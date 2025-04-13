Алькарас — новый чемпион Монте-Карло! Успел выиграть крупный турнир до возвращения Синнера

LiveSport.Ru рассказывает о главных событиях «Мастерса» в Монте-Карло.

Алькарас впервые выиграл «тысячник» в Монте-Карло

Вопреки сомнениям, Карлос Алькарас все-таки подтвердил статус главного фаворита в Монте-Карло, воспользовавшись отсутствием Янника Синнера и проблемами основных конкурентов.

По разным причинам до этого сезона испанец лишь однажды играл на Лазурном берегу — в 2022-м уступил в стартовом матче Себастьяну Корде.

Карлос Алькарас globallookpress.com

На этот раз начало тоже было нервным, Алькарас слабо провел первый сет против аргентинца Франсиско Серундоло, но вовремя перестроился и все-таки совершил победил.

Еще один стрессовый эпизод случился в четвертьфинале против Артура Фиса: во втором сете при счете 5:5 испанец забрал гейм на подаче, в котором уступал 0:40.

Еще одна драма назревала в финале, где его соперником стал Лоренцо Музетти. Алькарас снова отдал первый сет, но во втором и третьем просто снес итальянца с корта — 3:6, 6:1, 6:0.

Правда, причиной столь мощного камбэка стала травма Музетти. В начале второго сета стало ясно, что Лоренцо больше не может поддерживать высокий темп.

Надо отдать должное Алькарасу, который в своей послематчевой речи признал, что в этом финале ему еще и повезло: «Конечно, не так я хотел победить. У Лоренцо была очень тяжелая неделя, длинные и интенсивные матчи. Мне очень жаль, что один из лучших турниров в его карьере закончился именно так. Это непросто. Надеюсь, не произошло ничего серьезного и скоро он будет на 100% здоров».

В любом случае Алькарас все-таки успел выиграть крупные турнир до возвращения Синнера, срок дисквалификации которого истекает как раз перед майским «Мастерсом» в Риме.

Ну и Карлитос наконец-то подвинул со второй строчки рейтинга Александра Зверева. Немец на этот раз не смог выиграть даже стартовый матч.

Вполне вероятно, что победа в Монте-Карло станет для Алькараса мощным импульсом, благодаря которому он возьмет еще парочку титулов до Ролан Гарросу, на котором ему предстоит защищать титул и 2000 очков.

Камбэки Музетти

Несмотря на неудачу в финале, эта неделя стала лучшей в карьере Музетти. До сих пор он ни разу не играл даже в полуфинале «Мастерса», поэтому прорыв на Лазурном берегу действительно стал серьезным событием.

Карлос Алькарас и Лоренцо Музетти globallookpress.com

Больше всего поразила стойкость итальянца: на этом турнире он совершил сразу четыре камбэка, отыгравшись с 0-1 по сетам.

При этом в трех случаях — против Иржи Легечки, Стефаноса Циципаса (прошлогоднего чемпиона Монте-Карло) и Алекса Де Минора — ситуация выглядела безнадежной. В этих матчах Музетти проиграл первый сет со счетом 1:6, но в итоге победил.

«Мне кажется, здесь, в Монте-Карло, мне каждый день приходилось повторять одно и то же, за исключением матча с Маттео Берреттини (6:3, 6:3). Мне все время было трудно начать, найти ритм», — отметил Лоренцо после встречи с Де Минором.

Кроме того, был еще один матч, в котором Музетти был на грани поражения. В первом круге против Бу Юньчаокэтэ он отыгрался со счета 4:6, 2:4. В тот момент было просто невозможно представить, что итальянец способен дойти до финала.

После такого марафона травма Музетти в решающем матче не стала сюрпризом. Но жалеть сейчас точно не о чем, перед началом турнира о мог только мечтать о таком результате.

К слову, до турнира в Монте-Карло Музетти ни разу в этом году не выигрывал больше двух матчей. Ну а теперь он 11-я ракетка мира и как никогда близок к дебюту в топ-10.

Давидович-Фокина и еще три героя недели

Алехандро Давидович-Фокина второй раз в карьере дошел в Монте-Карло до полуфинала, благодаря чему вернулся в топ-30. У испанца была сложнейшая сетка — перед поражением от Алькараса он обыграл Бена Шелтона, Томаса Этчеверри, Джека Дрейпера и Алексея Попырина.

Артур Фис globallookpress.com

Алекс Де Минор окончательно подтвердил, что теперь его надо бояться абсолютно на всех покрытиях. Одним из главных событий стала победа австралийца над Григором Димитровым со счетом 6:0, 6:0. Болгарин капитулировал всего лишь за 44 минуты. Интересно, что после этого Алекс взял семь геймов подряд в матче против Музетти, в котором он в итоге проиграл на решающем тай-брейке. На предстоящих турнирах в Барселоне, Мадриде и Риме Де Минор, скорее всего, тоже будет в центре внимания.

Артур Фис дошел до четвертьфинала на третьем «Мастерсе» подряд. Ну а его матч против Алькараса (6:4, 5:7, 6:3) в 1/4-й был, пожалуй, лучшим на этой неделе. Во втором сете при счете 5:5 француз не реализовал тройной брейк-пойтнт на приеме.

Алексей Попырин до этой недели выиграл лишь два матча, поэтому его выступление в Монте-Карло действительно стало откровением. Уже в первом круге австралиец остановил Юго Эмбера, а потом обыграл Фрэнсиса Тиафо и прошлогоднего финалиста турнира Каспера Рууда.

