Пятый титул Синнера в 2024-м, психи Алькараса, долгожданная победа Соболенко, прогресс Мирры и регресс Медведева

LiveSport.Ru рассказывает о самых интересных и значимых событиях на престижных турнирах в Цинциннати.

Синнер подтвердил статус первой ракетки мира

Одним из главных событий предпоследней недели перед стартом Открытого чемпионата США стала победа Янника Синнера на «Мастерсе» в Цинциннати.

Для итальянца это, по сути, двойной успех: он не только взял пятый в сезоне титул, но и обеспечил себе статус первой ракетки мира даже по итогам US Open.

В отличие от предыдущего сезона, когда он в первом же матче сенсационно уступил Душану Лайовичу, на этот раз Синнер прошел в Цинциннати всю дистанцию.

В течение турнира Синнер неоднократно жаловался на физическое состояние. Оказывается, его уже не первый месяц беспокоит травма бедра. Несмотря на это, Янник показал, что может играть даже через боль.

Правда, здесь также важно отметить, что Синнеру чуть-чуть повезло. Первый круг он пропускал, во втором его соперником был 19-летний Алекс Микельсен, а в третьем его ждала встреча с Джорданом Томпсоном, который по каким-то причинам не смог выйти на матч.

Соответственно, Синнер подошел к решающим раундам явно не уставшим, в отличие от того же Андрея Рублева, которому он уступил неделей ранее в Монреале. Итальянец взял реванш у россиянина, хотя и этот матч получился для него максимально сложным.

Янник Синнер globallookpress.com

Кульминацией же мужского турнира стало противостояние Синнера и Александра Зверева в полуфинале. По ходу матча стало очевидно, что именно здесь играет будущий чемпион. Янник с трудом переиграл Сашу в трехчасовом поединке, который завершился тай-брейком.

В решающем матче Синнер уверенно выиграл у Фрэнсиса Тиафо, впервые пробившегося в финал на «Мастерсе». Американец бился как лев в первом сете, но соответствовать уровню первой ракетки в течение всего матча ему было явно не под силу.

В общем, Синнер идеально воспользовался отсутствием Новака Джоковича (серб все еще приходит в себя после триумфа на Олимпиаде) и провалом Карлоса Алькараса. Теперь у него просто впечатляющая статистика на харде в этом году — 25 побед и всего лишь два поражения. Пожалуй, 23-летнего итальянца можно даже назвать главным фаворитом US Open.

Соболенко взяла первый титул после Australian Open

Женский «тысячник» в Цинциннати в этом году выиграла Арина Соболенко. После всех навалившихся на нее проблем ее сложно было назвать претенденткой на титул, но в итоге она покидает третий по численности населения город штата Огайо с главным трофеем и самым большим куском призового фонда.

Но для Арины этот успех важен, прежде всего, в психологическом плане, а не в контексте рейтинга или материальных достижений.

Арина Соболенко globallookpress.com

Следующие полгода после победы на Australian Open получились для нее чересчур сложными.

Весной Соболенко играла на фоне трагедии в личной жизни, а летом ее внезапно подвело тело. Первый сбой случился в начале июня, когда она уступила Мирре Андреевой в четвертьфинале Ролан Гаррос. Буквально через несколько недель Арина получила травму плеча и была вынуждена пропустить Уимблдон.

Август начался для Соболенко с поражения от Мари Боузковой в полуфинале турнира в Вашингтоне, а в Торонто вторая ракетка мира проиграла Аманде Анисимовой в 1/4 финала.

После недавних турниров с трудом верилось в то, что Соболенко способна побороться за победу в Цинциннати, но черная полоса, похоже, осталась позади.

Соболенко идеально провела турнира: не отдала ни одного сета и почти разгромила в полуфинале свою главную конкурентку — Игу Свентек.

В финале Арина переиграла Джессику Пегулу, которая дошла до решающего матча на втором подряд «тысячнике».

Соболенко выиграла 15-й титул в карьере и шестой на уровне WTA 1000. В этом году она вряд ли подвинет Свентек с вершины рейтинга (сейчас отставание составляет более 2500 очков), но очевидно, что она готова к борьбе за титул на Открытом чемпионате США.

Мирра Андреева почти шокировала Свентек

Мирра Андреева на турнире в Цинциннати второй раз в сезоне дошла до четвертьфинала на уровне WTA 1000.

