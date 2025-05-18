Алькарас остановил Синнера, Паолини затмила всех звезд

LiveSport.Ru рассказывает о главных событиях очередной недели теннисного сезона.

Событие недели

Карлос Алькарас впервые в карьере выиграл «Мастерс» в Риме.

По многим причинам это важнейшее событие для испанца, которого в начале турнира беспокоили травма ноги и простуда.

Теперь у него есть титулы на всех крупнейших грунтовых турнирах: ранее 22-летний теннисист дважды выигрывал «Мастерс» в Мадриде, в прошлом году он стал чемпионом Ролан Гаррос, а этой весной взял титул в Монте-Карло.

Несмотря на все недавние успехи на грунте, у Алькараса было и немало сомнений, особенно на фоне возвращения в тур Янника Синнера.

Итальянец пропустил три месяца, но в первых матчах играл так, будто и не было никакого перерыва.

Карлос Алькарас globallookpress.com

Главной проверкой для обоих стала очная встреча в финале. Алькарас на пути к решающему матчу обыграл Душана Лайовича, Ласло Джере, Карена Хачанова (теперь уже можно сказать, что это была самая самая сложная игра — 6:3, 3:6, 7:5) и Джека Дрейпера, а Синнер легко остановил Мариано Навоне, Йеспера де Йонга, Франсиско Серундоло Каспера Рууда (6:0, 6:1 — если что, норвежец — действующий чемпион «Мастерса» в Мадриде) и Томми Пола.

Финал, с одной стороны, разочаровал: Алькарас обыграл Синнера в двух сетах — 7:6, 6:1. Первая партия действительно удалась, но после тай-брейка итальянец так и не смог прийти в себя.

Карлос Алькарас и Янник Синнер globallookpress.com

Но есть и позитивный момент: Алькарас показал, чего Синнеру пока рано думать о тотальном доминировании в туре. Да, Янник зачастую легко обыгрывает остальных соперников (перед финалом в Риме у него было серия из 26 побед, а началась она сразу после поражения от Алькараса на «пятисотнике» в Пекине), но он не одержал ни одной победы в четырех последних матчах против Карлоса.

«Карлос, браво тебе и твоей команде. В Париже ты точно будешь главным фаворитом. Ты лучший грунтовик в туре», — сказал Янник во время награждения.

Скорее всего, во второй половине сезона Алькарас попытается подвинуть Синнера с первой строчке рейтинга. Правда, для этого ему придется защитить титулы на Ролан Гаррос и Уимблдоне, а также забрать как можно больше очков во время североамериканской серии. Как ни странно, но именно трехмесячная дисквалификация в итоге может стать серьезным преимуществом Синнера — в отличие от конкурента, в ближайшие месяцы ему не грозит ни психологическая, ни физическая усталость.

Чемпионка недели

Ни Арина Соболенко, ни Ига Свентек, ни Мирра Андреева — а Жасмин Паолини стала чемпионкой крупного турнира в Риме.

Триумф на домашнем «тысячнике» окончательно подтвердил, что невероятные успехи итальянки в прошлом году не были случайностью.

В 2024-м Паолини выиграла турнир WTA 1000 в Дубае, дошла до финала на Ролан Гаррос и Уимблдоне и прорвалась в топ-10.

Жасмин Паолини globallookpress.com

Вряд ли кто-то станет отрицать, что всё это воспринималось, как невероятно удачное стечение обстоятельств.

Отчасти эту мысль подтверждали результаты Жасмин на старте текущего сезона. До середины марта она ни разу не выиграла больше двух матчей подряд.

Но потом Паолини дошла до полуфинала на двух серьезных серьезных турнирах — в Майами и Штутгарте.

Этой весной у нее было лишь одно по-настоящему неприятное поражение. В конце апреля миниатюрная теннисиста разгромно проиграла Марии Саккари в третьем круге мадридского «тысячника». Но это был лишь кратковременный спад.

