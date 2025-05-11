Возвращение Синнера, Свентек выпала из топ-3, а Сафина бросила Шнайдер

LiveSport.Ru вспоминает главные события очередной недели теннисного сезона.

Возвращение недели

На этой неделе состоялось возвращение в тур Янника Синнера, но это событие сложно назвать долгожданным — хотя бы по той причине, что пропустил он всего лишь три месяца.

В начале февраля итальянец пошел на сделку с WADA и был дисквалифицирован до четвертого мая за две положительные пробы на клостебол, которые он сдал в марте 2024-го.

Синнеру позволили сыграть на Открытом чемпионате Австралии, после чего подобрали удобный период для отстранения — как раз между турнирами «Большого шлема».

Янник Синнер globallookpress.com

Завершение срока дисквалификации четко перед началом римского «Мастерса» тоже не похоже на совпадение. Вряд ли Янника освистывали бы в другом месте, но на домашнем «тысячнике» он вышел на корт под овации местной публики.

Судя по комментариям, Синнер не видит ничего подозрительного в этой истории. Более того, он еще и оскорблен, что некоторые игроки не поддержали его после отстранения.

«В начале дисквалификации мне внезапно написали некоторые игроки, а другие, от которых я этого ожидал, наоборот, нет. Но, в конце концов, это нормально — каждый хочет побеждать. Ни с кем из игроков я не созванивался по видеосвязи. Все будет в порядке. Я в любом случае не хочу называть имен», — сказал Синнер за пару дней до турнира в Риме.

В субботу Синнер выиграл у аргентинца Мариано Навоне (6:3, 6:4), заодно продлив победную серию до 22 матчей. Последний раз он проигрывал еще в октябре Карлосу Алькарасу в финале турнира в Пекине.

Такая дисквалификация, больше напоминавшая отпуск, точно никак не скажется на игре и результатах Синнера, который, к слову, даже после пропуска ряда турниров все равно продолжает возглавлять рейтинг. Карлос Алькарас отстает от итальянца почти на две тысячи очков.

Капитуляция недели

«Я точно что-то делаю не так», — сказала Ига Свентек после очередного поражения.

На римском «тысячнике» полька не дошла даже до четвертьфинала. Хотя начало было многообещающим — Ига разгромила итальянку Элизабетту Коччаретто со счетом 6:1, 6:0. Но уже в следующем матче что-то пошло не так.

Ига Свентек globallookpress.com

Свентек проиграла Даниэль Коллинз (1:6, 5:7), которая после матча призналась, что ее всегда вдохновляла бывшая третья ракетка мира Елена Дементьева.

«В детстве я часто смотрела матчи Елены Дементьевой. Она построила блестящую карьеру, даже не полагаясь на сильную первую подачу — для нее это был сложный элемент. Но ее атлетизм и другие сильные стороны сделали ее выдающимся игроком. Я ее обожаю. Елена была одной из моих любимых теннисисток», — сказала американка.

Для Коллинз это уже вторая победа над Свентек. В 2022-м Даниэль разгромила Игу в полуфинале Australian Open.

Поражение в Риме усугубило и без того непростую ситуацию польской теннисистки. Во-первых, она впервые в сезоне проиграла раньше четвертьфинала. Но самым неприятным последствием стало падение в рейтинге — Свентек опустилась на четвертую строчку.

Впервые с 2020 года Ига не выиграла ни одного турнира до Ролан Гаррос. В Париже ей предстоит защищать 2000 очков. Свентек прекрасно понимает, что с такой игрой ей не светит ничего хорошего на мэйджоре в столице Франции: «Ожидания невысокие, потому что я не могу показывать свой привычный теннис».

Расставание недели

Диана Шнайдер второй раз за две недели выиграла матч с двумя баранками. В Мадриде россиянка не отдала ни гейма Анастасии Севастовой, а в Риме разбила Кэролайн Доулхайд.