Бездарное выступление Джоковича

Две недели назад Новак Джокович наконец-то появился перед журналистами в приподнятом настроении — он только что дошел до финала на «Мастерсе» в Майами и снова оказался в шаге от сотого титула в карьере.

Новак Джокович globallookpress.com

В решающем матче Джокович в итоге проиграл 19-летнему чеху Якубу Меншику (6:7, 6:7), но это все равно не повлияло на общее впечатление — это было отличное выступление. Более того, впервые за долго время он не скрывал, что наконец-то остался доволен своим теннис.

К сожалению, в Монте-Карло Новак приехал с совершенно другим настроем. После поражения от Алехандро Табило (3:6, 4:6) он честно признался, что ему почти все равно — ну проиграл и проиграл.

«Я ожидал, что хотя бы покажу приличный уровень. А не такой — это было ужасно. У меня правда не было больших ожиданий. Я знал, что будет непростой соперник и что сам, скорее всего, сыграю плохо. Но чтобы настолько плохо…Такого я не ожидал», — признался Джокович после матча с Табило.

Если что, Новак проиграл человеку, у которого до этой недели было лишь две победы в 2025-м.

Правда, есть еще один интересный момент: для Джоковича это было второе подряд поражение от Табило — в 2024-м он проиграл чилийцу в Риме.

Алехандро вошел в компанию теннисистов, выигравших свои первые два матча против Джоковича. До него это делали Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Марат Сафин, Гильермо Кориа, Фернандо Вердаско, Ник Кирьос, Оливье Рохус и Иржи Веселы.

При этом Табило всего лишь четвертый игрок, не отдавший ни сета в первых двух матчах против Ноле. Ранее подобным могли похвастаться только Надаль, Сафин и Кирьос.

Ну а Джокович также признался, что на грунте у него осталась только одна цель — Ролан Гаррос. «И всё», — ответил Новак на уточняющий вопрос журналиста, как бы намекая, что турниры «Большого шлема» — единственное, что по-прежнему мотивирует его продолжать карьеру. Всё остальное его больше не интересует.

Очередное фиаско Рублева

Выступление Андрея Рублева входило в список главных интриг «тысячника» на Лазурном берегу.

Дело в том. что в конце марта одним из его тренеров стал Марат Сафин, и именно это стало основной причиной повышенного внимания к российскому теннисисту.

Андрей Рублев globallookpress.com

Но была еще одна сюжетная линия: перед турниром в Монте-Карло Рублев не выиграл ни одного матча в Дубае, в Индиан-Уэллс и Майами.

Возможно, со временем что-то и поменяется в лучшую сторону, но пока нет ощущения, что Сафин способен хоть как-то помочь Андрею в игровом плане, тогда как разговоры про психологический фактор явно чересчур преувеличены.

В первом матче Рублев с трудом переиграл Гаэля Монфиса, а во втором — вообще без шансов уступил Артуру Фису.

Однако здесь нет смысла драматизировать, этот матч всего лишь показал, что 20-летний француз, который после этого едва не выбил Алькараса, уже на другом уровне.

В принципе, это подтвердил и послематчевый комментарий Рублева: «Он просто был лучше меня во всех элементах, и все. У меня даже особо возможности не было розыгрыш начать, потому что сразу инициатива была у него — он либо принимал очень сильно, плотно, жестко, либо подавал».

Разумеется, журналисты не забыли спросить и про сотрудничество с Сафиным. Тут Рублев не стал вдаваться в подробности, ограничившись лишь общими фразами, но все равно стало ясно, что речь идет о психологии: «Просто меняем самого меня. Целиком и всего».

Рассуждая о спаде российских звезд, ближе всех к истине, похоже, был Евгений Кафельников, который считает, что главная проблема кроется в подготовке к матчам: «Если хочешь конкурировать, нужно работать в три раза больше, чем было раньше. Мне видится, что ни у Даниила, ни у Андрея этого желания нет. Время Рублева и Медведева уходит».

Медведев вернулся в топ-10, но все равно разочаровал

Слова Кафельникова полностью подтвердил матч Медведева против Алекса Де Минора (2:6, 2:6) в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло.

Даниил Медведев globallookpress.com

Разочаровал не столько результат, сколько содержание матча — больше половины геймов австралиец взял на приеме, воспользовавшись катастрофическим количеством ошибок российского теннисиста.

Перед этим Медведев остановил Карена Хачанова (в этом сезоне он до сих выиграл лишь пять матчей) и Александра Мюллера, но даже здесь позитивных моментов было чересчур мало.

Хотя сам Медведев считает иначе: «Я считаю, что сыграл два очень хороших матча. Поэтому, конечно, обидно, что вышел такой, скажем, матч боком, будь то из-за него или из-за меня. Остается посмотреть, стоит ли брать то, что было в этих двух предыдущих матчах и стараться над этим работать. Или смотреть на сегодняшний матч (против Де Минора — прим.) — может быть, сегодня было настолько не очень, что надо все-таки что-то поменять. Посмотрим, что мы придумаем на следующей тренировочной неделе».

Прогнозы на теннис

По итогам турнира Медведев поднялся в рейтинге на девятую строчку, однако на данном этапе его теннис совершенно не соответствует статусу игрока топ-10.

Скорее всего, как минимум до августа, когда снова начнется серия турниров на харде, от Медведева вряд ли стоит ждать серьезного прорыва. По разным причинам он пока не готов бороться за титулы.