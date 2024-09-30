Новый поворот в деле Синнера. WADA требует дисквалифицировать итальянца

В конце августа, менее чем через сутки после победы Янника Синнера на «Мастерсе» в Цинциннати, стало известно, что весной итальянец сдал две положительные допинг-пробы, но все равно избежал даже временного отстранения. Спустя месяц в эту историю неожиданно решило вмешаться Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Для Синнера и его команды это стало настоящим шоком.

Почему Синнер изначально избежал дисквалификации?

Сначала напомним некоторые детали этой нашумевшей истории. Итак, в марте Синнер сдал две положительные допинг-пробы на клостебол (анаболический стероид), о чем стало известно только в конце августа.

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA), которое занимается допинговыми делами, сделало соответствующее заявление, в котором настаивало на том, что Синнер сумел доказать, что вещество попало в его организм из-за халатности представителей его команды. Если что, эти люди больше не работают с Янником.

То есть Синнеру просто поверили, что он ни в чем не виноват. Такой грозной организации, как ITIA, оказалось достаточно самых наивных аргументов первой ракетки мира.

Янник Синнер globallookpress.com

Естественно, общественность была, мягко говоря, удивлена таким подходом. Ни для кого не секрет, что ранее в подобных ситуациях обвиняемым в употреблении запрещенного вещества никогда не удавалось избегать как минимум временного отстранения, которое могло продолжаться долгие месяцы.

Кроме того, Синнер и организация, занимавшаяся расследованием, тщательно всё скрывали, после чего рассказали обо всем по факту: ну да, в организме итальянца действительно нашли запрещенное вещество, но причины для дисквалификации отсутствуют.

Почему WADA все-таки решило вмешаться?

В конце сентября WADA подало апелляцию по допинговому делу Синнера. Казалось бы, уже во всем разобрались, зачем снова поднимать эту тему?

Вот заявление агентства: «Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтверждает, что в четверг, 26 сентября, подало в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию по делу итальянского теннисиста Янника Синнера, которого независимый трибунал Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) признал невиновным и не допустившим халатность, после того как в марте 2024 года он дважды сдал положительный тест на запрещенное вещество клостебол.

По мнению WADA, вывод о том, что он "невиновен и не допустил халатность", был сделан неверно в соответствии с действующими правилами ».

Всё просто: Синнер, как и любой другой теннисист, ответствен за решения и действия людей, которым он делегировал определенные обязательства. Если его команда по какой-то причине не заметила, что в препарате есть запрещенное вещество, Синнер тоже должен нести за это ответственность.

Однако независимый трибунал пришел к выводу, что Синнер не должен отвечать за ошибки членов своей команды.

Примечательно, что даже адвокат Янника признал в те дни, что «спортсмен несет ответственность за все, что попало в его организм, даже если совершенно не знает об этом, как в этом исключительном случае».

Чего требует WADA?

Всемирное антидопинговое агентство настаивает на дисквалификации Синнера на срок от одного двух лет.

Вот еще одна важная часть заявления: «WADA требует дисквалификации на срок от одного до двух лет. WADA не требует аннулировать какие-либо результаты, кроме тех, которые уже были определены судом первой инстанции. Поскольку данное дело сейчас рассматривается в CAS, WADA больше не будет ничего комментировать».

Янник Синнер globallookpress.com

Как известно, Синнера тогда все-таки слегка наказали, лишив 400 очков и 325 тысяч долларов призовых, которые он заработал за выход в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Это было проявление просто дичайшей непоследовательности.

Остается при этом только догадываться, почему WADA не считает нужным аннулировать остальные результаты Синнера. Просто напомним, что после «тысячника» в Индиан-Уэллс итальянец выиграл «Мастерсы» в Майами и Цинциннати, турнир в Галле и Открытый чемпионат США.

Что сказал Синнер?

Янник не стал скрывать, что апелляция WADA застала его врасплох. Он был уверен, что к нему больше не будет вопросов со стороны антидопинговых организаций.

В словах Синнера чувствуется сильная тревога: «Не все зависит от нас. Разумеется, я очень разочарован и удивлен этой апелляцией, потому что у нас уже было три слушания. Все три слушания прошли для меня очень позитивно. Я этого не ожидал. Я еще пару дней назад узнал, что они подадут апелляцию и сегодня объявят об этом официально. Но в целом это неожиданно. Мы все время говорим об одном и том же. Возможно, они просто хотят убедиться, что все было сделано правильно. Да, я удивлен, что они подали апелляцию».

При этом итальянец продолжает настаивать, что ему нечего скрывать: «Я понимаю, что такие случаи необходимо тщательно расследовать, чтобы обеспечить честность в спорте, который мы все любим. Однако трудно понять, что изменится, если попросить других трех судей заново изучить те же факты и документы. Тем не менее мне нечего скрывать, и, как и все лето, в ходе рассмотрения апелляции я тоже буду всецело сотрудничать и предоставлю все, что может потребоваться, чтобы еще раз доказать мою невиновность».

Джейми Сингер, адвокат Синнера, тоже не стал отмалчиваться. Он считает, что WADA все-так погорячилась с апелляцией: «Никто не обвиняет Янника в том, что он использовал клостебол для улучшения результатов. Так что было бы несправедливо лишать его рейтинговых очков или доходов. Но WADA считает, что он несет какую-то ответственность за действия своей команды, поэтому просит его наказать. Отстранение — это наказание, которое они просят за то, что считают халатностью. WADA имеет полное право на апелляцию, и мы знаем, насколько сложна работа по мониторингу допинга и честности в мире спорта. Тем не менее мы считаем, что апелляция была излишней».

«Может, он все-таки не так уж и невиновен?»

Одним из первых на заявление WADA по допинговому делу Синнера отреагировал Ник Кириьос. Австралиец не скрывал своей радости, когда узнал, что итальянцу грозит дисквалификация.

«Хахахаха, может, он все-таки не так уж и невиновен, а?», — написал Кирьос в своих соцсетях.

Ник написал еще кое-что, но позже удалил этот комментарий: «Боже, надеюсь, людям, рассматривающим это дело, наплевать, что он первая ракетка мира и у него есть деньги».

Янник Синнер и Карлос Алькарас globallookpress.com

Между тем, Карлос Алькарс внезапно признался, что «апелляция WADA — не очень хороший знак для тенниса».

«Кажется, что-то случилось. Месяц казалось, что дело закрыто, ничего больше не случится, Янник невиновен, и они увидели, что он ничего плохого не совершил. Я не знал, что именно случилось. Я увидел новости, и они меня немного удивили. Я подумал: "Окей, что происходит, дело опять открыто?" Не знаю, что будет в следующие месяцы. Но для тенниса это точно плохой знак», — считает испанский теннисист.

Такое ощущение, что Алькарас напуган не меньше, чем Синнер. Безусловно, дисквалификация, Янника станет серьезным ударом для мужского тенниса, который и без такого переживает не лучшие времена. Однако итальянцу четко дают понять, что перехитрить вообще всех явно не получится.