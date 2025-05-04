Рууд впервые выиграл «Мастерс», Соболенко — трехкратная чемпионка Мадрида, а Дрейпер ворвался в топ-5

LiveSport.Ru рассказывает о главных событиях очередной недели теннисного сезона.

Герой недели

Главным событием недели стала победа Каспера Рууда на «Мастерсе» в Мадриде.

Норвежец впервые в карьере выиграл «тысячник». До этого у него был один титул на ATP 500 и 11 побед на ATP 250.

В Мадриде Рууду досталась сложнейшая сетка: после победы над Артуром Риндеркнешем его соперниками были Себастьян Корда, Тейлор Фриц, Даниил Медведев, Франсиско Серундоло и Джек Дрейпер (7:5, 3:6, 6:4).

Решающий матч между Руудом и Дрейпером по содержанию полностью соответствовал своему статусу.

«Я провел отличный матч. Я знал, что Джек фантастически играет весь год, а особенно — на этом турнире. Если бы я не показал свой максимум, он бы меня просто вынес. К счастью, я сыграл здорово. Джек — потрясающий игрок на любом покрытии. Он побеждал везде, кроме грунта, но теперь добрался до финала в Мадриде. Он проводит впечатляющий сезон», — сказал Рууд сразу после финала.

Джек Дррейпер и Каспер Рууд globallookpress.com

Каспер прав, Дрейпер шикарно проводит сезон, и с недавних пор он входит в небольшую компанию игроков, которые способны бороться за титулы на любом покрытии.

«Не хочу казаться высокомерным, но я всегда чувствовал, что могу показать что-то стоящее на грунте, просто нужно было время. Когда я тренировался дома и когда был помоложе, мне всегда было комфортно на этом покрытии. Конечно, сейчас уровень совсем другой. Приятно доказывать себе и всем вокруг, что я силен на грунте и могу быть опасным соперником», — сказал британец после разгромной победы над Томми Полом в четвертом круге.

Благодаря успешному выступлению в Мадриде Дрейпер поднялся в рейтинге на пятую строчку, а Рууд вернулся в топ-10.

Чемпионка недели

Арина Соболенко выиграла «тысячник» в Мадриде и подтвердила статус лучшей теннисистки мира.

Это уже третий титул белоруски в 2025-м — в январе она выиграла «пятисотник» в Брисбене, а в марте победила на турнире WTA 1000 в Майами. А еще были финалы на Australian Open, в Индиан-Уэллс и Штутгарте.

В столице Испании Соболенко отдала лишь один сет, но турнир для нее все равно получился непростым.

Арина Соболенко globallookpress.com

После четвертого круга Арина с трудом обыграла украинок Марту Костюк и Элину Свитолину, а в финале одержала победу над Кори Гауфф, для которой это был лучший турнир в сезоне. Американка снова вернулась в топ-3.

Соболенко стала трехкратной чемпионкой турнира в Мадриде. Ранее она побеждала здесь в 2021-м и 2023 году.

Любопытно, что Соболенко — всего лишь вторая теннисистка, которая минимум трижды выигрывала два разных «тысячника». Такое же количество титулов она завоевала в Ухане.

Но еще больше впечатляет другой факт: Соболенко — третья женщина в истории с более чем 11 тысячами очков в рейтинге WTA. «Это звучит невероятно, даже не верится. Не совсем понимаю, как я этого добилась, но, похоже, мы на правильном пути. Все получается, и я надеюсь, что дальше будет только лучше. Сейчас я полна энергии и мотивации», — призналась белоруска.

В рейтинге ближе всех к Соболенко сейчас Ига Свентек — полька отстает на четыре с половиной тысячи очков.

Впереди турнир в Риме, на котором Арине предстоит защищать 650 очков. Это будет заключительная репетиция перед Ролан Гаррос. В этом году Соболенко поедет в Париж в статусе безоговорочного фаворита.

Провал недели

Выход в полуфинал крупного турнира было бы странно называть провалом, но для Иги Свентек это явно не тот результат, на который она рассчитывала.

Во-первых, полька не смогла защитить титул, а во вторых — с треском проиграла Кори Гауфф. Американка разгромила прошлогоднюю чемпионку Мадрида со счетом 6:1, 6:1.

Ига Свентек globallookpress.com

Игу начало трясти еще в стартовом матче против филиппинки Александры Эалы, которой она сенсационно проиграла в Майами. В четвертом круге вторая ракетка мира отдала сет Диане Шнайдер, а в четвертьфинале совершила камбэк в матче против Мэдисон Киз (0:6, 6:3, 6:2).

