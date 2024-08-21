Грандиозный скандал в теннисе. Синнер попался на допинге, но избежал дисквалификации

Янник Синнер весной этого года сдал две положительные допинг-пробы, но даже после этого все равно продолжал играть. Более того, как раз в этот период итальянец стал первой ракеткой мира. LiveSport.Ru рассказывает о громком скандале в мужском теннисе.

Что случилось

Янник Синнер в начале недели стал победителем «Мастерса» в Цинциннати, но менее чем через сутки это событие ушло даже не на второй план, а куда-то намного дальше.

Ближе к вечеру вторника Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) опубликовало сенсационное заявление: оказывается, в марте этого года Синнер сдал две положительные допинг-пробы на клостебол (анаболический стероид).

Первую положительную пробу Синнер сдал 10 марта, во время «Мастерса» в Индиан-Уэллс, а вторую вскоре после завершения турнира.

В обеих пробах были обнаружены следы клостебола якобы в низких концентрациях. Если что, это вещество по своему химическому составу очень похоже на тестостерон.

Почему Синнера не дисквалифицировали

В смысле? Какой допинг, если Янник продолжал играть? Обычно в таких случаях игрока отстраняют от участия в турнирах как минимум до завершения расследования. Но здесь до этого не дошло.

ITIA сразу же дало ответ и на этот вопрос, понимая всю взрывоопасность ситуации.

Итальянец доказал, что вещество попало в его организм из-за халатности. Тут, конечно, правильно сказать, что ему просто поверили на слово.

Янник Синнер globallookpress.com

На самом деле Синнера дважды отстраняли — сначала с 4 по 5 апреля (менее чем через неделю после победы на «Мастерсе» в Майами), а потом с 17 по 20 апреля. Просто об этом никто не знал. И эти несколько дней смешно называть отстранением.

«После консультаций с научными экспертами, которые пришли к выводу, что объяснение игрока заслуживает доверия, ITIA не стало возражать против апелляций игрока об отмене временного отстранения.

За этим последовало более тщательное расследование, проведенное ITIA, включая многочисленные беседы с Синнером и его командой, которые сотрудничали со следствием.

После этого расследования и в соответствии с независимым научным заключением ITIA приняло объяснение игрока относительно источника клостебола, обнаруженного в его пробе, и того, что нарушение не было преднамеренным», — говорится в заявлении агентства.

В августе Синнер окончательно выдохнул с облегчением: независимый трибунал провел слушание и пришел к выводу, что повод для дисквалификации отсутствует.

Как запрещенное вещество попало в организм Синнера

Это самый интересный момент. Возможно, так и было, но версия, озвученная Синнером и его представителями, все равно чересчур неубедительная.

Итак, в начале марта во время одной из процедур физиотерапевт Джакомо Нальди порезался скальпелем, которым обрабатывал мозоли Синнера. Для лечения раны один он использовал спрей «Трофодермин», в котором и содержится клостебол.

Потом этими же руками (без перчаток), на которые он наносил «Трофодермин», Нальди массажировал голеностоп Синнера.

Ну а дальше спрей попадал в микротрещины на стопах Синнера. По словам Янника, у него дерматит, из-за которого он постоянно чешет кожу, что приводит к появлению небольших повреждений.

Янник Синнер globallookpress.com

Синнер в эти вопросы, конечно же, не вникал. Точно так же, как и Нальди, который был не в курсе (а обязан быть в курсе, поскольку Янник делегировал эти обязательства своей команде), что в препарате есть запрещенное вещество.

В итоге трибунал решил, что Синнер не должен отвечать за ошибки членов своей команды, которые не обратили внимание на опасность «Трофодермина» для профессионального спортсмена.

При этом даже адвокат Синнера признал, что «Янник несет ответственность за все, что попало в его организм, даже если совершенно не знает об этом, как в этом исключительном случае».

