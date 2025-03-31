Меньшик шокировал Джоковича, Соболенко контролирует Америку, а Сафин стал тренером Рублева

LiveSport.Ru рассказывает о главных событиях очередной недели теннисного сезона.

Джокович снова остался без 100-го титула

Главным героем мужского турнира в Майами неожиданно стал Якуб Меньшик. В ночь с воскресенья на понедельник 19-летний теннисист обыграл в финале своего кумира — Новака Джоковича.

Меньшик выиграл у Джоковича со счетом 7:6, 7:6 и завоевал первый одиночный титул. Ну и заодно он не позволил Джоковичу войти в эксклюзивный клуб теннисистов, выигравших 100 и более одиночных титулов в истории, в который на данный момент входят только Джимми Коннорс и Роджер Федерер.

Примечательно, что Меньшик стал лишь вторым теннисистом, которому удалось переиграть Джоковича в Майами на стадии четвертьфинала или позже.

Якуб Меньшик globallookpress.com

«Честно говоря, я даже не знаю, что сказать. Это невероятное чувство, конечно же. Наверное, это был самый важный день в моей жизни, и я очень рад, что смог показать свою игру и оставить нервы за пределами корта перед матчем», — сказал Якуб сразу после финала.

«Нет более сложной задачи в теннисе, чем обыграть Джоковича в финале. Но я чувствовал себя отлично, это был мой день, поэтому я просто сосредоточился на игре, как делал в остальных матчах». К слову, в предыдущих раундах он выиграл у чемпиона Индиан-Уэллс Джека Дрейпера, Артура Фиса и Тейлора Фрица.

Финал между 37-летним Джоковичем и 19-летним Меньшиком стал самым возрастным противостоянием в истории «Мастерсов» с момента основания серии в 1990 году и крупнейшим по разнице в возрасте финалом ATP почти за 50 лет.

Однако Меньшик совсем не напоминал игрока, который всего три года назад выступал в финале юниорского турнира «Большого шлема» и проводит только второй полноценный сезон на взрослом уровне. Чех выполнил 14 эйсов против, возможно, лучшего принимающего в истории тенниса и дестабилизировал Джоковича мощными ударами с задней линии.

В начале матча Меньшик быстро повел 3:0, тогда как Джокович испытывал дискомфорт в правом глазу. Позже серб сумел собраться, используя глазные капли для контроля воспаления (предположительно ячменя), и сравнял счет, выиграв четыре из следующих пяти геймов. Однако Меньшик продолжал оставаться хладнокровным в ключевые моменты. На тай-брейке первого сета он уверенно взял первые пять очков и завершил его мощным смэшем на сетболе при 6-4.

После того, как он выиграл два тай-брейка в матче против Дрейпера во втором раунде и еще два в игре с Фрицем в трехсетовом полуфинале, Меньшик явно не испытывал эмоционального дискомфорта и в финале. Новак наверняка рассчитывал, что соперник будет ошибаться на фоне волнения.

Якуб Меньшик и Новак Джокович globallookpress.com

Джокович уступил в решающем матче на «тысячнике» в Майами впервые с 2009 года, когда его обыграл его нынешний тренер Энди Маррей. Но если тогда серба остановил тактически более хитрый соперник, то в этот раз его переиграли в силовом теннисе.

«Это момент Якуба — момент его команды, момент его семьи. Поздравляю, невероятный турнир! Мне больно это признавать, но ты был лучше! В решающие моменты ты блестяще подавал и показал невероятную стойкость», — сказал Джокович после финала.

Меншик стал девятым самым молодым чемпионом «Мастерса» и вторым самым молодым в истории турнира в Майами после Карлоса Алькараса, который победил в 2022 году в возрасте 18 лет. Благодаря этой победе он взлетел в рейтинге на 24-ю строчку.

Ну а Джокович не может выиграть турнир ATP с ноября 2023 года, когда он стал чемпионом Итогового турнира. В Майами всё было идеально до тех пор, пока не его пути не оказался чешский тинейджер.

Соболенко продолжает доминировать в Америке

В отличие от «тысячника» в Индиан-Уэллс, в Майами Арина Соболенко уверенно подтвердила статус первой ракетки мира.

На этот раз белорусская не жалела соперниц — за весь турнир она так и не отдала ни одного сета, в том числе в финале против Джессики Пегулу (7:5, 6:2).

Арина Соболенко globallookpress.com

Американке, как и ожидалось, хватило «топлива» лишь на один сет. Перед этим у нее было сразу три изнурительных матчах — против Анны Калинской, Эммы Радукану и Александры Эалы.

При этом сетку Соболенко нельзя назвать чересчур простой. Среди ее соперниц также были Даниэль Коллинз, Циньвэнь Чжэн и Жасмин Паолини.

Соболенко выиграла 23 из последних 24-х матчей в США. Единственное поражение с августа прошлого года она потерпела две недели назад от Мирры Андреевой в Индиан-Уэллс. На этом отрезке Арина также стала чемпионкой US Open и выиграла крупный турнир в Цинциннати.

Соболенко взяла восьмой титул категории WTA 1000 и сравнялась по этому показателю с Марией Шараповой. Вполне вероятно, что уже в этом году она догонит Симону Халеп и Петру Квитову, у которых по девять побед на «тысячниках», и Свентек (10). Лидирует в этом списке легендарная американка Серена Уильямс (13).

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Что касается рейтинга, то как минимум до Ролан Гаррос Арина может вообще не заглядывать туда — отрыв от Свентек составляет уже больше трех тысяч очков.

