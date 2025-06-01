Традиционный провал Медведева, прорыв Бублика и камбэк Свентек

LiveSport.Ru рассказывает о самых интересных событиях первой недели Ролан Гаррос.

Медведев проиграл в первом круге, но это не катастрофа

Поражение Даниила Медведева в первом раунде Ролан Гаррос — сенсация или закономерность? На самом деле не произошло ничего экстраординарного.

Дело в том, что Медведев шестой раз в карьере не смог пройти первый круг на французском мэйджоре. Например, два года назад он стал чемпионом грунтового «Мастерса» в Риме, но при этом в Париже сразу проиграл бразильцу Тиаго Сейботу-Уайлду, который в тот момент находился во второй сотне рейтинга.

Даниил Медведев globallookpress.com

На этот раз Медведев уступил Кэмерону Норри. Россиянин был в шаге от камбэка, но в итоге провалил концовцу пятого сета — 5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7. В решающей партии британец отыгрался со счета 3:5.

Конечно, кто-то скажет, что Медведев уже не тот, тем более раньше он никогда не проигрывал Норри (в начале мая спокойно тормознул Кэма на «тысячнике» в Риме). Но в данном случае действительно нет смысла сокрушаться, поскольку у Даниила всегда были непростые отношения с грунтом.

Для Медведева главная часть сезона начнется вскоре после Уимблдона. Если такие же качели будут и на харде, тогда, похоже, действительно придется согласиться с Евгением Кафельниковым, который в каком-то смысе просто «разнес» Даниила после поражения от Норри: «Нужны радикальные перемены. Это из рода фантасмагории, но вот если у него не будет тех средств, например, которые есть сейчас. Если бы не было миллионов на банковских счетах, он бы рвал и метал. Если бы все начал с нуля, образно говоря. Но сейчас его все устраивает. Это не критика, но раз все так, то ничего хорошего дальше не будет».

Бублик не перестает удивлять

Пару месяцев назад Александр Бублик могу оказаться за пределами топ-100, а прямо сейчас он готовится ко встрече с Джеком Дрейпером в четвертом круге Ролан Гаррос.

Раньше Бублик всегда жаловался, как ему тяжело настраиваться на грунтовые турниры, устраивал шоу во время матчей, но внезапное преображение все равно не стало сюрпризом — этот грунтовый сезон показал, что Саша действительно переживает по поводу рейтинга.

Александр Бублик globallookpress.com

Бублик стал автором одной из главных сенсаций мужского турнира в Париже. Во втором круге он совершил максимально дерзкий камбэк в матче против Алекса Де Минора — 2:6, 2:6, 6:4, 6:3, 6:2.

Комментируя результат встречи с девятой ракеткой мира, Бублик, как всегда, был оригинален: «Мне в 11 утра играть рановато, я первые два сета проспал немного, но потом все-таки проснулся. В голове я уже думал про билеты домой, часов в девять вечера уже был бы у себя в Монако. В голове я уже принял поражение в этом матче. Осознавал, что грунтовый сезон и так хороший, что второй круг "Ролан Гаррос" — уже достижение для меня. Оставлял мысль: шансик появится — попробую».

Интересно, что Бублик всего лишь второй раз в карьере вышел во вторую неделю на турнире «Большого шлема». После шикарной победы над Де Минором главный балагур тура разгромил португальца Энрике Рошу.

По итогам турнира Бублик снова вернется в топ-50. И есть все основания полагать, что Саша продолжит «шуметь» и на траве, на своем, возможно, любимом покрытии.

Камбэк недели

На первой неделе было немало сумасшедших по сценарию матчей, однако на фоне всех остальных выделяется победа Элины Свитолиной над Жасмин Паолини.

Элина Свитолина globallookpress.com

Пути итальянки и украинки пересеклись в третьем раунде. Паолини подошла к матчу, имея в активе серию из девяти побед — перед поездкой в Париж она выиграла домашний «тысячник» в Риме.

Начало воскресного матча получилось максимально непростым для Свитолиной. Паолини доминировала в первом сете и долгое время контролировала ситуацию во второй партии.

Более того, во втором сете Паолини дважды вела с брейком и упустила двойной матчбол на приеме при счете 5:4. Потом был нервный тай-брейк, после которого Элина буквально снесла с корта деморализованную соперницу — 4:6, 7:6, 6:1.

Свитолина 13-й раз в карьере вышла в четвертьфинал на турнире «Большого шлема». А еще она лидер сезона по количеству побед на грунте — бывшая третья ракетка выиграла уже 16 матчей.

Прорыв недели

Главным сюрпризом первой недели стало выступление Луа Буассон, которая впервые в карьере играет на турнире «Большого шлема». Француженка приехала на домашний мэйджор в статусе 361-й ракетки мира. В основную сетку она попала только благодаря организаторам, которые предоставили ей wild card.

Луа Буассон globallookpress.com

Уже в первом круге Буассон обыграла 24-ю ракетку мира Элизу Мертенс, а во втором разгромила украинку Ангелину Калинину.