Но сейчас явно не самый подходящий момент для критики. Вскоре после неудачного матча от Гауфф стало известно, что перед турниром в Мадриде у Свентек умер дедушка.

«Я спросил у команды Иги Свентек, соответствует ли действительности информация о смерти дедушки Иги. Ее PR-менеджер подтверждает это. Ига перед турниром была на похоронах», — сообщил журналист Михал Хоецки.

Кроме того, появились слухи, что Свентек в случае неудачного выступления в Риме может пропустить травяную часть сезон, чтобы как можно лучше подготовиться к турнирам на харде.

Но в целом тенденция не может не настораживать: в этом году Свентек до сих пор не выиграла ни одного турнира и ни разу не доходила до финала.

Прорыв недели

Одной из главных сенсаций в Мадриде стало выступление Габриэля Диалло, который впервые дошел до четвертьфинала на «Мастерсе». У канадца был непростой путь — сначала он не прошел квалификацию, но потом все-таки попал в основную сетку как лаки-лузер.

Франсиско Серундоло globallookpress.com

В четвертом круге Диалло остановил Григора Димитрова, а перед этим обыграл Зизу Бергса, Камиля Майхшака и Кэмерона Норри. Несмотря на поражение от Лоренцо Музетти, североамериканец вряд ли сильно расстроился — по итогам турнира он взлетел в рейтинге на 24 позиции и теперь занимает 54-ю строчку.

Франсиско Серундоло впервые с 2022 года и второй раз в карьере дошел до полуфинала на турнире ATP 1000. В Мадриде он обыграл Александра Зверева и Якуба Меньшика — первый в начале года добрался до финала на Australian Open, а второй в конце марта стал победителем «Мастерса» в Майами. В полуфинале аргентинец уступил Касперу Рууду, но это не помешало ему вернуться в топ-20.

Главным сюрпризом женского турнира стал выход Моюки Утидзимы в четвертьфинал. Прежде чем проиграть Элине Свитолиной, японка победила Онс Жабер, Джессику Пегулу и Екатерину Александрову. Еще одним важным событием для нее стал дебют в топ-50. Теперь Утидзима опережает главную теннисистку Японии Наоми Осаку, которая, к слову, на этой неделе выиграла турнир WTA 125 в Сен-Мало. Это первый титул Осаки на грунте.

Новость недели

Новак Джокович снялся с предстоящего «Мастерса» в Риме, тем самым подтвердив, что у него больше нет никакого желания играть на турнирах, предшествующих «Большим шлемам». В контексте Ролан Гаррос это решение сложно назвать продуманным, но есть подозрение, что серб уже смирился с тем, что в Париже он не сможет выиграть 25-й мэйджор и сотый титул в карьере.

Правда, такие мысли появились еще в прошлом месяце, когда Джокович не выиграл ни одного матча в Монте-Карло и Мадриде, уступив Алехандро Табило и Маттео Арнальди соответственно.

Ветеран недели

В отличие от Джоковича, который, похоже, всерьез задумался о завершении карьеры, Стэн Вавринка продолжает играть в свое удовольствие.

Стэн Вавринка globallookpress.com

На этой неделе швейцарец остановился в шаге от титула на «челленджере» в Экс-ан-Провансе. Это был его первый финал с июля 2023 года, когда он проиграл Алексею Попырину на грунтовом турнире в Умаге.

На юге Франции Стэн тоже встречался с австралийцем. На этот раз он обыграл Попырина во втором круге.

В финале, который продолжался более трех часов, Вавринка проиграл Борне Чоричу (7:6, 3:6, 6:7). Хорват выиграл четвертый «челленджер» в сезоне и вернулся в топ-100.

Вавринка хоть и остался за пределами первой сотни рейтинга, все равно не перестает удивлять. Для игрока, которому уже 40 лет, он демонстрирует действительно шикарный теннис.

Факт недели

В топ-10 мужского рейтинга по итогам «Мастерса» в Мадриде не осталось ни одного россиянина.

Даниил Медведев хоть и дошел до четвертьфинала, все равно опустился на 11-е место.

Даниил Медведев globallookpress.com

Андрей Рублев после провального выступления в столице Испании (проиграл в третьем круге и не смог защитить титул) свалился на 17-ю строчку.

Прогнозы на теннис

В первой десятке рейтинга ATP не будет ни одного российского теннисиста впервые с июня 2019 года.

При этом в топ-50 сейчас всего лишь три представителя России. Карен Хачанов занимает 24-е место, несмотря на то, что в этом году выиграл лишь девять матчей.