделал. Точно так же, как Синнер не понимает, как он умудрился отдать победу, которая почти была у него в кармане.

Полтора года назад итальянец ушел с 0-2 по сетам в финальном матче Australian Open против Даниила Медведева, а теперь он упустил преимущество в два сета.

Камбэк Алькараса начался в самый неочевидный момент — сразу после брейка Синнера в начале третьего сета, когда только самые преданные болельщики испанца продолжали верить в его победу.

Но по-настоящему переломным стал девятый гейм четвертого сета: у Синнера был тройной матчбол на приеме, но Алькарас отыгрался, после чего сделал обратный брейк — и это был настоящий фурор. Весь Париж в этот момент буквально вибрировал.

Неудивительно, что после такого Синнер провалил тай-брейк и слабо начал решающий сет. Но нервничал не только он — Алькарас не смог подать на матч при 5:4, после чего стало ясно, что в такой битве не обойтись без чемпионского тай-брейка.

Карлос Алькарас globallookpress.com

Самое поразительное, что в решающий момент дрогнул тот, кто всегда внешне выглядит максимально невозмутимым. Карлос вел 7:0, а в итоге выиграл тай-брейк со счетом 10:2.

Вполне вероятно, что мы увидели главный камбэк года. Алькарас продемонстрировал невероятную стойкость, благодаря которой выиграл пятый титул «Большого шлема» и заодно продлил серию побед над Синнером до шести матчей. Но самое интересное только начинается, и, возможно, уже через месяц мы снова увидим их в финале.

Сенсационная победа Гауфф

Кори Гауфф занимает второе место в рейтинге WTA, но ее победа в Париже все равно стала приятным сюрпризом.

У 21-летней американки немало мощных достижений, однако она, как и все остальные участницы, в том числе Ига Свентек, тоже была в тени Арины Соболенко.

Кори Гауфф globallookpress.com

Ближе к финалу мысль о непобедимости белорусской теннисистки только укрепилась. Арина спокойно прошла первые пять раундов, а потом остановила Игу Свентек. Решающий сет против чемпионки трех предыдущих розыгрышей Ролан Гаррос она забрала со счетом 6:0.

У Кори до финала тоже был лишь один матч, в котором ей пришлось провести больше двух сетов. В четвертьфинале она совершила камбэк в матче против чемпионки Australian Open-2025.

Решающий матч начался с мощного рывка Соболенко, которая быстро сделала два брейка и повела 4:1. Возможно, Арина в этот момент тоже подумала, что ее соперница морально сломлена.

Но в итоге Гауфф совершила камбэк в лучших традициях Голливуда. Первую партию Соболенко все-таки выиграла, несмотря на слабое начало тай-брейка, но Коко уже успела почувствовать уязвимость белоруски.

Соболенко и в первом сете не стеснялась покрикивать на свою команду, а начиная со второго вообще слетела с катушек. В отличие от максимально сдержанной и сконцентрированной на игре Гауфф, она регулярно сопровождала свои ошибки нецензурными выражениями. И таких неловких моментов было чересчур много.

После матча Соболенко попробовала обесценить победу Гауфф: «Думаю, если бы Ига обыграла меня в полуфинале, она бы вышла сегодня и забрала трофей».

Арина Соболенко globallookpress.com

Коко не стала отмалчиваться, но при этом ответила максимально корректно: «Сидя здесь с трофеем, не могу с этим согласиться. В прошлый раз, когда мы играли с Игой, я победила ее в двух сетах (разгромила польку в полуфинале "тысячника" в Мадриде со счетом 6:1, 6:1 — прим.). Не думаю, что справедливо так говорить».

Кроме того, Соболенко, похоже, забыла, как проиграла Гауфф в финале US Open-2023. Тогда она тоже доминировала в начале матча, но в итоге была наказана за излишнюю самоуверенность и эмоциональность.

Вряд ли кто-то станет отрицать, что очередное поражение Арины в финале крупного турнира порадовало большую часть аудитории, и в этом нет ничего удивительного, поскольку она сама провоцирует болельщиков на такую реакцию.

