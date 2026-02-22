Церемония закрытия Олимпийских игр 2026 года состоится в Вероне 22 февраля и начнется в 22:30 мск. Следить за ходом красочного и зрелищного спортивного события можно вместе с нашим онлайном.

22 февраля 2026 года на исторической Арене ди Верона состоится Церемония закрытия зимних Олимпийских игр 2026 года. Грандиозное мероприятие объединит музыку, искусство и спорт, и прославит единство и прочные узы между спортсменами и странами.

Это незабываемое мероприятие позволит воздать должное всем участникам Игр перед традиционной церемонией передачи полномочий организаторов Игр, напомнит о достижениях и взаимосвязях, сложившихся на протяжении Игр, и в то же время позволит заглянуть в будущее Олимпийского движения.

Выбор Арены Вероны для Церемонии Закрытия не случаен. Этот знаковый амфитеатр воплощает в себе богатое культурное наследие Италии, предоставляя уникальную площадку для завершения события мирового значения. Здесь встречаются славное прошлое этого места и будущее спорта, демонстрируя итальянское наследие как сцену как для Церемонии Закрытия Олимпийских Игр, так и для Церемонии Открытия Паралимпийских Игр.

Посредством музыки, искусства и историй, рассказанных во время церемонии, она продемонстрирует миру творчество, изобретательность и страсть, которые отличают Италию. Это будет момент, когда будут отмечены не только спортивные достижения, но и культурная самобытность и новые достижения страны.