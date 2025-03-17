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    Мирра сокрушила Соболенко и выиграла второй «тысячник», Дрейпер остановил Алькараса, а Медведев почти два года без титулов

    В Индиан-Уэллс завершился традиционный мартовский «тысячник»

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    Мирра Андреева
    LiveSport.Ru рассказывает о главных событиях на только что завершившихся «тысячниках» в Индиан-Уэллс.

    Мирра Андреева обыграла всех звезд и стала чемпионкой в Индиан-Уэллс

    Это что-то невероятное, Мирра Андреева выиграла второй «тысячник» подряд. Через три недели после триумфа в Дубае 17-летняя россиянка завоевала титул в Индиан-Уэллс.

    У Мирры снова была максимально сложная сетка, но в туре больше не осталось теннисисток, которых она не в состоянии обыграть.

    На калифорнийском «тысячнике» Мирра начала с победы над Варварой Грачевой, после чего разгромила Клару Таусон, которая была ее соперницей по финалу в Дубае.

    Потом был еще один разгром — Андреева отдала лишь три гейма Елене Рыбакиной. Чемпионка Уимблдона-2022 просто капитулировала, и это стало полной неожиданностью после их напряженного матча в Дубае.

    Полуфинальный матч против Иги Свентек прошел по совершенно иному сценарию — здесь было три сета, но именно в решающем Мирра играла значительно лучше, чем вторая ракетка мира. К слову, в Дубае она тоже обыграла польскую теннисистку, которая нашла в себе силы признать, что в обоих случаях уступила абсолютно по делу.

    Но главным событием стала победа Андреевой над Ариной Соболенко в финале. Мирра слабо начала, легко отдала первый сет, и в этот момент сложно было не думать о том, что она, скорее всего, снова проиграет белорусской теннисистке.

    Однако во второй партии всё изменилось, Андреева начала творить магию, а Соболенко просто не понимала, как ей играть, чтобы постоянно не нарываться на опасные ответные удары.

    Мирра Андреева
    globallookpress.com

    Мирре всего лишь 17 лет (18 исполнится в конце апреля), но уже сейчас нет ничего такого, что она не могла бы сделать на корте. Она классно подает, мощно пробивает с форхэнда, не боится ударов под бэкхенд и коварно укорачивает. А еще она поражает своей психологической стойкостью. Это ее слова после победы над Соболенко: «Хочу снова поблагодарить себя. За то, что боролась до конца и всегда верила в себя. Сегодня я старалась бегать как кролик, потому что Арина запускала ракеты — и было трудно справляться. Поэтому я благодарю себя. Я же тоже сыграла небольшую роль».

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    • В общем, в женском туре новая супер звезда. Благодаря победе в Индиан-Уэллс Андреева поднялась на шестую строчку — от топ-5 ее отделяют чуть больше 300 очков. Кто знает, возможно, уже в этом году Мирра будет штурмовать и вершину рейтинга. С такой игрой она запросто может побороться за титулы на всех предстоящих турнирах «Большого шлема».

    Дрейпер впервые выиграл «Мастерсе» и дебютировал в топ-10

    Чемпионом мужского турнира в Индиан-Уэллс стал Джек Дрейпер, для которого это пока что крупнейший титул в карьере.

    Почему «пока что»? Очевидно, что британец, возможно, уже даже в этом году поборется за главный приз как минимум на одном из из трех турниров «Большого шлема».

    Джек Дрейпер
    globallookpress.com

    Успех Дрейпера на «тысячнике» в Калифорнии — это не стечение обстоятельств и везение, а закономерное развитие событий, учитывая его прогресс.

    В прошлом году Джек выиграл титул на траве в Штутгарте, обыграл на этом же покрытии Карлоса Алькараса на «пятисотнике» в Лондоне, дошел до полуфинала на US Open и стал победителем «пятисотника» в Вене. Уже тогда стало ясно, что это будущий игрок топ-10.

    В Индиан-Уэллс Дрейпер выдал впечатляющую серию побед, обыграв Жоао Фонсеку, Дженсона Бруксби, Тейлора Фрица, Бена Шелтона, Карлоса Алькараса и Хольгера Руне.

    Самым сложным получился матч против Алькараса (6:1, 0:6, 6:4). Дрейпер прервал 16-матчевую победную серию испанца в Индиан-Уэллс, после чего легко выиграл в финале у Руне (6:2, 6:2).

    В этом году у Дрейпера всего лишь два поражения — в январе ему не удалось завершить из-за травмы матч против Алькараса в четвертом круге Australian Open, а в феврале 23-летний теннисист уступил Андрею Рублеву в финале турнира в Дохе.

    Прогнозы на теннис

    Благодаря первой победе на «Мастерсе» Дрейпер дебютировал в топ-10 и теперь занимает в рейтинге седьмую строчку. Совсем рядом находятся Новак Джокович и Каспер Рууд, которых он, скорее всего, обойдет уже после предстоящего «тысячника» в Майами.

    Медведев снова сошел с дистанции до финала

    В какой-то момент действительно появилась мысль, что в финале мужского турнира в Индиан-Уэллс третий год подряд встретятся Даниил Медведев и Карлос Алькарас. И в 2023-м, и в 2024-м россиянин проиграл испанцу в решающем матче, при этом не взяв ни сета, в связи с чем их очередная встреча ожидалась без особого энтузиазма.