После разгромной победы над американкой Шнайдер уверенно обыграла румынку Жаклин Кристиан и вышла в 1/8 финала на втором «тысячнике» подряд.

Диана Шнайдер globallookpress.com

Но результаты российской теннисистки ушли в тень на фоне новости о ее расставании с Динарой Сафиной. Изначально они планировали работать в течение всего грунтового сезона.

«Она вернулась домой, в Барселону. Ей было нужно. Это был отличный опыт. Она бывшая первая ракетка мира и дала мне много советов о том, как сохранять концентрацию в матче и не позволять негативным эмоциям разрушать игру и настрой. Конечно, я многому научилась и постараюсь как можно чаще это применять, чтобы прибавлять с каждым днем», — сказала Шнайдер, когда у нее спросили про Сафину.

Чуть позже высказалась и Динара, но по ее ответу сложно понять, почему она больше не тренирует 11-ю ракетку мира: «Ребят, всем привет! Что у вас тут за разбор полетов? Что, где, когда, почему? Все нормально, все хорошо, я дома, в Монако. Ну да, я завершила. Ну бывает — у всех разные взгляды, цели и задачи. Что поделаешь. Будем болеть, будем наблюдать».

О своем решении Сафина сообщила Шнайдер еще в Мадриде, вскоре после матча с Игой Свентек. «Она сказала, что ей пока неинтересно рассматривать дальнейшее сотрудничество. То есть это не с моей стороны была инициатива, и тем более — не со стороны моих родителей», — добавила 21-летняя россиянка.

Желание Шнайдер тренироваться под руководством бывшей первой ракетки мира было вполне обоснованным. В этом сезоне она еще ни разу не выигрывала больше двух матчей, что не может не удручать в случае с теннисисткой из топ-20.

Неудачник недели

Скорее всего, Марат Сафин, родной брат Динары, в ближайшее время тоже завяжет с тренерством.

Когда Андрей Рублев сообщил, что Сафин вошел в его команду, казалось, что это будет идеальный союз. Но в итоге — сплошное разочарование.

Андрей Рублев globallookpress.com

Как и в Мадриде, в Риме Рублев тоже не выиграл ни одного матча. На этот раз он уступил Фабиану Марожану, с которым ранее в этом сезоне встречался в Гонконге и Роттердаме.

Рублев проиграл семь из девяти последних матчей и свалился в рейтинге на 17-ю строчку.

Возможно, через некоторое время ситуация изменится, но сейчас создается впечатление, что Сафин явно не тот, кто способен помочь Андрею вернуться в топ-10.

Перед Ролан Гаррос Рублев планирует сыграть в Гамбурге, и в его случае это явно не будет лишним.

Стабильность недели

В отличие от Рублева, Даниил Медведев прошел в Риме уже два раунда, причем очень уверенно.

Даниил Медведев globallookpress.com

В стартовом матче первая ракетка России спокойно тормознул британца Кэмерона Норри, а во втором выиграл у австралийца Алексея Попырина.

Медведев никогда не скрывал, что хотел бы играть только на харде, но тут вдруг выяснилось, что он третий год подряд вышел в 1/8 финала на всех грунтовых «Мастерсах» в сезоне.

Кроме того, начиная с прошлого года Даниил проиграл лишь один из 17-ти матчей против соперников, которые находятся за пределами топ-20.

Это говорит о том, что всё не так уж плохо, и, возможно, Медведев уже в ближайшее время вернется в топ-10.

Прогнозы на теннис

Правда, впереди матч против одного из лучших игроков сезона. В четвертом раунде его соперником будет Лоренцо Музетти, который дошел до финала в Монте-Карло и до полуфинала в Мадриде. «Мне кажется, у меня хорошие шансы», — сказал итальянец перед встречей с российским теннисистом.

Музетти действительно добился внушительного прогресса за последний год, но Медведева сейчас тоже не стоит недооценивать.