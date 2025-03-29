Почти сюрприз: Касаткина будет выступать за Австралию

Дарья Касаткина объявила о смене спортивного гражданства, и эта новость, похоже, застала многих врасплох.

В ночь с пятницы на субботу Касаткина опубликовала заявление, в котором сообщила, что теперь будет выступать под австралийским флагом.

«Я рада сообщить, что мое заявление на получение вида на жительство одобрено правительством Австралии. Австралия — невероятно гостеприимное место, где я чувствую себя как дома. Мне нравится Мельбурн, и я с нетерпением жду, когда смогу сделать этот город своим настоящим домом. С гордостью объявляю, что с этого момента буду представлять Австралию в профессиональном теннисе». Дарья Касаткина, бывшая первая ракетка России

Кроме того, теннисистка добавила: «Я всегда буду уважать и ценить свои корни, но я очень рада начать новую главу в своей карьере и жизни под австралийским флагом. Спасибо всем за понимание и постоянную поддержку».

Почему Касаткина сменила гражданство?

Разговоры о том, что Касаткина, возможно, планирует смену гражданства, появились несколько лет назад после её многочисленных интервью, в которых она не скрывала своей позиции относительно непростой обстановки в мире.

Наталья Забияко и Дарья Касаткина tennis.com

Однако, вероятно, главная причина — ее личная жизнь. В 2022 году Касаткина совершила каминг-аут и рассказала о своих отношениях с фигуристкой Натальей Забияко (серебряный призёр Олимпиады-2018). После этого в её адрес прозвучало немало критики.

Тогда же она признавалась, что, возможно, больше никогда не вернется в Россию, понимая, что на родине не разделяют ее взглядов.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что для него решение Касаткиной не стало неожиданностью: «Все давно к этому шло, Дарья у нас давно не появлялась, контакта как такового с ней нет. Касаткина выбрала свой путь».

Почему именно Австралия?

Главной неожиданностью стало то, что Касаткина выбрала Австралию. Ранее был предположения, что ее новой страной станет Испания.

Дарья Касаткина globallookpress.com

В феврале на турнире в Абу-Даби организаторы ошибочно указали Касаткину как представительницу Испании, но позже извинились за «административную ошибку».

Ошибка оказалась почти пророческой — менее чем через два месяца теннисистка объявила, что больше не будет выступать за Россию.

Позже она наверняка более подробно расскажет, почему выбрала Австралию, но уже есть предположения, что к этому имеет отношение ее давняя подруга Дарья Сэвилл (до замужества — Гаврилова), ранее также сменившая спортивное гражданство с российского на австралийское.

Потеря для российского тенниса?

Касаткина — одна из сильнейших теннисисток России. Сейчас она занимает 12-е место в рейтинге WTA, а ранее была первой ракеткой страны.

Дарья Касаткина globallookpress.com

За карьеру она провела несколько лет в топ-10 мирового рейтинга и выиграла восемь титулов WTA. В 2021 году в составе сборной России завоевала Кубок Билли Джин Кинг (ранее Кубок Федерации).

Реакция в теннисных кругах разделилась.

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников не видит в этом проблемы: «Никак не отношусь к такому ее решению. Я не буду считать, что для нашего тенниса это потеря. Не хочу влазить в чью-то шкуру, у каждого есть свое право на это. Она приняла решение, нам остается ее понять».

Андрей Чесноков отреагировал иначе: «Грустно это все, но это реальность. Человек сделал так, как удобно. За нее многие болели, радовались ее успехам, но с этим надо смириться. Я думаю, будет много ненависти в ее адрес, будут люди, которые назовут предателем, но я не из их числа, потому что она многое сделала для российского тенниса, была в десятке мирового рейтинга, и я продолжу за нее болеть».

Касаткина станет первой ракеткой Австралии

Как только все документы будут оформлены, Касаткина автоматически станет первой ракеткой Австралии, так как на данный момент в топ-50 WTA нет ни одной представительницы этой страны.

Кимберли Биррелл globallookpress.com

Наивысшую позицию среди австралиек сейчас занимает Кимберли Биррелл (№61). В первую сотню также входят Майя Джоинт (№81), Айла Томлянович (№87) и Оливия Гадецки (№100).

Прогнозы на теннис

Однако выступать за сборную Австралии Касаткина не сможет — правила ITF запрещают игрокам в течение карьеры представлять две разные национальные команды.

Не первая и не последняя

Касаткина — далеко не первая российская теннисистка, сменившая спортивное гражданство.

Елена Рыбакина globallookpress.com

Елена Рыбакина в 2018 году начала выступать за Казахстан, под флагом которого позже выиграла Уимблдон.

Варвара Грачева в 2023-м получила французское гражданство после шести лет жизни во Франции.

Александр Шевченко и Элина Аванесян в прошлом году сменили спортивное гражданство на казахстанское и армянское соответственно.

Есть предположения, что этот список продолжит расти. Например, пару лет назад обсуждалась возможность смены гражданства Мирры Андреевой на французское, хотя ее представители всё опровергли, но дыма без огня, как известно, не бывает.