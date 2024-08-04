В воскресенье, 4 августа, Олимпийские игры продолжаются. В этот день будет разыгран 21 комплект наград: четыре — в плавании, по три — в легкой атлетике и спортивной гимнастике, две — в теннисе и по одному — в велоспорте, бадминтоне, гольфе, конном спорте, настольном теннисе, серфинге, стрельбе, стрельбе из лука и фехтовании. Все результаты и медальный зачет Олимпиады-2024.

10:00. Гольф. Мужчины. Финальный раунд

В настоящий момент наибольшие шансы на успех имеют Джон Рам из Испании и Ксандер Шоффель из США, которые лидируют по итогам трех раундов.

Также за медали должны обязательно побороться Томми Флитвуд из Великобритании, датчанин Николай Ходгард и Хидеки Мацуяма из Японии.

11:00. Конный спорт. Выездка. Индивидуальное первенство. Свободная программа. Финал

Джессика фон Бредов-Верндль из Германии, которая уже стала олимпийской чемпионкой, претендует на еще одну золотую медаль. Она является лидером этого сезона. Среди конкурентов ее соотечественница Изабель Верт, британка Шарлотта Фрай и Нанна Мерральд Расмуссен из Дании.

13:00. Теннис. Мужчины, пары, финалы

Пройдут сразу два финальных поединка в теннисе и оба будут потрясающими. Снова в бой вступят мужчины. Противостояние серба Новака Джоковича и испанца Карлоса Алькараса обещает быть интересным. Станет ли легендарный Новак впервые олимпийским чемпионов?

Новак Джокович и Карлос Алькарас globallookpress.com

А вот главным для нас будет финал в женском парном разряде. Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер сойдутся с Сарой Эррани и Ясмин Паолини из Италии. Будет ли у России первое золото?

Прогнозы на теннис

14:30. Настольный теннис. Мужчины. Одиночный разряд. Финал

В матче за бронзу бразилец Уго Кальдерано является фаворитом в матче с французом Феликсом Лебруном, а вот в финале и вовсе явный фаворит. Китаец Чжэньдунь Фань должен спокойно побеждать шведа Трульса Морегерда и забирать золото.

15:00. Велоспорт. Шоссе. Женщины. Групповая гонка

На победу, безусловно, будут претендовать Хлоя Дигерт из США, Лотте Копецки из Бельгии, Грейс Браун из Австралии, которая уже побеждала на этих Играх, британка Анна Хендерсон и нидерландки Лорена Вибес и Марианна Вос.

15:33. Стрельба из лука. Мужчины. Индивидуальное первенство. Финал

В этом виде программе между собой будут спорить корейцы У Джин, Дже Док и У Сок. Составить им хоть какую-то конкуренцию могут разве что Мете Газоз из Турции и Брейди Эллисон из США.

16:00. Бадминтон. Мужчины. Парный разряд. Финал

В матче за третье место малазийская пара Аарон Чиа и Вуй Сон имеет некоторое преимущество перед датчанами Кимом Аструпом и Андерсом Расмуссеном.

А вот в финале китайцы Вей Лянг и Ван Чанг являются фаворитами в поединке с Янг Ли и Чи Лин Вангом из Тайпея.

16:00. Спортивная гимнастика. Мужчины, женщины. Финалы

В соревнованиях мужчин на кольцах за награду должны соперничать Цзоу Цзинъюань и Лю Ян из Китая, Гарри Хепуорт из Великобритании, Элефтериос Петруниас из Греции и Ваган Давтян из Армении. Достаточно непредсказуемый финал. Все может решить одна полуошибка.

На брусьях у женщин не будет выступать Симона Байлс из США, поэтому у соперниц есть шансы. Особенно у Сунисы Ли из США, Ребекки Дауни из Великобритании и китайских спортсменок— Чжан Ихань и Цю Циюань.

Британцы Гарри Хепуорт и Джейк Джарман, олимпийский чемпион из Филиппин Карлос Юло, а также украинцы Назар Чепурный и Игорь Радивилов являются главными претендентами на медали. Но опять же, здесь ошибки непростительны! Их допускать нельзя.

16:30. Стрельба. Женщины. Скит. Финал

Неле Висмер из Германии и Эмбер Хилл из Великобритании являются фаворитками соревнований. Американка Остин Смит, мексиканка Габриэла Родригес и Эммануэла Кацураки из Греции также намерены сделать все, чтобы завоевать медаль.

19:30. Плавание. Женщины, мужчины. Финалы

У женщин на дистанции 50 метров вольным стилем шведка Сара Шестрем смогла выиграть квалификацию с олимпийским рекордом (23,66). Она и является главным претендентом на золото. Американка Гретхен Уолш и Катажина Васик из Польши попробуют помешать представительнице Швеции.

В соревновании на 1500 метров вольным стилем у мужчин есть явный фаворит. Это ирландец Дэниел Уиффен, который ранее уже выиграл заплыв на 800 метров на этой Олимпиаде. По крайней мере попробуют навязать ему борьбу американец Роберт Финк и Грегорио Пальтриньери из Италии. По сути, в такой последовательности и должна быть тройка призеров.

Дэниел Уиффен globallookpress.com

В мужской эстафете 4х100 свое должны брать американцы. Вряд ли у сборной США возникнут проблемы на данной дистанции. Также за награды должны бороться коллективы из Китая, Франции и Австралии.

У женщин на аналогичной дистанции в эстафете также сильнее всех представители США. Они являются явными фаворитами. За остальные комплекты медалей поспорят Австралия, которая должна стать второй, Китай и Канада.

21:30. Легкая атлетика. Мужчины, женщины. Финалы

В прыжках в высоту у женщин есть невероятный фаворит. Это мировая рекордсменка Ярослава Магучих из Украины, которая совсем недавно взлетела на 2 метра и 10 сантиметров. Навязать ей какую-то борьбу могут Никола Олислагерс и Элеонор Паттерсон из Австралии, а также еще одна украинка Ирина Геращенко.

Ярослава Магучих

В метании молота у мужчин также имеется однозначный фаворит. Итан Кацберг из Канады находится в потрясающей форме, что он и доказал в квалификации. А вот за остальные медали поборются Войцех Новицки из Польши, Михаил Кохан из Украины и еще один поляк Павел Файдек.

«Изюминкой» этого соревновательного дня станет мужская «стометровка». Это всегда интересно, зрелищно и быстро. В этот раз к фаворитам можно отнести Кишейна Томпсона из Ямайки, который в этом сезоне является лучшим. Также за медали поведут борьбу Ноа Лайлс из США, ямаец Облик Севилл и Летсиле Тебого из Ботсваны.

21:30. Фехтование. Мужчины. Командная рапира. Финал

Здесь все крайне непредсказуемо. Между собой сойдутся, по сути, равные сборные. На победу будут претендовать Япония, Италия, США и Франция. Именно они и должны быть в полуфинале Олимпиады.