В третьем раунде Луа одержала победу над соотечественницей Эльзой Жакмо, для которой это на данный момент тоже лучший турнир в карьере.

После Ролан Гаррос Буассон поднимется в рейтинге как минимум на 170-ю строчку.

Сюда же можно добавить и прорыв Хейли Баптист, которая тоже впервые в карьере прошла три раунда на «Большом Шлеме». Американка обыграла 23-ю ракетку мира Беатрис Хаддад-Майая, японку Нао Хибино и испанку Джессику Бузас-Манейро. Правда, это уже не первый ее успех в этом году. Ранее в 2025-м Баптист выиграла по два матча в Окленде, Майами и Риме.

Цифра недели

Ига Свентек шестой год подряд вышла в четвертьфинал Ролан Гаррос.

В четвертом раунде у польки был тяжелейший матч против Елены Рыбакиной — 1:6, 6:3, 7:5. Возможно, именно эта победа станет тем переломным моментом, после которого к Свентек снова вернется уверенность, которую она растеряла в первой половине сезона.

Ига Свентек globallookpress.com

Примечательно, что перед этим теннисистка из Казахстана буквально спасла польку. Дело в том, что в третьем круге Рыбакина разгромила Алену Остапенко, которая ранее выиграла все шесть матчей против Свентек. Ига не скрывала, что не хочет играть против латвийки.

Теперь победная серия Свентек на французском мэйджоре составляет 25 матчей. Она — чемпионка трех предыдущих турниров в столице Франции.

До Свентек не менее 25 матчей подряд на Ролан Гаррос выигрывали только Моника Селеш (25 побед, 1990-1996), Бьорн Борг (28, 1978-1981), Крис Эверт (29, 1974-1981) и Рафаэль Надаль (39, 2010-2015).

Неудачники недели

Главный среди них, безусловно, — Тейлор Фриц, который конкретно «поплыл» после дебюта в топ-5. На мэйджоре в Париже американец проиграл в первом раунде немцу Даниэлю Альтмайеру.

Тейлор Фриц globallookpress.com

Фриц честно признался, что обеспокоен уровне своей игры: «Это все очень странно. В Риме, Женеве и здесь я просто ужасно двигался. И я не знаю почему. Очень часто во время скольжения я теряю равновесие, не попадаю в ритм. Меня часто ловят на противоходе, я много скольжу».

Франсиско Серундоло в этом году был в финале турнира в Буэнос-Айресе, дошел до полуфинала в Мадриде и Мюнхене, выиграл по два матча в Рио-де-Жанейро и Риме, благодаря чему поднялся в топ-20. Но на Ролан Гаррос у него, похоже, просто не осталось сил — уже в первом матче аргентинец сенсационно проиграл канадцу Габриэлю Диалло.

Стефанос Циципас уверенно прошел первый круг, но во втором уступил 167-й ракетке мира Маттео Джиганте. Грек впервые с 2018 года покинет топ-20.

Эмма Наварро, девятая ракетка мира, в первом раунде проиграла за 57 минут Джессике Бузас-Манейро со счетом 0:6, 1:6. У испанки до этого не было ни одной победы на уровне основной сетки Ролан Гаррос.

Откровение недели

Каспер Рууд впервые с 2018 года проиграл в Париже раньше третьего круга. На этот раз финалист Ролан Гаррос-2022 и 2023 уступил во втором раунде Нуну Боржешу — 6:2, 4:6, 1:6, 0:6. Несмотря на это, его нельзя назвать неудачником.

Каспер Рууд globallookpress.com

К сожалению, Рууда подвело тело — норвежец не мог играть в полную силу из-за проблем с коленом, которое начало беспокоить его еще на «Мастерсе» в Риме.

После поражения в столице Франции Рууд заявил, что весной ему пришлось играть с травмой из-за правил ATP: «Это своего рода крысиные бега, особенно если говорить о рейтинге. Ты чувствуешь себя обязанным играть эти обязательные турниры.

Пропуск таких соревнований дорого обходится: ты теряешь деньги, очки, позиции в рейтинге и возможности. Для меня эти недели и месяцы невероятно важны для остатка сезона и всей моей карьеры.

Конечно, если бы у меня была сломана нога, я бы не играл. Но в любом случае это тяжело, особенно когда речь идет об обязательных турнирах. Наказания за пропуск довольно суровые: все остальные играют, зарабатывают очки, а ты — нет. Плюс существует система бонусов, которая урезается, если ты не участвуешь в обязательных турнирах.

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Эта система вызывает вопросы. С одной стороны, ты не хочешь выходить на корт травмированным, а с другой — ты можешь освободить место для другого игрока. Не знаю, известно ли вам, но если ты пропускаешь обязательный турнир, твой годовой бонус урезают на 25%. Они как бы вынуждают игроков выходить на корт больными или травмированными, что, на мой взгляд, не совсем справедливо».