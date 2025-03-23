Медведев больше не первая ракетка России, серия Рублева и очередное падение Алькараса

LiveSport.Ru вспоминает главные моменты очередной недели теннисного сезона.

Неожиданный провал Медведева

Психи, крики и поражение в первом матче — таким получился пусть Даниила Медведева на «Мастерсе» в Майами, на которому ему надо было защищать почти 400 очков.

После полуфинала в Индиан-Уэллс провал теперь уже экс-первой ракетки России на юго-востоке США действительно стал шоком.

Медведев капитулировал в матче против Хауме Муньяра (2:6, 3:6), у которого в предыдущих сезонах была лишь одна победа в Майами на уровне основной сетки.

По всей видимости, недонастрой и игнорирование очевидных вещей стали главной причиной столь болезненного поражение.

Даниил Медведев globallookpress.com

Дело в том, что испанец в этом году шикарно выступает на харде. За весь прошлый сезон он выиграл на этом покрытии лишь шесть матчей, тогда как в 2025-м у него восемь побед. В Гонконге и Далласе Хауме дошел до финала, хотя там его соперниками были Алехандро Давидович-Фокина, Нуну Боржеш, Лоренцо Музетти, Бен Шелтон и Маттео Арнальди.

Медведев наверняка знал об этом, но все равно не сумел правильно настроиться, о чем свидетельствует в том числе и счет.

В качестве оправдания очередной неудачи россиянин использовал привычные претензии к качеству мячей. «Кто это допускает? Ими невозможно играть в теннис. Кто говорит: "Да, мы можем играть этими мячами?" Никто, да?», — кричал чемпионат US Open-2021 по ходу матча с Муньяром.

Правда, чуть позже он озвучил еще одну причину провала: «У меня сильно болела спина перед турниром, после Индиан-Уэллс. Поэтому тяжело было двигаться».

У этого поражения будет сразу несколько неприятных последствий. Медведев уже потерял статус первой ракетки России — теперь он позади Андрея Рублева. Ну и, скорее всего, по итогам турнира Даниил выпадет из топ-10.

Впереди грунтовый сезон, и есть подозрение, что следующие несколько месяцев получатся для Медведева не менее сложными.

Рублев продлил серию поражений

Еще одним неприятным событием стало очередное поражение Андрея Рублева, который, похоже, снова страдает из-за психологических проблем.

После победы на «пятисотнике» в Дохе российский теннисист не прошел ни раунда на трех турнирах подряд.

Андрей Рублев globallookpress.com

В Майами Рублев уступил в стартовом матче бельгийцу Зизу Бергсу (5:7, 4:6). В первом сете соперник сделал брейк при счете 6:5, а во втором — при 5:4. Очевидно, что в ключевой момент Андрей просто не справился с волнением.

После матча Рублев не стал критиковать погодные условия или мячи, а просто признал, что соперник был лучше в этом матче: «Да ничего не составило трудности. Просто он играл лучше, чем я. Он попадал лучше, я попадал хуже. Он бегал лучше, я бегал хуже. Просто он всё делал лучше, чем я. Всё просто».

Интересно, что в трех предыдущих случаях Рублев проиграл соперникам, которые находятся за пределами топ-30. Бергс после победы над россиянином поднялся в «живом» рейтинге на 49-ю строчку. В Дубае Андрей уступил французу Кантену Алису (№57), а в Индиан-Уэллс — итальянцу Маттео Арнальди (№35).

Как и Медведев, Рублев, скорее всего, тоже скоро покинет первую десятку рейтинга. Поражений становится всё больше и больше, в этом году он выиграл лишь чуть больше половины матчей (девять из семи).

Алькарас провел худший матч в сезоне

Но главным неудачником недели, безусловно, стал Карлос Алькарас. К сожалению, он еще раз подтвердил, что пока не готов соперничать с Янником Синнером за первую строчку рейтинга. При этом уже даже как-то неловко напоминать, что итальянец пока не может играть из-за дисквалификации.

Карлос Алькарас и Давид Гоффен globallookpress.com

В Майами Алькарас проиграл в стартовом матче Давиду Гоффену (7:5, 4:6, 3:6), у которого в начале сезона была серия из пяти поражений.

Но если мы уже заговорили про статистику, тогда нужно упомянуть еще один факт: После 2019 года Давид выиграл четыре из пяти матчей против топ-3. Прошлой осенью он дерзко тормознул в Шанхае вторую ракетку мира Сашу Зверева.

