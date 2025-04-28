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    Новая реальность Джоковича, падение Рублева и прогресс Потаповой

    В эти дни всё внимание приковано к турнирам в Мадриде

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Новак Джокович  Андрей Рублёв Александр Бублик Анастасия Потапова Чжэн Циньвэнь Диана Шнайдер Елена Остапенко Анастасия Павлюченкова Арина Соболенко
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    Новак Джокович
    LiveSport.Ru рассказывает о самых важных событиях очередной недели теннисного сезона.

    Джокович потерял мотивацию

    Вот и настало время, когда очередное поражение Новака Джоковича сложно назвать сенсацией. Похоже, еще одна легендарная карьера стремительно приближается к своему завершению.

    Как и на «Мастерсе» в Монте-Карло, в Мадриде Джокович тоже не выиграл ни одного матча.

    На этот раз Новака остановил Маттео Арнальди. Просто для понимания, насколько всё плохо: в начале апреля итальянец уступил на Лазурном берегу 38-летнему Ришару Гаске.

    В отличие от француза, Джокович в матче против 44-й ракетки мира не смог взять даже сет.

    «Я вроде бы тренировался неплохо, но в матче все шло совсем иначе. Уровень тенниса очень далек от того, чего я бы хотел», — признался Новака после поражения от Арнальди.

    Остатки мотивации Джоковича испарились еще в прошлом году после его легендарной победы на олимпийском турнире. С тех пор 37-летний серб лишь эпизодически демонстрировал свой лучший теннис.

    Новак Джокович после поражения от Маттео Арнальди
    globallookpress.com

    «Для меня это некая новая реальность: пытаться выиграть один-два матча на турнире. Не то, к чему я привык в течение 20 лет до этого. Что ж, остается только использовать это как движущую силу.

    Можете себе представить: я правда 20 лет такого не испытывал, а теперь так рано вылетаю с турниров. Надо просто принять то, что происходит сейчас. Я не могу жаловаться на свою карьеру и не буду, но теперь это моя новая реальность.

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    • Теперь все иначе: мои удары, мое тело. Остается только принять это и пытаться что-то улучшить», — добавил 24-кратный победитель турниров «Большого шлема».

    Тогда же Джокович заявил журналистам, что он, возможно, последний раз приезжал в Мадрид в качестве действующего игрока. Сейчас действительно сложно представить, что он продолжит играть и в следующем году.

    Рублев проиграл «творцу» и покинул топ-15

    Андрей Рублев, как и ожидалось, не смог защитить титул на «Мастерсе» в Мадриде.

    Российский теннисист проиграл Александру Бублику (4:6, 6:0, 4:6), который до прошлой недели выиграл в этом сезоне лишь три матча на уровне ATP. Это случилось всего лишь в третьем раунде.

    Андрей Рублев
    globallookpress.com

    Потеря большого количества очков на этот раз обернулась серьезным падением в рейтинге. Рублев впервые с 2020 года покинул топ-15 — теперь он 17-й.

    «Пробую, как всегда, играть в свой теннис, но это тяжело. Много эмоций, мыслей — все мешает. Стараюсь абстрагироваться, не думать о счете, просто играть. Это непросто, но я работаю над этим», — рассуждал Рублев после очередного поражения.

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    После победы на февральском турнире в Дохе Рублев выиграл лишь два матча. Сотрудничество с Маратом Сафиным пока явно не помогает. Скорее, наоборот — волнения стало еще больше, просто теперь он держим все эмоции в себе.

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    • Возможно, Рублеву надо взять пример с Бублика, который после их матча в столице Испании назвал себя творцом: «Он лучше меня во всех аспектах, если говорить о работе на корте. Но я творец. Я художник в некоторых вещах, и для меня было важно не дать ему играть в своем стиле, увести его от привычной рабочей рутины и затащить на мое поле. И сегодня это сработало идеально».

    Прогнозы на теннис

    На «Мастерсе» в Риме Рублеву должно быть полегче в психологическом плане — там он почти ничего не потеряет даже в случае очередного поражения на ранней стадии.

    Дерзкое возвращение Севастовой

    Анастасия Севастова в середине апреля провела первый матч с марта прошлого года, когда она порвала крестообразные связки колена. Бывшая 11-я ракетка мира выиграл один матч на турнире ITF в словенском Копере, после чего получила wild card в Мадриде.

    Анастасия Севастова
    globallookpress.com

    В столице Испании Севастова преподнесла сразу две сенсации. В первом круге теннисистка из Латвии обыграла Анастасию Павлюченкову. Правда, россиянка потом призналась, что вышла на матч с травмой: «Севастова очень цепкая на грунте, умно играла, с первого мяча укорачивала. Она знала о моей травме, видела, что нога замотана, и пользовалась этим».

    В том, что Севастова действительно не самая приятная соперница, вскоре убедилась и Алена Остапенко, которая перед «тысячником» в Мадриде выиграла титул в Штутгарте.

    На немецком «пятисотнике» Остапенко обыграла Игу Свентек и разгромила Арину Соболенко, поэтому ее поражение от 35-летней соотечественницы стало настоящим шоком.

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    • Сказка Севастовой закончилась в третьем круге — теннисистка из Латвии проиграла Диане Шнайдер со счетом 0:6, 0:6. Россиянка управилась за 44 минуты. К слову, Шнайдер, которая впервые после Australian Open выиграла два подряд матча, теперь поднимется в рейтинге на 11-ю строчку.

    Прогресс Потаповой

    На позапрошлой неделе Анастасия Потапова обыграла в Штутгарте Клару Таусон, после чего из-за повреждения не смогла выйти на матч против Арины Соболенко. К счастью, проблема оказалась несерьезной.

    Анастасия Потапова
    globallookpress.com

    В Мадриде Потапова проводит один из лучших турниров в этом сезоне.

    В начале февраля она выиграла титул в Клуж-Напоке, но в столице Испании у россиянки все-таки совершенно другой уровень соперниц.

    Уже в первом раунде Потапова обыграла талантливую американку Эшлин Крюгер, но главным событием стала ее победа над восьмой ракеткой мира Циньвэнь Чжэн (6:4, 6:4).

    Потапова обыграла соперницу из топ-10 впервые с октября 2023 года, когда она остановила Онс Жабер на турнире в Сан-Диего.

    Помимо тенниса, порадовал также настрой Анастасии: «Могу зайти в топ-20 — ощущаю себя на этом уровне, должна быть там. Зарекаться, конечно, не стану, потому что все хотят быть выше, но считаю, что я сейчас в лучшей форме за всю карьеру».

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    • Эти слова Потапова подтвердила победой над Софией Кенин. Правда, тут не обошлось и без везения — американка не реализовала двойной матчбол на решающем тай-брейке.

    Теперь Потапову ждет встреча с украинкой Мартой Костюк, которая перед этим обыграла Веронику Кудерметову.

    Среди тех, кто разочаровал, оказалась Людмила Самсонова, проигравшая в третьем раунде Юлии Стародубцевой. Решающий сет россиянка отдала со счетом 0:6. Самое интересное, что в Мадриде украинка впервые в этом сезоне выиграла матч на уровне основной сетки WTA.

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