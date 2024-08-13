Сенсационная победа Попырина, грустный финал Рублева, дебют Шнайдер в топ-20 и очередной провал Медведева

LiveSport.Ru фиксирует главные события мужского «Мастерса» в Монреале и женского «тысячника» в Торонто.

Попырин шокировал Монреаль

Главным событием первого крупного турнира у мужчин после Уимблдона стала сенсационная победа Алексея Попырина на «Мастерсе» в Монреале.

До сих пор его главными достижениями были два скромных титула — в 2021-м он выиграл турнир в Сингапуре, а в 2023-м стал чемпионом в хорватском Умаге.

Победа на «тысячнике» — теперь главный успех в карьере 25-летнего Попырина. Сразу надо сказать, что Алексей прошел очень сложный путь в крупнейшем городе Квебека. У него была просто тяжелейшая сетка.

Первый круг — победа над Томашем Махачем, второй — над Беном Шелтоном, третий — камбэк в матче с Григором Димитровым. В четвертьфинале Попырин остановил Хуберта Хуркача, а в полуфинале — Себастьяна Корду, который перед этим переиграл Сашу Зверева и взял титул в Вашингтоне.

Как ни странно, самым простым получился финал. Попырин уверенно разобрался с Андреем Рублевым. Кажется, в отличие от россиянина, он вообще не нервничал.

Примечательно, что на этом турнире Попырин выиграл у шести соперников, которые стоят выше него в рейтинге.

Алексей Попырин globallookpress.com

После финала Попырин тоже не скрывал, что с трудом верит в происходящее. «Что только что произошло?», — написал австралиец на камере.

В Монреале Попырин заработал один миллион долларов, получил 1000 рейтинговых очков и вернулся в топ-30.

Рублев не взял титул, но все равно спас сезон

Наверняка почти каждый скажет, что в 2024-м Андрей Рублев ассоциируется у него с постоянными, психами, срывами и эмоциональными выходками, которые порой пугают даже зрителей на трибунах.

Но после «Мастерса» в Монреале тему психологических проблем Рублева пора закрыть раз и навсегда.

С Андреем всё в порядке, просто он такой человек — гиперэмоциональный. Да, у него было достаточно провалов, но даже если до конца года он не выиграет ни одного матча, уже сейчас можно сказать, что текущий сезон получился для него успешным.

Рублев — единственный, кому в этом году удалось дойти до финала сразу на двух турнирах серии «Мастерс».

Андрей Рублев globallookpress.com

В отличие от грунтового «тысячника» в Мадриде, в Монреале он не смог взять титул, но все равно стал одним из героев турнира.

Здесь достаточно одного факта: в четвертьфинале россиянин выиграл у первой ракетки мира Янника Синнера. К слову, в столице Испании Рублев на этой же стадии остановил Карлоса Алькараса.

К сожалению, Андрей действительно не лучшим образом провел финальный матч против Алексея Попырина. Но, кажется, дело не только в нервах, потому что во втором сете он вызывал на корт врача.

В общем, после турнира в Монреале стало очевидно, что Рублев по-прежнему входит в небольшую группу игроков, которые способны бороться за титулы на крупнейших турнирах. Другой вопрос, что пройти всю дистанцию без спадов просто невозможно, о чем многие в контексте результатов Рублева вообще не хотят вспоминать.

Шнайдер ворвалась в топ-20

На женском турнире в Торонто одним из главных событий стал очередной прорыв Дианы Шнайдер.

Возможно, успехи россиянки больше никого не будут удивлять. Ранее в этом сезоне она выиграла турниры в Хуахине, Париже (да, это WTA 125, но в финале Диана обыграла 13-ю ракетку мира Эмму Наварро), Бад-Хомбурге и Будапеште, а теперь дошла до полуфинала на «тысячнике» в Торонто, благодаря чему поднялась в рейтинге на 20-е место.

Диана Шнайдер globallookpress.com

Отдельно стоит отметить, то в 2024-м Шнайдер взяла титулы на всех покрытиях. Этот универсализм четко указывает на то, что у нее есть все шансы надолго закрепиться в топ-20.