Джокович, возможно, последний раз сыграл на Ролан Гаррос

«Вполне возможно, что это был мой последний матч на Ролан Гаррос. Точно хочу сыграть на Уимблдоне» и US Open. В том, что дальше, я не так уверен«, — признался Новак Джокович после поражения от Янника Синнера.

Джокович проиграл Синнеру в полуфинале французского мэйджора. Несмотря на то, что серб уступил 0-3 по партиям, это был, возможно, лучший матч турнира.

Новак Джокович globallookpress.com

Новак показал невероятный теннис, но этого все равно оказалось недостаточно даже для того, чтобы забрать у итальянской стены хотя бы один сет.

В третьем сете Новак не реализовал два сетбола при счете 5:4, а потом Синнер идеально провел тай-брейк, не отдав ни очка, несмотря на максимально некомфортную обставку — вся арена, кроме итальянских зрителей, неистово болела за лучшего в истории.

Джокович не смог совершить камбэк, хотя действительно заслуживал как минимум перевести игру в четвертый сет.

Несмотря на весенние неудачи в Монте-Карло и Мадриде, успешное выступление Джоковича на Ролан Гаррос (выход в полуфинал в 38 лет — это действительно серьезное достижение) в столице Франции не стало сюрпризом. Он уже давно не скрывает, что сконцентрирован исключительно на турнирах "Большого шлема", а всё остальное его давным-давно не интересует.

Предстоящий Уимблдон будет, пожалуй, последним шансом Джоковича выиграть 25-й титул "Большого шлема". Но в любом случае психологически он, кажется, уже готов к завершению карьеры.

Сказка Буассон

Одним из главных сюжетов Ролан Гаррос-2025 стал сказочный прорыв Лоис Буассон.

В прошлом году француженка пропустила домашний мэйджор из-за серьезной травмы колена, а до этого трижды проигрывала в квалификации.

Лоис Буассон globallookpress.com

К счастью, организаторы не забыли про Буассон, предоставив местной теннисистке wild card. В ее случае это действительно был, по сути, единственный шанс как можно скорее подняться в рейтинге.

Буассон приехала на Ролан Гаррос в статусе 361-й ракетки мира. Уже в первом раунде она обыграла опытную бельгийку Элизу Мертенс, а потом разгромила украинку Ангелину Калинину и остановила соотечественницу Эльзу Жакмо.

Но самое интересное началось на второй неделе. В четвертом круге Буассон одержала победу над третьей ракеткой мира Джессикой Пегулой, а в четвертьфинале выиграла у Мирры Андреевой и еще раз шокировала местную публику.

В полуфинале Лоис быстро проиграла Кори Гауфф, но это все равно не испортило общее впечатление от ее выступления. К слову, 22-летняя француженка впервые в карьере играла на уровне основной сетки турнира "Большого шлема".

По итогам Ролан Гаррос Буассон поднялась из четвертой сотни рейтинга сразу в топ-100 — теперь она 65-й в мире и первая во Франции.

Вот еще несколько удивительных фактов о прорыве Буассон: на Ролан Гаррос она заработала 786 тысяч долларов — в пять раз больше, чем до этого за всю карьеру; перед турниром в инстаграме на нее были подписаны восемь тысяч человек, а сейчас — 250 тысяч.

Но теперь ее ждет самое сложное: Буассон предстоит доказать, что невероятные успехи в Париже не были случайностью.

Мирра проиграла зрителям

Прошлогодний полуфинал на Ролан Гаррос по-прежнему остается лучшим результатом Миры Андреевой на "Больших шлемах".

Вопреки ожиданиям, Мирра не смогла повторить этот результат, проиграв в матче, который, как многие думали, станет для нее репетицией перед встречей с Гауфф в полуфинале. Ранее она никогда не обыгрывала американку, поэтому их матч действительно ждали с нетерпением.

