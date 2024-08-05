Легендарная победа Джоковича, медаль Андреевой и Шнайдер, разочарование Надаля и потрясение Свентек

LiveSport.Ru рассказывает о самых значимых событиях олимпийского турнира по теннису в Парижу.

Джокович наконец-то выиграл олимпийское золото

Главным событием стала, конечно же, победа Новака Джоковича. Надо было видеть, как он радовался после финального матча с Карлосом Алькарасом, сколько было эмоций, и это еще раз подтверждает, что Олимпиада была, есть и будет важнейшим моментом для любого спортсмена.

Золотая медаль Олимпиады — единственная награда, которой не было у серба до прошлой недели.

В 2008-м в Пекине Новак взял бронзу (проиграл в полуфинале Рафаэлю Надалю), в 2012-м в Лондоне занял четвертое место, в 2016-м в Рио-де-Жанейро — сенсационно проиграл в первом круге Хуану-Мартину дель Потро, а 2021-м в Токио снова стал четвертым.

Турнир в Париже был последним шансом Джоковича выиграть олимпийское золото. Несмотря на все опасения и казавшуюся безнадежность этой затеи, цель достигнута — 4 августа 2024 года стал одним из главных дней в его невероятной карьере.

Джокович действительно не был главным фаворитом. Во-первых, травма — его по-прежнему беспокоит колено, а во-вторых — Карлос Алькарас, который в начале лета стал чемпионом Ролан Гаррос, а еще через месяц разгромил Новака в финале Уимблдона.

Но в итоге Джокович справился со всеми сложностями (скорее всего, просто плюнул на состояние своего колена, хотя на любом другом турнире наверняка снялся бы) и переиграл своего основного конкурента в абсолютно эпичном матче, который навсегда войдет в историю тенниса.

Встреча Джоковича и Алькараса в финале олимпийского турнира — превратилась в столкновение двух гениальных мастеров, которые в этом матче отдали просто всё, что у них было. Если вдруг кто-то не видел, это нужно (!) обязательно посмотреть даже в записи.

Но до финала былое еще кое-что интересное. Во втором круге Джокович не оставил шансов Рафаэлю Надалю — 6:1, 6:4. К сожалению, это была капитуляция грунтового короля. Теперь, наверное, правильно говорить «бывший грунтовый король».

В четвертьфинале Джокович переигал Стефаноса Циципаса. Во втором сете грек громил серба, но все равно не забрал партию. В полуфинале у Лоренцо Музетти тоже было несколько шансов разрушить мечту Новака, но итальянец тоже ужасно сыграл в ключевых моментах.

По правде говоря, перед финалом, после всего увиденного, вообще не было ощущения, что Джокович способен обыграть Алькараса, который просто не заметил своих предыдущих соперников. В случае с Новаком сомнения усиливали его результаты в текущем сезоне.

Но в итоге мы увидели, возможно, лучший матч в карьере Джоковича. Это было легендарно. Здесь нет смысла описывать, что-то рассказывать — это нужно смотреть.

Счастливый Новак Джокович globallookpress.com

Джокович выиграл все главные турниры в теннисе и теперь входит в небольшой список обладателей Золотого шлема. Казалось бы, миссия выполнена, но на радостях вскоре после победы Джокович заявил, что ни о каком завершении карьеры не может быть и речи, ведь ему всего лишь 37...

Кажется, Новак не шутил, когда говорил, что намерен поехать и на следующую Олимпиаду: «Я хочу сыграть в Лос-Анджелесе в 2028-м, мне нравится представлять страну на Олимпийских играх и Кубке Дэвиса». Честно говоря, вообще не удивимся, если и через четыре года Ноле поедет бороться за медаль.

Двойное разочарование Алькараса

Как сильно Карлос Алькарас хотел выиграть золотую медаль, можно было догадаться уже через несколько минут после матча с Джоковичем. Испанец просто разрыдался в прямом эфире во время интервью. Это было чересчур эмоционально и больно.

Кажется, Алькарас, как и все остальные, не ожидал от Новака столь мощного сопротивления. Ну а ключевым моментом, возможно, стал десятый гейм первой партии, когда Карлитос под несмолкаемый рёв трибун не реализовал несколько сетболов.