Правда, в случае с Алькарасом это слабое оправдание. В оптимальном состоянии он просто не замечает таких соперников. Но здесь что-то явно пошло не так.

Сам Алькарас пришел к выводу, что он оказался не готов к матчу: «В конце второго сета у меня начали уставать ноги. Я не был травмирован, меня ничего не беспокоило. Перед матчем я чувствовал себя прекрасно. Я хорошо себя чувствовал, немного нервничал перед матчем, но это нормально. Я чувствовал, что готов к матчу, но оказалось, что это не так».

В этой истории для Алькараса есть только один позитивный момент: теперь у него есть дополнительная неделя для подготовки к предстоящим грунтовым турнирам.

Еще одним сюрпризом стала победе Якуба Меньшика над Джеком Дрейпером. 19-летний чех переиграл чемпиона недавнего «Мастерса» в Индиан-Уэллс в матче с двумя тай-брейками. Непредсказуемость матчей в мужском туре не перестает удивлять: не так давно Меньшик проиграл боснийцу Дамиру Джумхуру на «челленджере» в Доминиканской Республике, а теперь провел шикарный матч против дебютанта топ-10.

Меньшик стал всего лишь четвертым действующим игроком с положительным балансом против соперников из первой десятки (среди тех, кто провел не менее десяти матчей) — шесть побед и пять поражений. Теперь он в одной компании с Новаком Джоковичем (260-117), Карлосом Алькарасом (36-21) и Янником Синнером (42-32).

В мужском туре почти не осталось настоящих звезд

Ситуация действительно настораживает — количество поражений среди игроков первой десятки стало катастрофически много.

Янник Синнер globallookpress.com

В Майами ни одного матча не выиграли сразу четыре представителя топ-10, при этом среди неудачников оказался главный фаворит турнира Карлос Алькарас.

То же самое было и на недавнем «тысячнике» в Индиан-Уэллс. Здесь тоже не прошли ни раунда четыре игрока первой десятки.

Это всего лишь второй подобный случай с 1990 года. В 2007-м топы забуксовали на «Мастерсах» в Монреале, Цинциннати и Мадриде.

Но если 18 лет назад это больше напоминало совпадение, то сейчас прослеживается определенная тенденция — в туре почти не осталось настоящих звезд, которые способны стабильно доходить до решающих раундов. Проще говоря, есть Янник Синнер и все остальные.

Достаточно, сказать что первая пятерка в этом году до сих пор выиграла лишь два турнира. Янник Синнер в январе защитил титул на Открытом чемпионате Австралии, а Алькарас в феврале стал чемпионом «пятисотника» в Роттердаме.

При этом вторая ракетка мира Саша Зверев, как и Тейлор Фриц (№4), в 2025-м еще ни разу не играл в финале.

Но такая турбулентность, скорее всего, со временем станет привычной. Сложно даже представить, что в мужском теннисе снова появится «Большая четверка», которая будет доминировать в течение десятилетия. Новое поколение просто не готово к таким подвигам.

Шнайдер и Александрова снова разочаровали

Диана Шнайдер по-прежнему находится в топ-15, но такого прорыва, как от Мирры Андреевой, от нее точно не стоит ждать. Во всяком случае, в ближайшее время.

Рассуждения о возможном дебюте в первой десятке сейчас просто неуместны. В этом году у Шнайдер пока что отрицательный баланс побед и поражений — 7:8.

Диана Шнайдер globallookpress.com

В Майами Диана проиграла в стартовом матче Анне Блинковой. На фоне остальных результатов это поражение лишь подтвердило, что 20-летней теннисистке, похоже, надо срочно что-то менять в подготовке к турнирам.

После Открытого чемпионата Австралии Шнайдер ни разу не выигрывала больше одного матча.

Прогнозы на теннис

Екатерина Александрова тем временем никак не придет в себя после февральских побед. В прошлом месяце она выиграла «пятисотник» в австрийском Линце и остановилась в шаге от финала в Дохе.

С тех пор 30-летняя россиянка пока не выиграла ни одного матча. В Майами ей надо было защищать почти 400 очков, но вместо этого Александрова уступила в стартовом матче польке Магде Линетт.

Впрочем, для Екатерины это обычная история, она постоянно чередует успешные серии с откровенно провальными. В отличие от большинства соотечественниц, она еще заявит о себе в текущем сезоне.