В Торонто Шнайдер пришлось помучиться в первых двух раундах — матчи против Хэрриет Дарт и Магдалены Френх получились чересчур нервным. Возможно, именно это ввело в заблуждение Кори Гауфф — вторая ракетка мира проиграла Диане со счетом 4:6, 1:6. Для 20-летней россиянки это была первая победа над соперницей из топ-10.

Шнайдер тоже отметила важность этого результата: « Думаю, что первая победа над топ-5 — наиболее значимое достижение. У меня было несколько матчей, которые я проиграла в трех сетах. В них была равная борьба, поэтому эта победа очень важна».

Несмотря на поражение от Джессики Пегулы в 1/2 финала, Шнайдер окончательно подтвердила, что с некоторых пор способна играть на равных почти со всеми.

Несмотря на то, что в рейтинге она пока ниже Дарьи Касаткиной, Анны Калинской и Людмилы Самсоновой, именно Шнайдер можно смело назвать главной российской теннисисткой текущего сезона.

Пегула снова выиграла «тысячник» в Канаде

Джессика Пегула второй год подряд выиграла турнир WTA 1000 в Канаде. В 2023-м американка взяла титул в Монреале, а на этот раз она стала чемпионкой Торонто.

Пожалуй, здесь все-таки уместно сказать, что ей немного повезло с сеткой. У Джессики не было опасных соперниц вплоть до полуфинала.

Шестая ракетка мира начала с победы над Каролиной Плишковой, после чего выиграла у Эшлин Крюгер и Пейтон Стирнс.

В полуфинале Пегула обыграла Диану Шнайдер, а в решающем матче — Аманду Анисимову (6:3, 2:6, 6:1).

Аманда Анисимова и Джессика Пегула globallookpress.com

До прошлой недели сезон Пегулы можно было описать одним словом — провальный (в том числе из-за неприятной травмы ребра). Но теперь так уже не скажешь.

Успех Анисимовой заслуживает отдельного внимания. В прошлом году ей было настолько тяжело в психологическом плане, что в какой-то момент она решила сделать перерыв, который в итоге продолжался восемь месяцев.

Похоже, сейчас Аманда снова в оптимальном состоянии. В начале месяца американка выиграл два матча в Вашингтоне, а теперь остановилась в шаге от победы в Торонто.

На канадском «тысячнике» важнейшим событием для 22-летней Анисимовой стала уверенная победа над Ариной Соболенко (6:4, 6:2) в четвертьфинале.

После этого Аманда осмелилась заявить, что в будущем планирует выиграть турнир «Большого шлема» и взобраться на вершину рейтинга. Первой ракеткой мира она, конечно же, не станет, тогда как взять титул на одном из крупнейших турниров очень даже может.

Медведев продлил неприятную серию

Скоро завершится лето, а у Даниила Медведева по-прежнему нет ни одного титула в этом году. Последний раз он побеждал в мае 2023-го на «Мастерсе» в Риме.

С тех пор Медведев проиграл пять финалов, в том числе на двух турнирах «Большого шлема» — на US Open и Australian Open.

Даниил Медведев globallookpress.com

Пожалуй, теперь главная интрига в контексте выступлений Медведева заключается в следующем: сможет ли он до конца сезона выиграть хотя бы один турнир.

Только что завершившийся «Мастерс» в Монреале выглядел максимально идеальным моментом для того, чтобы прервать неприятную серию. Турнир пропускали сразу два из трех главных конкурентов Медведева (Новак Джокович и Карлос Алькарас), но он снова разочаровал.

На этот раз Даниил сенсационно проиграл Алехандро Давидовичу-Фокине (4:6, 6:1, 2:6). Самое неприятное, что это случилось уже во втором раунде.

Как это часто бывает, Медведев стал заложником собственных эмоций. В третьем сете судья на вышке запретил ему сходить в туалет во время смены сторон, и после этого российский теннисист, конечно же, вышел из себя, чем очень помог своему сопернику.

Медведев впервые в сезоне не выиграл ни одного матча, но паниковать все равно нет смысла. Всем давно известно, что он умеет правильно реагировать на подобные неудачи.