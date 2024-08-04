Джокович победил Алькараса и стал олимпийским чемпионом

Завершился финальный матч в теннисе в одиночном разряде у мужчин на Олимпийских играх в Париже.

Серб Новак Джокович победил в финале испанца Карлоса Алькараса со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).

Матч продолжался 2 часа 51 минуту. За это время Джокович сделал одну подачу навылет и допустил две двойные ошибки, не реализовав ни одного из шести брейк-пойнтов.

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович оформил Золотой карьерный «Шлем» после победы на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).

Джокович выиграл все четыре турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Открытый чемпионат США) и олимпийское золото.