В субботу, 3 августа, Олимпийские игры продолжают набирать ход. В этот день будут разыграны 29 комплектов наград: пять — в легкой атлетике, по четыре — в академической гребле и плавании, три — в спортивной гимнастике, по два — в теннисе, виндсерфинге и стрельбе, по одному — в бадминтоне, велоспорте, дзюдо, конном спорте, настольном теннисе, стрельбе из лука и фехтовании. Все результаты и медальный зачет Олимпиады-2024.

10:30. Стрельба. Женщины. Пистолет, 25 м. Финал

Вероника Майор из Венгрии смогла выиграть квалификацию, показав отличный результат. Также прекрасно выступили Ману Бхакер из Индии, Ханийе Ростамиян из Ирана и Трин Тху Винь из Вьетнама. Нельзя сбрасывать со счетов и Чжао Нань из Китая.

11:00. Конный спорт. Выездка. Командное первенство. Специальная программа. Финал

Хоть тут и сложно что-то предугадать, но все же фаворитами считаются сборные Великобритании, Германии, Франции и, пожалуй, Австрии.

11:18. Академическая гребля. Женщины, мужчины. Одиночки. Финалы

В соревновании женщин есть явная фаворитка. Это Каролин Флорин из Нидерландов. А вот за остальные медали должны между собой поспорить Эмма Твигг из новой Зеландии, Тара Ригни из Австралии и Виктория Сенкуте из Литвы.

Оливер Зейдлер globallookpress.com

У мужчин также есть явный лидер последних лет. Это Оливер Зейдлер из Германии. Ему может навязать борьбу разве что Симон ван Дорп из Нидерландов. За третье место борьба будет между Томасом Макинтошем из Новой Зеландии и Евгением Золотым из Беларуси.

11:50. Академическая гребля. Женщины, мужчины. Восьмерки. Финалы

У женщин здесь тоже есть явные фаворитки и это сборная Румынии, которой с вероятностью в 99 процентов никто не сможет навязать борьбу. А вот за серебро и бронзу поспорят Великобритания, США и Канада.

Что касается мужчин, то тут не все так однозначно. На награду высшей пробы претендуют, по сути, три сборные — Великобритания, США и Нидерланды. Они и должны занять весь пьедестал почета.

12:00. Велоспорт. Шоссе. Мужчины. Групповая гонка

Фаворитом в данном виде программы является Матье ван дер Пул из Нидерландов. Также за медали точно поспорят Ваут ван Арт и Ремко Эвенепул из Бельгии и Мадс Петерсен из Дании.

13:00. Теннис. Мужчины, женщины, пары. Финалы

В мужском разряде Лоренцо Музетти из Италии и Феликс Оже-Альяссим из Канады разыграют бронзовую медаль, а у женщин Донна Векич из Хорватии и Чжэн Циньвэнь из Китая сыграют в финале за золотую медаль. Фаворитом назвать крайне сложно.

В мужском парном разряде американцы Тейлор Фритц и Томми Пол сразятся с чехами Томашем Махачем и Адамом Павлашеком за бронзовую медаль, а австралийцы Мэтью Эбден и Джон Пирс встретятся с Остином Крайчеком и Раджимом Равом из США в финалее.

Прогнозы на теннис

13:13. Парусный спорт. Виндсерфинг. Мужчины, женщины. Финалы

У женщин первое место в мировом рейтинге занимает Янь Чжэн из Китая, Мина Мобек из Норвегии идет второй, а Сара Веннекес из Нидерландов — третьей. К фавориткам также можно причислить Мариану Агилар Чавес Пеон из Мексики и Шарон Кантор из Израиля.

У мужчин к фаворитам можно отнести Николя Гойяра из Франции, Начо Бальтасара из Испании и Павла Тарновского из Польши. Все они в этом сезоне выступают очень достойно. Конкуренцию им также могут навязать Том Ревени из Израиля и Грей Моррис из Австралии.

Главное, чтобы эти соревнования вовсе прошли, учитывая погодные условия.

15:30. Настольный теннис. Женщины. Одиночный разряд. Финал

В финале между собой сразятся две китайские спортсменки, но борьбы выйти особо не должно, потому что Инсха Сунь должна взять уверенный верх над Мэн Чэнь. В матче за третье место японка Хина Хаята является фавориткой противостояния с Юбин Шин из Южной Кореи.

15:46. Стрельба из лука. Женщины. Индивидуальное первенство. Финал

И снова азиатский вид программы! Золото должно уехать или в Южную Корею или в Китай, где выделяются Си Хьон Лим и Джи Мэн Ли. Но им хотят навязать борьбу показывающие отличную стрельбу в этом сезоне Кэйси Кауфхолд из США, Алехандра Валенсия из Мексики и Мария Горачкова из Чехии.

