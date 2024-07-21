ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Шнайдер — главная теннисистка России, грустный финал Надаля и крупнейший титул Фиса

    Итоги очередной недели теннисного сезона

    Теннис Прогнозы на теннис ATP WTA Диана Шнайдер Рафаэль Надаль Нуну Боргеш Александр Зверев Артюр Фис Стефанос Циципас Феликс Оже-Альяссим Андрей Рублёв Маттео Берреттини
    Вся лентаСамое главное
    «Оренбург»Ужасный ляп Максименко. «Спартак» без шансов проиграл «Оренбургу» в первом матче Станковича Джошуа ЗиркзеПодписания Йоро и Зиркзе — признаки позитивного сдвига трансферной политики «МЮ» Петр Ян и Мераб Двалишвили5 громких побед в UFC, которые не привели триумфаторов к титульникам
  • 21:59
    • «Ахмат» и «Краснодар» сыграли вничью
  • 19:30
    • «Оренбург» одержал уверенную победу над «Спартаком» в первом туре РПЛ
  • 18:55
    • Шнайдер разобралась с Саснович и стала чемпионкой турнира в Будапеште
  • 18:36
    • «Панатинаикосу» нужен Антон Миранчук
  • 18:00
    • Пиастри выиграл Гран-при Венгрии, Хэмилтон — третий, Ферстаппен — пятый
  • 16:52
    • Надаль уступил Боржешу в финале турнира в Бостаде
  • 21:56
    • «Химки» и махачкалинское «Динамо» поделили очки в 1-м туре РПЛ
    Все новости спорта
    Диана Шнайдер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Диана Шнайдер
    LiveSport.Ru рассказывает о самых интересных событиях предыдущих семи дней в теннисе.

    Шнайдер выиграла третий титул в сезоне

    Главным событием недели стала победа Дианы Шнайдер на грунтовом турнире в Будапеште.

    В финале россиянка одержала победу над белоруской Александрой Саснович (6:4, 6:4).

    Примечательно, что за весь турнир она проиграла лишь — в первом круге 20-летняя теннисистка слегка понервничала в матче против венгерки Фанни Штоллар (6:3, 3:6, 6:4)

    Интересно, что теперь у Дианы есть титулы на всех покрытиях. В феврале она стала чемпионкой на харде в Хуахине (Таиланд), а в июне на траве в Бад-Хомбурге (Германия).

    Диана Шнайдер
    globallookpress.com

    В рейтинге благодаря этому успеху Шнайдер поднялась на пять позиций и теперь занимает 23-е место.

    Теперь уже очевидно, что Шнайдер не всегда справедливо находится в тени Мирры Андреевой, которая после проала на Уимблдоне выпала за пределы топ-30. Ну и в отличие от Дианы, у нее до сих пор нет ни одного титула на уровне WTA.

    Надаль дошел до финала, но титул не взял

    В мужском туре на минувшей неделе всё внимание было приковано к турниру в Бостаде — сюда заглянул сам Рафаэль Надаль.

    Для грунтового короля это была генеральная репетиция перед олимпийским турниром в Париже.

    Впечатления неоднозначные: с одной стороны, выступление Надаля в небольшом шведском городке можно считать успешным — он впервые с Ролан Гаррос-2022 дошел до финала.

    С другой стороны, 38-летний испанец провалил решающий матч. В финале Рафа проиграл Нуну Боржешу со счетом 3:6, 2:6. К слову, для 27-летнего португальца это первый в карьере титул на уровне ATP.

    Рафаэль Надаль
    globallookpress.com

    Боржеш легко переиграл Надаля, которому, возможно, не хватило энергии на последний рывок. В пятницу экс-первая ракетке мира провел четыре часа на корте против аргентинца Мариано Навоне, а в субботу у него был трехсетовый матч против Дуе Айдуковича.

  • Эпоха Алькараса, подвиг Джоковича, сенсация от Крейчиковой и достойное выступление Медведева
  • Уимблдон снова порадовал историческими событиями
  • 14/07/2024

    • Сомнений по-прежнему чересчур много — сможет ли Надаль конкурировать с первой десяткой? Есть ли смысл оставаться еще на один сезон? Рафа при желании легко вернется в топ-50 (после турнира в Бостаде он 161-й), но пока совсем не похоже на то, что он снова будет бороться за победу на крупнейших турнира. По всей видимости, на Олимпиаде Надаля ждет еще одно разочарование.