В такой ситуации (почти безнадежной) перетерпеть и выстоять мог только Джокович. После этого Новак окончательно понял, что в этот день у него есть шанс обыграть лучшего теннисиста мира.

Алькарас не скрывал своего разочарования и уже пообещал, что со следующей Олимпиады вернется в Испанию с золотом: «Я почти уверен, что мой момент придет. Однажды я привезу золото в Испанию. Я буду ждать этого момента и работать ради него».

Карлос Алькарас globallookpress.com

Поражение от Джоковича было не единственным разочарованием для 21-летнего теннисиста. Все знают, что Алькарас мечтал выиграть турнир в парном разряде вместе с Рафой Надалем.

К сожалению, не получилось — в четвертьфинале испанцы проиграли Остину Крайчеку и Радживу Раму. Сенсацией это сложно назвать, учитывая специфику парного тенниса.

На этот раз поездка в Париж получилась для Алькараса не такой счастливой, но он все равно остается главным героем теннисного сезона.

Свентек проиграла в Париже впервые с 2021 года

Главным потрясением олимпийского турнира по теннису стало поражение Иги Свентек.

У польской теннисистки была просто невероятная серия побед на кортах Ролан Гаррос — она не проигрывала там с 2021 года!

Но первого августа что-то пошло не так: Ига крайне слабо провела первый сет полуфинального матча с Циньвэнь Чжэн, а потом отдала и вторую партию, несмотря на то, что вела 4:0.

Чжэн действительно шикарно провела матч, но, кажется, это не главная причина поражения первой ракетки мира. Свентек явно перенервничала, на что очень сильно указывала с некоторых пор абсолютно несвойственная для нее эмоциональность.

«Я просто все испортила», — после этой фразы во время интервью Ига заплакала. Для нее это поражение стало таким же шоком, как и для всех остальных.

Чжэн в итоге стала олимпийской чемпионкой, выиграв в финале у Донны Векич, а Свентек взяла бронзу, разгромив в матче за третье место Анну-Каролину Шмидлову.

Донна Векич, Циньвэнь Чжэн и Ига Свентек globallookpress.com

Выступление Шмидловой — еще одна сенсация женского турнира. Словацкая теннисистка преподнесла целую серию сенсационных результатов: после победы над бразильянкой Беатрис Хаддад-Майя она обыграла Жасмин Паолини и Барбору Крейчикову.

С другой стороны, для женского тенниса это абсолютно нормально. В последнее время здесь крайне редко обходится без сюрпризов, исключением является разве что Ролан Гаррос, на котором уже несколько лет доминирует Свентек. Правда, на этот раз парижские корты оказались не так благосклонны даже к ней.

Серебро Андреевой и Шнайдер

Главной надежной России на олимпийском турнире был Даниил Медведев, но он не прошел даже третий круг, неожиданно проиграв Феликсу Оже-Альяссиму. Примечательно, что до этой встречи он вел 7-0 в личных встречах с канадцем.

Роман Сафиуллин тоже дошел до третьего раунда, но в его случае это успех. После классных матчей с Алехандро Табило и Томасом Этчеверри россиянин проиграл Карлосу Алькарасу.

Женский одиночный турнир тоже не принес радости: Мирра Андреева в первом круге сенсационно проиграла польке Магде Линетт, а Диана Шнайдер уступила во втором раунде китаянке Сиюй Ван.

Интересно, что перед Играми 17-летняя Мирра взяла титул в румынском городе Яссы, а 20-летняя Диана стала победительницей турнира в Будапеште.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер globallookpress.com

Несмотря на провал в одичноке, на Олимпиаде девушки все равно не разочаровали — они выиграли серебро в парном разряде. Это первая (и, возможно, последняя) медаль для России а Играх в Париже.

В финале Андреева и Шнайдер проиграли итальянкам Саре Эррани и Жасмин Паолини. По словам Дианы, больше всего мешали мысли о золоте: «Я понимала, что технически и тактически мы превосходим итальянок. Очень хотелось золота. Я понимаю, что у многих даже за несколько Олимпиад не бывает серебра, а у нас получилось с первого раза. Но вот это осознание, что можем выиграть, очень мешало».