Несмотря на то, что в Риме Паолини не пришлось играть против Соболенко, Свентек и Мирры, ни о каком везении не может быть и речи.

У Жасмин был непростой путь: в третьем круге ее соперницей была Онс Жабер, дальше — встреча с Аленой Остапенко, в четвертьфинале — сложнейшая игра против Дианы Шнайдер (о ней мы поговорим отдельно), а в полуфинале — встреча с дерзкой американкой Пейтон Стернс.

Но главным событием стала, конечно же, почти разгромная победа Паолини над Кори Гауфф (6:4, 6:2) в решающем матче.

Жасмин обыграла американку в присутствии президента Италии Серджо Маттареллы.

«Спасибо президенту Серджо Маттарелла, его присутствие — большая честь. Мы были в Квиринальском дворце, а он приехал сюда, на "Форо Италико". Эмоции зашкаливают, я на седьмом небе от счастья. Рада, что вышла на корт с четким планом и показала классный теннис», — радовалась 29-летняя итальянка после финала.

Благодаря триумфу в Риме Паолини совершила очередной удивительный прорыв в рейтинге — теперь она четвертая ракетка мира. Впереди только Соболенко, Гауфф и Джессика Пегула, а позади такие звезды, как Свентек, Мирра, Мэдисон Киз, Елена Рыбакина и не только.

Гауфф тем временем проиграла в финале на втором «тысячнике» подряд. В начале мая Коко уступила Соболенко в решающем матче на турнире в Мадриде. Но зато по итогам этих двух недель она впервые поднялась в рейтинге на вторую строчку. Очевидно, что на Ролан Гаррос Гауфф будет в числе главных претенденток на титул.

Сенсация недели

Случилось почти невозможное — Арина Соболенко впервые за два с половиной месяца проиграла раньше финала.

Доминирование белорусской теннисистки казалось бесконечным: в марте она остановилась в шаге от титула в Индиан-Уэллс и стала чемпионкой в Майами, а в апреле дошла до финала в Штутгарте и выиграла «тысячник» в Мадриде.

Арина Соболенко globallookpress.com

В Риме Соболенко бодро провела первые три матча, после чего впервые в карьере проиграла Циньвэнь Чжэн (4:6, 3:6). До этой недели у нее была серия из шести побед над китайской теннисисткой.

Циньвэнь действительно сыграла вышел всяких похвал, однако главной причиной неожиданного поражения Арины стала эмоциональная усталость.

На это указывает в том числе чересчур нервная реакция Соболенко на безобидную фразу «Давай играй в теннис!» от одного из зрителей. В ответ Арина «ласково» попросила «завалить лицо» (в оригинале, конечно, было чуть иначе).

Чжэн, в свою очередь, отметила, что наконец-то переборола в себе психологические комплексы, которые раньше мешали ей добиться большего в матчах против Соболенко: «Думаю, раньше я слишком сильно ее уважала — мне потребовалось время, чтобы начать воспринимать ее как обычного игрока».

В полуфинале Чжэн проиграла Гауфф со счетом 6:7, 6:4, 6:7. В решающем сете китаянка вела с брейком и не подала на матч при счете 5:3. Но, как ни странно, главный камбэк недели случился в другом матче.

Камбэк недели

Диана Шнайдер была буквально в двух шагах от своего второго полуфинала на «тысячнике».

Россиянка не заметила своих соперниц в первых трех матчах (разгромила Кэролайн Доулхайд, Жаклин Кристиан и Элизу Мертенс), а в четвертом ее ждала встреча с Жасмин Паолини.

Диана Шнайдер globallookpress.com

Первый сет: Паолини ведет 4:0 с двумя брейками, но в итоге позволяет россиянке отыграться и забрать партию на тай-брейке.

Второй сет: Шнайдер ведет 4:0 с двумя брейками, но в итоге позволяет итальянке отыграться и забрать партию со счетом 6:4.