Синнера все-таки наказали

Однако совсем избежать наказания Синнеру не удалось. Итальянца лишили 400 очков и 325 тысяч долларов призовых, которые он заработал за выход в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

Это максимально непоследовательное решение. С одной стороны, ITIA признает невиновность теннисиста, а с другой — говорит, что его надо оштрафовать.

Получается, что Синнер все-таки виноват, просто чуть-чуть. Сложно избавиться от мысли, что организации, занимавшиеся расследованием, не в последнюю очередь учитывали статус Янника, который в начале лета стал первой ракеткой мира.

«У лучших игроков есть более высокая степень защиты, чем у условного Джо Смита, занимающего 400-е место в мире», — заявила легендарная американская теннисистка Крис Эверт, комментируя резонансное дело.

Реакция теннисного мира

Разумеется, для теннисного мира эта новость стала настоящим потрясением.

История Синнера стала еще одним напоминанием о том, что «для разных игроков разные правила». Это слова Дениса Шаповалова. «Не могу представить, что сейчас чувствуют все остальные теннисисты, которых отстранили за допинг», — добавил канадский теннисист.

Одним из первых по этому поводу высказался Ник Кирьос. Эпатажный австралиец обошелся без намеков, прямо заявив, что Синнера должны были отстранить как минимум на несколько лет: «У тебя две положительные допинг-пробы с запрещенным (стероидным) веществом... Тебя должны дисквалифицировать на два года. Потому что это улучшило результаты. Крем для массажа... Ага, конечно. Сейчас за кокаин наказывают строже, чем за стероиды».

Ник Кирьос globallookpress.com

Бывшая десятая ракетка мира Люка Пуй тоже был в недоумении: «Может, вы перестанете держать нас за дураков...?».

Американец Теннис Сандрген уверен, что дисквалификация Синнера совершенно невыгодна ATP: «Это нелепо и смешно. Пассивные стероиды через массаж? ATP всегда приглядывала за своими источниками заработка. Хорошо для бизнеса, но плохо для прозрачности и честности».

Британец Лиам Броуди возмущен тем, что Синнера не отстранили до вынесения окончательного вердикта: «Независимо от того, употребляет ли Синнер допинг или нет, то, что произошло, неправильно. Многие игроки испытывают то же самое, и им приходится ждать месяцы или даже годы, пока будет объявлена ​​​​их невиновность. Всё это выглядит нехорошо».

На этом же акцентирует внимание и семикратный чемпион турниров «Большого шлема» Джон Макинрой: «Не знаю, как они разделяют то, что некоторые игроки говорят о непреднамеренности и их дисквалифицируют, в то время как других — нет. Симона Халеп сказала, что не знала об употреблении допинга, и ее отстранили на 18 месяцев. Синнер сказал то же самое, а его не отстранили».

Халеп тоже не стала молчать, процитировав одну из румынских мудростей: «Тот, кто отнесся к тебе несправедливо, остается не в долгу перед тобой, а в убытке перед самим собой».

Репутация Синнера уничтожена?

Очевидно, что эта история еще долго будет преследовать Синнера. Теперь ему никуда не скрыться ни от косых взглядов в туре, ни от неудобных вопросов на пресс-конференциях.

Даниил Медведев и Янник Синнер globallookpress.com

Первый комментарий Янника был довольно сдержанным: «Я оставлю этот сложный и крайне неудачный период позади. Продолжу делать всё, что в моих силах, чтобы обеспечить соблюдение антидопинговой программы ITIA. У меня есть команда, которая тщательно соблюдает свои требования».

С репутацией Синнера все ясно, вернуть доверие будет максимально сложно, даже если он и его команда действительно озвучили максимально правдоподобную версию.

Другой вопрос, справится ли Синнер с психологическим давлением. Одно дело, когда об этом никто не знал, и совсем другое, когда эту историю обсуждает весь теннисный мир.

Прежнего отношения больше не будет, а его внезапный прорыв, начавшийся в конце прошлого года, теперь всегда будет вызывать вопросы.

Синнер далеко не такой эмоциональный, как его основные конкуренты, но даже для него эта ситуация серьезным испытанием и проверкой на прочность.