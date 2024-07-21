Шнайдер — главная теннисистка России, грустный финал Надаля и крупнейший титул Фиса

LiveSport.Ru рассказывает о самых интересных событиях предыдущих семи дней в теннисе.

Шнайдер выиграла третий титул в сезоне

Главным событием недели стала победа Дианы Шнайдер на грунтовом турнире в Будапеште.

В финале россиянка одержала победу над белоруской Александрой Саснович (6:4, 6:4).

Примечательно, что за весь турнир она проиграла лишь — в первом круге 20-летняя теннисистка слегка понервничала в матче против венгерки Фанни Штоллар (6:3, 3:6, 6:4)

Интересно, что теперь у Дианы есть титулы на всех покрытиях. В феврале она стала чемпионкой на харде в Хуахине (Таиланд), а в июне на траве в Бад-Хомбурге (Германия).

Диана Шнайдер globallookpress.com

В рейтинге благодаря этому успеху Шнайдер поднялась на пять позиций и теперь занимает 23-е место.

Теперь уже очевидно, что Шнайдер не всегда справедливо находится в тени Мирры Андреевой, которая после проала на Уимблдоне выпала за пределы топ-30. Ну и в отличие от Дианы, у нее до сих пор нет ни одного титула на уровне WTA.

Надаль дошел до финала, но титул не взял

В мужском туре на минувшей неделе всё внимание было приковано к турниру в Бостаде — сюда заглянул сам Рафаэль Надаль.

Для грунтового короля это была генеральная репетиция перед олимпийским турниром в Париже.

Впечатления неоднозначные: с одной стороны, выступление Надаля в небольшом шведском городке можно считать успешным — он впервые с Ролан Гаррос-2022 дошел до финала.

С другой стороны, 38-летний испанец провалил решающий матч. В финале Рафа проиграл Нуну Боржешу со счетом 3:6, 2:6. К слову, для 27-летнего португальца это первый в карьере титул на уровне ATP.

Рафаэль Надаль globallookpress.com

Боржеш легко переиграл Надаля, которому, возможно, не хватило энергии на последний рывок. В пятницу экс-первая ракетке мира провел четыре часа на корте против аргентинца Мариано Навоне, а в субботу у него был трехсетовый матч против Дуе Айдуковича.

Сомнений по-прежнему чересчур много — сможет ли Надаль конкурировать с первой десяткой? Есть ли смысл оставаться еще на один сезон? Рафа при желании легко вернется в топ-50 (после турнира в Бостаде он 161-й), но пока совсем не похоже на то, что он снова будет бороться за победу на крупнейших турнира. По всей видимости, на Олимпиаде Надаля ждет еще одно разочарование.

Кризис Рублева

Андрей Рублев в очередной раз стал главным неудачником недели. На этот раз он не выиграл ни одного матча в Бостаде.

Вопреки всем ожиданиям, россиянин в первом же матче сенсационно проиграл Тиаго Тиранте, который в тот момент был 121-й ракеткой мира.

Рублев не смог защитить титул, потерял 240 очков и опустился в рейтинге на девятое место. Кажется, совсем скоро мы увидим его за пределами топ-10.

Случайным этот результат сложно назвать. Это уже тенденция: Рублев потерпел четвертое поражение подряд, ранее он уступил Маттео Арнальди в третьем круге Ролан Гаррос, не прошел первый раунд в Галле и на Уимблдоне. При этом во всех случаях он был явным фаворитом.

Андрей Рублев globallookpress.com

Сложно сказать, что случилось, но Рублева явно что-то беспокоит. Может быть, травма, о которой он ничего не рассказывает. Или проблемы в личной жизни — всё может быть.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев уверен, что Рублеву пора заняться своим здоровьем: «Рублеву надо не играть, а заняться своим здоровьем, сделать операцию. Он же играет все подряд, и поэтому такие результаты в этом году».

Есть подозрение, что проблемы Рублева связаны, в первую очередь, с психологией, его внутренним состоянием. Но это всего лишь предположение. Возможно, в ближайшее время он расскажет, что происходит.

Зверев проиграл финал в Гамбурге

Саша Зверев второй год подряд дошел в Гамбурге до финала, но на этот раз уступил в решающем матче Артуру Фису (3:6, 6:3, 6:7).

Артур Фис и Саша Зверев globallookpress.com

Встреча с французом получилась чересчур эмоциональной: в решающем сете соперник взбесил Зверева подачей с рукой. Но ни словесные претензии немцы, ни давление трибун не вывели Фиса из равновесия. Более того, он легко переиграл фаворита на тай-брейке.

Сразу после завершения матча Зверев не отказался от рукопожатия, но скрыть свое недовольство все равно не смог.

Зверев явно рассчитывал на другой результат, но и катастрофой этой нельзя назвать. Да, не смог защитить титул, потерял какие-то очки, но при этом все равно остался в рейтинге на четвертом месте. Ну и очевидно, что на олимпийском турнире он будет одним из главных фаворитов.

Между тем, Фис взял крупнейший титул в карьере и дебютировал в топ-20. После не самой удачной первой половины сезона Артур снова подтвердил статус главной теннисной надежды Франции.

Берреттини вернулся в топ-50

Маттео Берреттини спустя шесть лет снова стал чемпионом турнира в швейцарском Гштаде.

Итальянец шикарно провел неделю, в течение которой не проиграл ни сета, в том числе в четвертьфинале против Феликса Оже-Альяссима и в полуфинале против Стефаноса Циципаса.

Маттео Берреттини globallookpress.com

Самым легким получился решающий матч — Берреттини разгромил француза Кентена Алиса, который впервые в карьере добрался до финала на уровне ATP.

Для Берреттини это второй титул в сезоне после победы на апрельском турнире в Марракеше: «Думаю, на этой неделе я вернул энергию шестилетней давности. Это особенное для меня место. Я очень счастлив».

Еще одним важным итогом стало возвращение Маттео в топ-50. Очевидно, что он будет еще выше, если снова не вмешаются травмы, которые в последние годы буквально замучили бывшую шестую ракетку мира.