    Однако на этот раз оба проиграли в полуфинале. Поражения Медведева с некоторых пор сложно назвать сенсацией, но в данном случае действительно остался осадок.

    Медведев легко разгромил китайца Бу Юньчаокэтэ, а после десятиминутной встречи с Алексом Микельсеном (американец снялся после двух геймов из-за проблем с желудком) спокойно переиграл Томми Пола и одержал победу над Артуром Фисом в супер напряженном матче с решающим тай-брейком, после которого в прямом смысле прыгал от радости.

    Даниил Медведев
    globallookpress.com

    Всё это свидетельствовало о том, что Медведев впервые за долгое время находится в оптимальной форме.

    В полуфинале всё решили нюансы — Руне тоже допускал ошибки, но в ключевых моментах играл получше. Даниилу же зачастую явно не хватало терпения.

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    Примечательно, что в целом Медведев остался доволен своим выступлением: «В принципе, мог и получше добыть результат. Но это как бы хороший итог. То есть будь это четыре года назад, я был бы недоволен. Но для того, в каких условиях я играю, это отличный результат. Надеюсь, что будет лучше в Майами — кстати, один из немногих турниров, где еще можно что-то там забить».

    Прогресс очевиден — Медведев существенно прибавил за последний месяц в плане качества тенниса, но некоторые факты по-прежнему напрягают и намекают на то, что он уже не так опасен, как раньше. Дело в том, что скоро будет два года с тех пор, как Даниил выиграл свой последний на данный момент титул (в мае 2023-го стал чемпионом «Мастерса» в Риме).

    Ну и вдруг выяснилось, что Медведев — единственный игрок в текущей версии топ-30, который ни разу не доходил до финала за последние 12 месяцев.

    Очередной спад Алькараса

    За несколько дней до поражения от Дрейпера в полуфинале Карлос Алькарас признался, что старается гнать от себя подальше мысли о рейтинге и старается не думать о первом месте, несмотря на, что его главный конкурент дисквалифицирован.

    Янник Синнер вернется в тур только в начале мая, и до этого временем у испанца есть отличный шанс как минимум приблизиться к итальянцу. Сейчас их разделяют почти четыре с половиной тысячи очков, то есть целая пропасть.

    Карлос Алькарас
    globallookpress.com

    К сожалению, пока что Алькарас не готов к борьбе за первую строчку даже с дисквалифицированным Синнером.

    Карлос четвертый год подряд дошел в Индиан-Уэллс до полуфинала, но после титулов в 2023-м и 2024-м это сложно назвать успехом.

    Во-первых, Алькарас потерял 600 очков, а во-вторых — конкретно разочаровал в матче с Дрейпером. После уверенных побед над Денисом Шаповаловым, Григором Димитровым и Франсиско Серундоло у испанца внезапно случился эмоциональный спад.

    Алькарас не стал скрывать, что его затрясло перед встречей с британцем: «Это был трудный день. Я плохо тренировался. Не чувствовал себя хорошо на корте. Я много ошибался на разминке, не чувствовал удары. У меня не получилось подойти к матчу в наилучшем состоянии — потому я нервничал весь день и на тренировке перед игрой. Думаю, это повлияло на матч».

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    • Именно из-за этих спадов Алькарас серьезно отстал от Синнера и до сих пор не подвинул со второго места Сашу Зверева, который после Открытого чемпионата Австралии выиграл лишь четыре матча.

    В Майами Алькарас снова будет главным фаворитом из-за отсутствия Синнера, но очередная неудача испанца не станет сюрпризом. В туре сейчас немало игроков, способных конкурировать с победителем четырех турниров «Большого шлема».

    Свентек по-прежнему без титулов в 2025-м

    Ига Свентек стала первой теннисисткой, которая четыре раза подряд добралась в Индиан-Уэллс до полуфинала.

    Но для польской теннисистки это единственный позитивный момент по итогам турнира, на котором ей надо было защищать титул и 1000 очков.

    Ига Свентек
    globallookpress.com

    Свентек впервые с 2021 года не выиграла ни одного турнира к середине марта, и это еще одно доказательство, что ее доминирование осталось в прошлом.

    Ига по-прежнему легко проходит первые раунды (на калифорнийском «тысячнике» в первых трех матчах она отдала соперницам в общей сложности лишь шесть геймов), но потом ее уверенность куда-то исчезает.

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    • Свентек рассуждала об этом после поражения от Мирры Андреевой: «Я не могу сказать, что играла плохо. Мне не хватало смелости в ключевые моменты. А Мирра играла очень свободно, без давления. Видно, что у нее нет больших ожиданий и временами она просто расковано играет. А я даже не помню, когда в последний раз могла просто расслабиться, свободно бить по мячу и рисковать. Когда я пытаюсь делать это сейчас, особенно в важные моменты, это больше похоже на отчаянный шаг, чем на продуманный риск».

    Если что, Ига проиграла Мирре второй раз менее чем за месяц. В конце февраля россиянка спокойно тормознула бывшую первую ракетку мира на «тысячнике» в Дубае. Поэтому очередную неудачу польки вряд ли можно считать случайностью. На харде у нее теперь значительно больше конкуренток, чем на грунте.

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