На самом деле Мирра и Диана добились грандиозного успеха. Это их первая Олимпиада, а на двоих им меньше 40 лет. В четвертьфинале они легко разобрались с чешками Барборой Крейчиковой и Катериной Синяковой (это была мегасенсация), а в полуфинале разгромили опытных испанок Кристину Букшу и Сару Соррибес-Тормо. И это несмотря на то, что ранее они ни разу не играли вместе. Более того, у них не было даже совместных тренировок.

Есть подозрение, что это не последняя олимпийская награда для талантливых россиянок. Если всё пойдет по плану, через четыре года Мирра и Диана снова будут бороться за медали. И не только в паре.

Надаль близок к завершению карьеры (но это не точно)

Ни для кого не секрет, что этот сезон может стать последним в карьере Рафаэля Надаля. После олимпийского турнира не осталось даже малейших иллюзий — бывший грунтовый король уже не в состоянии вернуться на свой прежний уровень.

Рафа потратил невероятное количество сил (не только физических, но и эмоциональных) для очередного возвращения, но, кажется, всё было зря. Хотя он и не скрывал, что это лотерея — тело может подвести в любой момент.

В июле, за неделю до начала Олимпиады, Надаль дошел до финала в шведском Бостаде. Несмотря на поражение от Нуну Боржеша в решающем матчем, казалось, что репетиция в целом прошла успешно. Однако буквально за день до первого матча на Играх Рафа признался, что у него есть сомнения — есть ли смысл играть в одиночке.

Рафаэль Надаль globallookpress.com

Надаль любит вводить в заблуждение, это тоже не секрет, но чуть позже стало ясно, что на этот раз он говорил абсолютно искренне.

Поражение от Джоковича во втором круге получилось чересчур болезненным. Это был сигнал, после которого он окончательно понял, что уже никогда не будет конкурировать с лучшими: «Теперь я должен разобраться, есть ли у меня мотивация и хочу ли я играть. Если пойму, что у меня нет ни желания, ни сил продолжать, то выберу другой путь».

Поражение в паре с Алькарасом тоже не добавило оптимизма, но это явно не то, что может повлиять на дальнейшие решения.

Возможно, на Олимпиаде в Париже Надаль провел свои последние матчи на профессиональном уровне. Но в то же время нельзя исключать, что он предпримет еще одну попытку удивить теннисный мир.

Реальность такова, что Рафа и сам не знает, что случится в будущем, но очевидно, что он не так представляет завершение карьеры.

Маррей провел последний турнир в карьере

А вот для Энди Маррея турнир на Олимпиаде стал последним в карьере. Это один из самых грустных моментов всего сезона.

Энди тоже мечтал завершить иначе — сыграть в одиночке и на Уимблдоне, и в Париже, и даже на US Open. Но в 37 лет тело двукратного олимпийского чемпиона сказало «всё, хватит».

Последним матчем Маррея стала игра в 1/4 финала парного турнира на Олимпиаде — в ней он вместе с Дэном Эвансом уступил американцам Тейлору Фрицу и Томми Полу.

Энди Маррей после своего последнего матча globallookpress.com

Сейчас самое главное, что Маррей, кажется, смог подготовить себя психологически к завершению карьеры: «Я горжусь своей карьерой. Я очень, очень много работал, чтобы добиться этих результатов и выиграть турниры "Большого шлемы" в очень непростую эпоху. Да, я горжусь. Я хорошо потрудился. И то, как износилось мое тело, это подтверждает. Я много тренировался и, конечно, выкладывался в матчах. А теперь я жду отдыха».

Маррей всегда был в тени большой тройки, хотя почти всем нынешним звездам остается только мечтать о его достижениях.

Итак, сэр Эндрю Бэррон Маррей — экс-первая ракетка мира, трехкратный победитель «Больших шлемов» и двукратный олимпийский чемпион. Единственный, кому удалось защитить олимпийский титул в одиночке. Победитель 46-ти турниров на уровне ATP, в том числе 14-ти «Мастерсов», а также обладатель Кубка Дэвиса.

Маррея будет очень не хватать в туре. Больше здесь нечего добавить.