Мирра Андреева globallookpress.com

Мирра сенсационно уступила в четвертьфинале Лоис Буассон, хотя в начале матча интригой даже не пахло. Несколько неприятных ошибок и постоянные крики французских болельщиков буквально вывели россиянку из себя.

Несмотря на хорошее начало второго сета, вовремя успокоиться 18-летняя Андреева так и не смогла. Француженка уступала 1:3, но благодаря нервозности соперницы взяла пять геймов подряд и сенсационно прорвалась в полуфинал.

Впрочем, надо отдать должное Мирре, после матча она признала, что сама спровоцировала трибуны: "После такой легкой ошибки у сетки, которых я обычно не допускаю, я решила запульнуть мяч высоко-высоко на трибуны. Думаю, с такой французской публикой этого делать не нужно было. Они наверно этого и ждали, сразу после я по заслугам получила от них".

Но проблема была не только в излишней эмоциональности. Уровень тенниса Буассон никак не соответствовал ее статусу 361-й ракетки мира. "По тому, как играет француженка, для меня абсолютно неудивительно, что такой результат. Понятно, что это не 361-я ракета мира. Очень хорошо играет на грунте, феноменальный удар справа. Я посмотрел впервые игру Буассон — меня очень впечатлила ее игра".

Приятного в этой ситуации мало, зато теперь Мирре точно не грозит недооценка соперниц.

Свентек больше не королева грунта

Ига Свентек окончательно лишилась звания королевы грунта среди действующих теннисисток.

Сначала полька провалила весеннюю серию турниров, а теперь не смогла защитить титул на своем любимом мэйджоре.

Ига Свентек globallookpress.com

Трехлетнее доминирование Свентек прервала Соболенко, которая до этого сезона на разу не играла в финале Ролан Гаррос. В первых двух сетах они устроили настоящие разборки, а в решающем белоруска не отдала сопернице ни одного гейма. "Выиграть у Иги сет со счетом 6:0 на грунте — это что-то за гранью", — призналась Арина.

Худшие опасения подтвердились, Свентек по-прежнему далека от своей оптимальной формы.

На этом турнире она лишь эпизодически демонстрировала свой лучший теннис. В четвертом круге Ига совершила камбэк в матче против Елены Рыбакиной, а в четвертьфинале красиво разобралась с Элиной Свитолиной, но в целом она играла не так мощно и уверенно, как раньше.

"Это был неплохой турнир, я проводила хорошие матчи, но результат полуфинала уж точно не такой, как я хотела", — сказала пятикратная чемпионка турниров "Большого шлема" после поражения от Соболенко.

В текущем Свентек до сих пор не взяла ни одного титула и ни разу не играла в финале. Не менее болезненным для нее стало и падение в рейтинге — новую неделю Ига начнет в статусе седьмой ракетки мира.

Овации турнира

Александр Бублик впервые в карьере дошел до четвертьфинала на турнире "Большого шлема". Кто бы мог подумать, что это произойдет именно на грунте, который долгое время был его нелюбимым покрытием.

Александр Бублик globallookpress.com

Мы уже рассказывали, как Бублик добрался в Париже до второй недели, про его камбэк в матче против Алекса Де Минора, но после этого он совершил еще один подвиг.

В четвертом круге Бублик одержал сенсационную победу над пятой ракеткой мира Джеком Дрейпером.

Британец, как и все остальные, был шокирован уровнем и разнообразием в игре представителя Казахстана. Главным же оружием Саши неожиданно стали укороченные удары: "Не знаю, сколько их было, но, кажется, он почти не ошибался — все были идеальными", — жаловался Дрейпер.

После матча трибуны устроили герою бурные овации. Даже всегда раскрепощенному Бублику в этот момент стало неловко — не привык парень к такой реакции.

Прогнозы на теннис

Но это факт, игра Бублика в матче с Дрейпером стала одним из главных перформансов сезона. Лучше всех по этому поводу высказался бывший российский теннисист Дмитрий Турсунов: "Саня сыграл, наверное, самый дисциплинированный матч в карьере, при этом не утратив своей самобытности".