В женском туре, возможно, появилась новая звезда

Главная сенсация женского турнира в Майами случилась в четвертьфинале — Ига Свентек проиграла Александре Эале (2:6, 5:7), которая приехала в Майами в статусе 140-й ракетки мира.

«Некоторые удары были словно из ниоткуда. Я не ожидала, что она будет бить так плоско. Она пошла ва-банк и возвращала мячи так, что было нелегко отбивать их обратно. Она была довольно расслаблена и просто поймала хороший ритм. Это ей помогло», — призналась полька после матча с 19-летней теннисисткой.

Александра Эала globallookpress.com

Странно, что Свентек не изучила игру филиппинки, которая перед их встречей остановила двух соперниц из топ-10. Эала не отдала ни сета Алене Остапенко и Мэдисон Киз, которых тоже застали врасплох удары чемпионки юниорского US Open-2022.

«Я не знаю, что сказать. Я сейчас в полном неверии и на седьмом небе от счастья. Спасибо всем, кто пришел посмотреть. И тем, кто смотрел дома», — сказала Алекс, комментируя победу над Свентек, у которой в этом году по-прежнему нет ни титулов, ни финалов.

До финала Эала все-таки не добралась, проиграв Пегуле, которая после матча едва стояла на ногах.

Американка при этом уверена, что играла против будущей звезды: «Я так устала, так устала. Она прекрасная теннисистка, атакует, рано встречает мяч, отлично играет, на этой неделе она обыграла многих топов... Вряд ли ей нужны мои слова о том, что она классный игрок, но сегодня она доказала, что мы будем часто ее видеть».

Благодаря невероятному успеху в Майами Эала дебютировала в топ-100 и теперь занимает в рейтинге 75-е место. Правда, пока все равно остается открытым вопрос, сможет ли выпускница академии Рафаэля Надаля стабильно играть на таком уровне.

Кризис Рыбакиной

Среди главных неудачниц турнира в Майами оказалась и Елена Рыбакина, на котором ей надо было защищать 640 очков за прошлогодний финал.

Елена Рыбакина globallookpress.com

На этот раз теннисистка из Казахстана не прошла даже второй раунд, сразу проиграв американке Эшлин Крюгер.

Очередное поражение окончательно подтвердило, что Рыбакина по разным причинам пока не готова бороться за титулы.

В последнее время Рыбакина не жаловалась на здоровье, не пропускала турниры, но очевидно, что ее что-то беспокоит.

Многие убеждены, что основной причиной спада стали токсичные отношения с ее тренером Стефано Вуковым, которого она уволила перед US Open-2024, но позже решила вернуть.

Здесь важно добавить, что результатом их сотрудничества стало отстранение Вукова от работы в WTA-туре. Ассоциация наказала его за жесткое обращение с теннисисткой.

Во время расследования WTA Рыбакина рассказала нескольким людям из своего окружения, что ее отношения с Вуковым стали личными и романтическими. Найти золотую середину в общении им, похоже, так и не удалось.

Перед началом сезона тренером Рыбакиной стал Горан Иванишевич, однако их сотрудничество продолжалось всего лишь около месяца. Дело в том, что в начале января Елена огорошила всех заявлением о возвращении Вукова в свою команду, несмотря на то, что запрет WTA по-прежнему не позволяет ей использовать хорвата в качестве своего тренера. Разумеется, после такого поворота Иванишевич быстро попрощался с чемпионкой Уимблдона-2022

С тех пор Рыбакина так и не обрела эмоциональное спокойствие. В этом году она пока не взяла ни одного титула и ни разу не играла в финале, а после турнира в Майами опустилась в рейтинге на десятое место.

Сафин вошел в команду Рублева

Марат Сафин возвращается в теннис. Как минимум в ближайшие пару месяцев он будет тренировать Андрея Рублева, который не выиграл ни одного матча на недавних «Мастерсах» в Индиан-Уэллс и Майами.

Марат Сафин globallookpress.com

Известно, что Рублев давно звал Сафина в свою команду, но все время получал отказ. Правда, у него всегда была возможность обратиться к двукратному чемпиону «Больших шлемов» за советом.

Но теперь, глядя на бесконечные эмоциональные мучения Рублева, Сафин наконец-то дал согласие и вошел в команду первой ракетки России на время грунтового сезона.

При этом у Сафина будет, скорее, роль консультанта — основным тренером Рублева останется Фернандо Висенте.

По мнению бывшей первой ракетки мира Евгения Кафельникова, сотрудничество со столь харизматичной личностью, как Сафин, должно помочь Рублеву, прежде всего, в эмоциональном плане: «Думаю, что Марат повлияет на Андрея своей харизматичностью. Если у Андрея есть определенного рода уважение к старшим, к их опыту, то он сможет получить от Сафина и переработать важную информацию как на корте, так и вне его. Надеюсь, тандем будет успешным, Андрею сейчас очень нужна положительная встряска, сотрудничество с Маратом вполне может ее обеспечить».

Между тем, бывший советский и российский тренер Андрей Чесноков не забыл напомнить, что Сафин после завершения карьеры долгое время был вне тенниса: «Маррей только вышел с корта и стал тренером Джоковича — тандем просто фантастический. Марат Сафин закончил почти 20 лет назад. И был вне тенниса. Не знаю, есть ли у него опыт для тренерства. Но он был большим игроком и обладает большими знаниями. Но нельзя допустить, чтобы эти знания заснули, — их надо развивать».

В любом случае это одна из главных интриг ближайших турниров — всем будет интересно понаблюдать, как Рублев будет вести себя на корте в присутствии Сафина, который всегда был его кумиром.