    Кризис Рублева

    Андрей Рублев в очередной раз стал главным неудачником недели. На этот раз он не выиграл ни одного матча в Бостаде.

    Вопреки всем ожиданиям, россиянин в первом же матче сенсационно проиграл Тиаго Тиранте, который в тот момент был 121-й ракеткой мира.

    Рублев не смог защитить титул, потерял 240 очков и опустился в рейтинге на девятое место. Кажется, совсем скоро мы увидим его за пределами топ-10.

    Случайным этот результат сложно назвать. Это уже тенденция: Рублев потерпел четвертое поражение подряд, ранее он уступил Маттео Арнальди в третьем круге Ролан Гаррос, не прошел первый раунд в Галле и на Уимблдоне. При этом во всех случаях он был явным фаворитом.

    Андрей Рублев
    globallookpress.com

    Сложно сказать, что случилось, но Рублева явно что-то беспокоит. Может быть, травма, о которой он ничего не рассказывает. Или проблемы в личной жизни — всё может быть.

    Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев уверен, что Рублеву пора заняться своим здоровьем: «Рублеву надо не играть, а заняться своим здоровьем, сделать операцию. Он же играет все подряд, и поэтому такие результаты в этом году».

  • Провал Мирры Андреевой, позор Рублева, травма Соболенко и сенсация от Путинцевой
  • Первая неделя Уимблдона получилась максимально напряженной
  • 07/07/2024

    • Есть подозрение, что проблемы Рублева связаны, в первую очередь, с психологией, его внутренним состоянием. Но это всего лишь предположение. Возможно, в ближайшее время он расскажет, что происходит.

    Зверев проиграл финал в Гамбурге

    Саша Зверев второй год подряд дошел в Гамбурге до финала, но на этот раз уступил в решающем матче Артуру Фису (3:6, 6:3, 6:7).

    Артур Фис и Саша Зверев
    globallookpress.com

    Встреча с французом получилась чересчур эмоциональной: в решающем сете соперник взбесил Зверева подачей с рукой. Но ни словесные претензии немцы, ни давление трибун не вывели Фиса из равновесия. Более того, он легко переиграл фаворита на тай-брейке.

    Сразу после завершения матча Зверев не отказался от рукопожатия, но скрыть свое недовольство все равно не смог.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Зверев явно рассчитывал на другой результат, но и катастрофой этой нельзя назвать. Да, не смог защитить титул, потерял какие-то очки, но при этом все равно остался в рейтинге на четвертом месте. Ну и очевидно, что на олимпийском турнире он будет одним из главных фаворитов.

  • Алькарас выиграл «Ролан Гаррос»! Топ-10 событий главного турнира на грунте
  • Итоги Открытого чемпионата Франции по теннису
  • 09/06/2024

    • Между тем, Фис взял крупнейший титул в карьере и дебютировал в топ-20. После не самой удачной первой половины сезона Артур снова подтвердил статус главной теннисной надежды Франции.

    Берреттини вернулся в топ-50

    Маттео Берреттини спустя шесть лет снова стал чемпионом турнира в швейцарском Гштаде.

    Итальянец шикарно провел неделю, в течение которой не проиграл ни сета, в том числе в четвертьфинале против Феликса Оже-Альяссима и в полуфинале против Стефаноса Циципаса.

    Маттео Берреттини
    globallookpress.com

    Самым легким получился решающий матч — Берреттини разгромил француза Кентена Алиса, который впервые в карьере добрался до финала на уровне ATP.

    Для Берреттини это второй титул в сезоне после победы на апрельском турнире в Марракеше: «Думаю, на этой неделе я вернул энергию шестилетней давности. Это особенное для меня место. Я очень счастлив».

    Еще одним важным итогом стало возвращение Маттео в топ-50. Очевидно, что он будет еще выше, если снова не вмешаются травмы, которые в последние годы буквально замучили бывшую шестую ракетку мира.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.13
  • Экспресс дня 22 июля
  • Завтра в 20:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Пари НН — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Ротор — Торпедо
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Сантос — Коритиба Парана
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Фучович — Карбальес-Баэна
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Кошице — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.49
  • Прогноз на матч Интер — Перджолеттезе
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Цанчжоу — Шанхай Шеньхуа
  • Футбол
  • Завтра в 14:35
    •  2.11
  • Прогноз на матч Куяба — Флуминенсе
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры