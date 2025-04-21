Сенсация в Барселоне, двойной праздник Зверева, Хачанов прервал неудачную серию, а Свентек снова разочаровала

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Руне остановил Алькараса и вернулся в топ-10

Главным событием минувшей недели стала победа Хольгера Руне на турнире ATP 500 в Барселоне.

Для датчанина это первый титул с весны 2023-го, когда он стал чемпионом в Мюнхене.

С тех пор у Руне было несколько сложных отрезков, в том числе из-за травм, но сейчас его уровень полностью соответствует топ-10, куда он, собственно, и вернулся после каталонского «пятисотника».

За весь турнир Руне проиграл лишь сет — во втором круге ему пришлось слегка понервничать в матче против Себастьяна Баэса.

Первым по-настоящему серьезным успехом Хольгера стала уверенная победа над Каспером Руудом в 1/4 финала. Любопытно, что перед этой встречей он выиграл лишь один из семи матчей против норвежца.

К слову, Рууд, прошлогодний чемпион турнира в Барселоне, после этой неудачи опустился в рейтинге на 15-е место, и это, похоже, только начало падения.

Карен Хачанов тоже не стал для Руне серьезным препятствием, и этот момент немного расстроил, поскольку россиянин очень хорошо играл в предыдущих раундах.

Но больше всего поразила игра Руне в финале против главного фаворита — Карлоса Алькараса (7:6, 6:2).

Карлос Алькарас и Хольгер Руне после финала в Барселоне globallookpress.com

Испанец в середине месяца выиграл титул в Монте-Карло, а потом почти без серьезного сопротивления дошел до финала в Барселоне, и, возможно, после победной серии он слегка потерял бдительность.

Алькарас явно не ожидал, что будет настолько тяжело. В первом сете была борьба до последнего мяча, а после тай-брейка Карлитос играл откровенно плохо, особенно в геймах на своей подаче.

Уже после финала появилась информация, что Алькараса беспокоила травма бедра. Более того, в ближайшее время ему придется пройти обследование, по итогам которого станет понятно, сможет ли он выступить на «Мастерсе» в Мадриде. Не самая приятная информация, а тем более с учетом того, что 21-летнего теннисиста довольно часто беспокоят мышечные повреждения.

Алькарас снова опустился в рейтинге на третью строчку, тогда как Руне поднялся на девятое место. Уже в ближайшие месяцы датчанин легко приблизится и к топ-5, если будет стабильно демонстрировать такой уровень.

Зверев выиграл первый титул в сезоне

В воскресенье у Саши Зверева получился двойной праздник — 20 апреля он выиграл домашний турнир в Мюнхене и отметил свой 28-й день рождения.

Александр Зверев globallookpress.com

Для немецкого теннисиста это очень важный и своевременный успех, который подвел черту под максимально сложным отрезком.

После финала на Открытом чемпионате Австралии Зверев долго приходил в себя, успев за несколько месяцев провалить целую серию турниров, включая три «Мастерса».

В Мюнхене Зверев тоже был близок к поражению. В четвертьфинале он едва не уступил Таллону Грикспору, который с некоторых пор стал для него неудобным соперником. Нидерландец не подал на матч по втором при счете 5:4. Это был переломный момент, после которого все наконец-то увидели лучшую версию Зверева.

В полуфинале Саша переиграл венгра Фабиана Марожана, а в решающем матче почти разгромил Бена Шелтона. Для американца это был второй финал на грунте — в 2024-м он взял титул в Хьюстоне.

Интересно, что Шелтон только после матча узнал, что проиграл Звереву в его день рождения: «Поздравляю Сашу! Домашний турнир, победа здесь — это круто. И еще у тебя день рождения! Я не знал, честно. С днем рождения! Хотел бы сказать, что это подарок тебе, но я правда был не в курсе».

Зверев благодаря этой победе вернулся на вторую строчку рейтинга. А еще он сравнялся с Даниилом Медведевым по количеству финалов (по 38) среди действующих игроков. Впереди всех Новак Джокович — за плечами серба уже 142 финала и 99 титулов.

Александрова — лучшая среди россиянок в Штутгарте

Екатерина Александрова в очередной раз подтвердила статус одной из самых недооцененных теннисисток.

Екатерина Александрова globallookpress.com

Теперь, когда все говорят, в основном про Мирру Андрееву, Александрова зачастую незаслуженно остается в тени, хотя у нее в этом году уже были очень солидные результаты — сначала победа на «пятисотнике» в Линце, а потом полуфинал в Дохе, где она победила Арину Соболенко. Плюс не надо забывать про полуфинал на грунте в Чарлстоне — здесь она легко обыграла Диану Шнайдер и восьмую ракетку мира Циньвэнь Чжэн.

В Штутгарте Александрова снова напомнила, что бывают дни, когда она способна остановить кого угодно.

Сначала Екатерина спокойно переиграла Мирру, а потом разгромила третью ракетку мира Джессику Пегулу. А еще был матч против Людмилы Самсоновой, в котором она тоже доминировала.

В полуфинале Александрова не справилась с мощными ударами Алены Остапенко. Но ее результат на немецком «пятисотнике» все равно впечатляет. Достаточно сказать, что за весь прошлый сезон 30-летняя россиянка выиграла на грунте лишь один матч.

Свентек по-прежнему без титулов в 2025-м

Главной неудачницей недели стала Ига Свентек, провалившая свой первый в этом сезоне турнир на грунте.

Ига Свентек globallookpress.com

Полька не скрывала, что ждала начала грунтовой серии, но при этом, похоже, чувствовала, что даже на любимом покрытии ей будет не сильно легче, чем на харде.

Перед первым матчем в Штутгарте Свентек довольно сдержанно высказывалась о своих шансах на победу: «Это все равно испытание: нельзя сказать, что я перехожу на грунт — и все сразу складывается идеально. Большую часть года мы играем на харде, поэтому мне все равно нужно время, чтобы адаптироваться к грунту».

Свентек легко выиграла у хорватки Яны Фетт, но потом ее пути оказалась Алена Остапенко.

У Остапенко теперь шокирующий баланс в противостоянии с Игой — шесть побед и ни одного поражения.

«Она тоже отлично играет на грунте, но я победила на Ролан Гаррос, так что могу сказать то же самое и о себе», — сказала Алена после очередной победы над Игой.

Самое поразительное, что Остапенко дошла до финала на грунте впервые после победы на Открытом чемпионате Франции в 2017 году.

Алена Остапенко globallookpress.com

Что касается Свентек, то ее неудачи начинают настораживать. После победы на Ролан Гаррос-2024 полька до сих пор не выиграла ни одного турнира.

Прогнозы на теннис

Но сейчас точно не самое подходящее время для серьезных выводов. Ответы на многие вопросы дадут предстоящие турниры в Мадриде и Риме, а также ее любимый мэйджор в Париже.

Свитолина выиграла турнир в Руане

Элина Свитолина выиграла первый титул с мая 2023 года, когда она победила в Страсбурге.

Украинка снова стала чемпионкой на французском грунте, только на этот раз в Руане.

Гаэль Монфис и Элина Свитолина globallookpress.com

На пути к своему 18-му титулу Свитолина не проиграла ни одного сета. В финале Элина одержала победу над сербкой Ольгой Данилович (6:4, 7:6).

Если в решающем матче действительно было интересно, то в остальных раундах Свитолина отдала соперницам в общей сложности лишь 17 лет.

За финальной игрой внимательно наблюдал с трибуны ее супруг Гаэль Монфис, который чуть позже оставил трогательное сообщение в соцсетях: «Я очень счастлив и горжусь победой моей жены в Руане. Поздравляю, моя любовь».

Эта победа позволила Свитолиной остаться в топ-20. В этом году у нее пока весьма солидный баланс — 18 побед и лишь шесть поражений.

Хачанов наконец-то прервал неудачную серию

Карен Хачанов впервые в сезоне дошел до полуфинала. Но его выступление в Барселоне порадовало не только в плане результата.

На каталонских кортах россиянин снова демонстрировал свой уверенный размашистый теннис.

Карен Хачанов globallookpress.com

Здесь при этом важно отметить, что у Хачанова была не самая простая сетка: в первом круге — Кэмерон Норри, во втором — Хауме Муньяр, а в четвертьфинале — Алехандро Давидович-Фокина, который недавно дошел до полуфинала в Монте-Карло.

С Давидовичем-Фокиной в конце матча у Карена случилась не самая приятная словесная перепалка. К счастью, им быстро удалось уладить конфликт.

«Бывает, в пылу борьбы игроки немного выходят из себя — эмоции, нервы, напряжение. За несколько геймов до конца у нас была небольшая стычка. Но я всегда играю честно и уважаю соперника. Мы все обсудили у сетки после матча, как мужчины пожали друг другу руки — и на этом все закончилось», — сказал Хачанов журналистам, отвечая на вопрос об эмоциональном диалоге с Алехандро.

Поражение Хачанова от Руне в 1/2 финала нельзя назвать сенсацией, но при этом осадок все равно остался. Прежде всего, разочаровало содержание встречи — россиянин взял лишь пять геймов. Матч совершенно не оправдал ожидания.

Но в целом Хачанов все равно порадовал, все-таки это был первый случай в сезоне, когда ему удалось выиграть три матча подряд.