Третий сет: Шнайдер сразу делает брейк, но после этого отдает сопернице шесть из семи геймов.

Это явно тот случай, когда одна из теннисисток оказалась более устойчивой к психологическим качелям.

Именно этот скилл Шнайдер хотела прокачать под руководством Динары Сафиной, которая внезапно отказалась от сотрудничества с 20-летней теннисисткой как раз перед началом турнира в Риме.

По слухам, теперь Шнайдер решила обратиться за помощью к бывшей 56-й ракетке мира Мариусу Копилу, который не так давно завершил карьеру и пока не имеет тренерского опыта. Румын поедет с Дианой на Ролан Гаррос в рамках испытательного срока.

Несмотря на обидное поражение от Паолини, Шнайдер нет смысла унывать — по итогам турнира она поднялась в рейтинге на 11-е место.

Прорыв недели

Одним из главных откровений в Риме стало выступление Пейтон Стернс.

До сих пор лучшим результатом американке на уровне WTA 1000 был прошлогодний четвертьфинал в Торонто.

Пейтон Стернс globallookpress.com

На турнире в Вечном городе Стернс дошла до полуфинала. После первого круга 23-летняя теннисистка остановила Анну Калинскую, действующую чемпионку Australian Open Мэдисон Киз, бывшую первую ракетку мира Наоми Осаку и украинку Элину Свитолину, которая ранее этой весной выдала серию из 11-побед.

Но здесь есть еще один любопытный момент: Стернс стала первой теннисисткой, которой удалось выиграть три матча подряд на решающем тай-брейке. На этом отрезке Пейтон тормознула Киз, Осаску и Свитолину.

На матч против Паолини в полуфинале у Стернс банально не осталось сил — в трех предыдущих раундах она провел на корте в общей сложности почти восемь часов.

По итогам римского «тысячника» Стернс дебютировала в топ-30 — новую неделю она начнет в статусе 27-й ракетки мира.

Неудачник недели

Саша Зверев впервые в сезоне дошел до четвертьфинала на «Мастерсе», однако он точно остался разочарован своим выступлением в Риме.

Во-первых, немецкий теннисист не смог защитить титул, а во-вторых — по итогам турнира опустился в рейтинге на третье место.

Зверев проиграл в 1/4 финала Лоренцо Музетти (6:7, 4:6), одному из главных героев этой весны.

Александр Зверев globallookpress.com

Ключевой момент случился в конце первой партии, когда Зверев не реализовал четыре сетбола при счете 6:5. По всей видимости, это стало для него серьезным психологическим ударом: прошлогодний чемпион Рима не взял ни одного очка на тай-брейке и посредственно провел второй сет.

По ходу матча Зверев был страшно недоволен мячами: «Этим дерьмом невозможно играть в теннис. Если мы играем для развлечения, то я не знаю, что мы здесь делаем. Я устал от этого дерьма».

Но проблема была не только в мячах. Дело в том, что серия побед Музетти над Зверевым теперь составляет три матча. В прошлом году Саша проиграл итальянцу на олимпийском турнире в Париже и на «пятисотнике» в Вене.

Несмотря на поражение, после матча в Риме Зверев не постеснялся раскритиковать теннис Музетти: «Мне кажется, на грунте он всегда играет примерно одинаково – сильно зависит от игры в защите, от ошибок соперников. Мне было сложно пробивать виннерсы. Условия очень медленные, очень тяжелые. Мячи становились очень большими».

Прогнозы на теннис

Итальянец не стал отмалчиваться, посоветовав Звереву взглянуть на результаты в их противостоянии: «Он считает, что я слишком осторожен? Если хочет, может играть так же. Мы играли на других покрытиях, но результат был тот же».

Есть подозрение, что Зверев не сможет повторить прошлогодний результат на Ролан Гаррос. В 2024-м он дошел на парижском мэйджоре до финала, где в драматичном матче уступил Карлосу Алькарасу.