На этот раз юная россиянка обыграла сразу двух соперниц из топ-20 — Эмму Наварро и Жасмин Паолини. Последняя, как известно, в этом году играла в финале на Ролан Гаррос и Уимблдоне. А еще между этими матчами была уверенная победа над бывшей первой ракеткой мира Каролиной Плишковой.

Мирра Андреева globallookpress.com

Но главным событием стала встреча Мирры с Игой Свентек. Несмотря на все успехи соперницы, первая ракетка мира, кажется, не ожидала, что будет настолько сложно.

Андреева не справилась с волнением только в конце третьего сета, когда не смогла взять гейм на своей подаче при счете 5:5.

Несмотря на результат, теннис Мирры стал настоящим откровением — она способна конкурировать с лучшей теннисисткой мира.

То же самое сказала после матча и Свентек: «Мы были на одном уровне, поэтому было очень тяжело».

Мирра снова заставила всех думать, что она уже в 17 лет может выиграть турнир «Большого шлема». Но с таким теннисом она точно способна устроить переполох на предстоящем мэйджоре в Нью-Йорке.

Алькарас неприятно удивил поведением

Главным неудачником «Мастерса» в Цинциннати стал Карлос Алькарас. Прошлогодний финалист и главный фаворит турнира на этот раз не выиграл здесь ни одного матча.

Алькарас сенсационно проиграл 37-летнему Гаэлю Монфису. Таким эмоциональным, как и в игре с французом, Карлитоса еще никто не видел.

Карлос Алькарас globallookpress.com

В третьем сете Алькарас просто уничтожил ракетку после проигранной подачи. Что-то подобное до сих пор можно было наблюдать только в исполнении Андрея Рублева. Но по уровню драматизма и эмоциональности испанец в тот момент превзошел даже российского мастера...

Первый комментарий Алькараса после сенсационного поражения был максимально коротким: «Это был худший матч, который я когда-либо проводил».

Чуть позже, когда эмоции слегка улеглись, Алькарас извинился за свой срыв, при этом добавив, что «я человек, напряжение накапливалось, и иногда очень тяжело контролировать себя при таком давлении».

Что же стало причиной поражения? По словам Алькараса, он оказался не готов к условиям. Главной проблемой, по его мнению, был чересчур быстрый корт. Но для одного из лучших теннисистов мира это, конечно же, чересчур слабая отговорка. В тот день он играл чересчур плохо.

Можно ли теперь сказать, что Алькарас вряд ли выиграет US Open? Ничего подобного. Перед победой на Ролан Гаррос 21-летний испанец пропустил из-за травмы весеннюю серию турниров на грунте, а перед триумфом на Уиблдоне провел на траве всего лишь два матча, в одном из которых уступил Джеку Дрейперу. Поэтому пока нет смысла преувеличивать значимость неудачи в Цинциннати.

Очередной провал Медведева

К сожалению, Даниил Медведев начинает отдаляться от конкурентов и в плане результатов, и качества тенниса. Можно бесконечно делать акцент на том, что он, как и раньше, здорово выступает на «Шлемах», но на этом фоне накопилось уже и немало провалов.

Даниил Медведев globallookpress.com

В 2024-м лучший теннисист России до сих пор не выиграл ни одного турнира и опустился в рейтинге уже на пятое место.

Очередная неудача настигла Медведева в Цинциннати — уже в первом матче он проиграл Иржи Легечке, который на прошлой неделе вернулся в тур после стрессового перелома позвоночника.

Даниил снова запомнился, прежде всего, своим ужасным поведением. После первого сета он выдал агрессивный нецензурный спич в адрес тренера, за что даже получил предупреждение от судьи на вышке.

Попытка хоть как-то повлиять на ситуацию с помощью эмоций оказалась безуспешной — во второй партии Легечка продолжил доминировать.

Прогнозы на теннис

Медведев впервые с 2020 года проиграл три матча подряд. Кажется, это уже не просто совпадение, а тенденция, указывающая на то, что Даниил стал хуже играть даже на любимом харде.

Однако даже сейчас Медведева ни в коем случае нельзя вычеркивать из списка фаворитов US Open. Просто напомним, что в 2023-м он тоже слабо выступил в Цинциннати (проиграл во втором матче Саше Звереву), но в итоге дошел в Нью-Йорке до финала. Этого парня никогда нельзя списывать со счетов.