16:30. Спортивная гимнастика. Мужчины, женщины. Финалы

В вольных упражнениях среди мужчин ярковыраженного фаворита назвать сложно, но одними из главных претендентов на медали являются Чжан Бохэн из Китая, Люк Уайтхаус из Великобритании, Илья Ковтун из Украины и Синносукэ Ока из Японии.

Женщины будут соревноваться в опорном прыжке. Сможет ли кто-то навязать борьбу американке Симоне Байлс? Возможно, но это будет сделать крайне сложно. Среди других претенденток на медали еще две американки Джейд Кэри и Джордан Чайлз, а также Валентина Георгиева из Болгарии и Ё Со Джон из Южной Кореи.

Симона Байлс globallookpress.com

В соревновании на коне у мужчин могут «выстрелить» многие, но все же лучше остальных выглядят Макс Уитлок из Великобритании, Стивен Недорошкик из США, Синносукэ Ока из Японии и Олег Верняев из Украины.

16:30. Стрельба. Мужчины. Скит. Финал

Трехкратный олимпийский чемпион Винсенс Хэнкок и сейчас является главным фаворитом на золотую медаль. Поспорит с ним его соотечественник Коннер Линн Принс. Также на медаль будут претендовать Ли Мэн Юань из Тайвани, Эрик Делоне из Франции и Таммаро Кассандро из Италии.

17:10. Бадминтон. Женщины. Парный разряд. Финал

Золото и серебро уедет в Китай. Его разыграют пары Кинг Чен Чен / Йи Фан Йя и Шенг Шу Лю / Нинг Тан. А вот за бронзу сыграют Перли Тан и Муралитаран Тинаах из Малайзии против Нами Мацуямы и Чихару Шиды из Япнии.

18:20. Дзюдо. Командный микст. Финал

Тут фаворитами видятся три сборные, которые на протяжении всей Олимпиады показывали класс в дзюдо. Борьбу за медали должны повести Япония, Франция и Грузия. Удивить также могут Казахстан и Южная Корея.

20:35. Легкая атлетика. Мужчины, женщины. Финалы

В толкании ядра у мужчин в квалификации лучший результат показал чемпион Европы 2024 года Леонардо Фаббри из Италии. Вместе с ним фаворитом будет двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, действующий мировой рекордсмен Райан Краузер из США. А вот Томаш Станек из Чехии поборется за бронзовую медаль с Раджиндром Кэмпбеллом из Ямайки.

Женщины разыграют комплект наград в тройном прыжке. Фавориткой этих соревнований является Леянис Перес из Кубы. Помешать ей добыть золотую медаль могут разве что Теа Лафон из Доминиканской Республики, Шаника Риккетс из Ямайки и Марина Бех-Романчук из Украины.

Леянис Перес globallookpress.com

В смешанной эстафете 4 по 400 метров должны триумфовать спортсмены из США. Им не должно быть равных! За оставшиеся места на подиуме развернется нешуточная борьба между Францией, Великобританией и Италией.

Может ли быть сенсация на женской стометровке? Вряд ли! Ша’Карри Ричардсон из США должна спокойно побеждать на этой дистанции. Также на подиуме могут оказаться Жюльен Альфред из Сент-Люсии, Шелли-Энн Фрейзер-Прайс из Ямайки и ивуарийская спринтерша Мари-Жозе Та Лу.

А последним видом медальной программы станет десятиборье. По итогам первых пяти упражнений лидирует Лео Нейгебауэр из Германии (4650 очков), следом идут Айден Оуэнс-Делерме из Пуэрто-Рико (4608) и Сандер Скотхейм из Норвегии (4588). Вся борьба еще впереди и тут точно возможны сенсации, поскольку стоит «завалить» один вид и все будет насмарку.

21:00. Фехтование. Женщины. Командная сабля. Финал

Из восьми сборных к фаворитам нужно отнести четыре. Это Франция, Венгрия, Украина и Южная Корея, которые должны пробиться в полуфинал. А главным фаворитом на победу является французская команда.

21:30. Плавание. Мужчины, женщины. Финалы

На дистанции в 100 метров баттерфляем у мужчин фаворитом является венгр Криштоф Милак. Также точно за победу поборются Джошуа Лиендо из Канады, Максим Груссе из Франции и Ноэ Понти из Швейцарии.

Канадка Саммер Макинтош должна выигрывать третью золотую медаль Олимпиады-2024. На этот раз на дистанции 200 метров комплексом. Помешать ей могут Кейт Дуглас из США, австралийка Кэйли Маккеон и американка Александра Уолш.

А вот американке Кэти Ледеки не должно быть равных на дистанции 800 метров вольным стилем. Только за второе-третье места должны между собой бороться австралийка Ариарн Титмус, Пэйдж Мэдден из США и Исабел Мари Гаосэ из Германии.

И, наконец, будет смешанная эстафета 4 по 100 метров комплексом. В данной дисциплине явными фаворитами видится команда США. Китай, Австралия, Нидерланды и Великобритании должны разыграть между собой два оставшихся комплекта наград.