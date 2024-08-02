В пятницу, 2 августа, Олимпийские игры продолжают набирать ход. В этот день будут разыграны 25 комплектов наград: по четыре — в академической гребле и парусном спорте, три — в плавании, по два — в дзюдо, велоспорте и прыжках на батуте и по одному — в фехтовании, бадминтоне, теннисе, стрельбе из лука, стрельбе, прыжках в воду, легкой атлетике и конном спорте. Все результаты и медальный зачет Олимпиады-2024.

10:30. Стрельба. Женщины. Винтовка с трех позиций, 50 м. Финал

Фавориткой в этом виде программы является Чжан Цюнюэ из Китая. Также на медали точно будут претендовать американка Саген Маддалена, швейцарка Кьяра Леоне и Жанетт Хегг Дуэстад из Норвегии. Все они показали отличный результат в квалификации и готовы побороться за золото.

12:00. Прыжки в воду. Мужчины. Синхронный трамплин 3 м. Финал

Тут все понятно еще до начала соревнований! Золото, конечно же, уедет в Китай, которому просто нет равных в данной дисциплине. А вот за остальные комплекты наград развернется нешуточная борьба между Великобританией, Италией и Мексикой.

12:30. Академическая гребля. Мужчины, женщины. Двойки. Финалы

Сложно выделить явного фаворита в соревновании мужчин, однако точно в когорте лидеров должна быть британская двойка, которым попытаются навязать борьбу румынская двойка и братья Синковичи из Хорватии. Возможно, за тройку также поборются швейцарцы.

У женщин должно быть все куда более прозрачно. Нидерландская пара является явным фаворитом финального заплыва. А вот остальные медали между собой должны, по идее, разыграть австралийки, румынки и американки.

13:00. Теннис. Мужчины, женщины, пары

Наибольший интерес для российских поклонников тенниса вызывает полуфинальная парная встреча с участием Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер. Им будут противостоять Кристина Букша и Сара Соррибес-Тормо из Испании. Девочки находятся в шаге от медали!

Также мужчины сыграют полуфиналы: Феликс Оже-Альяссим из Канады против Карлоса Алькараса из Испании и Новак Джокович из Сербии против Лоренцо Музетти из Италии. Все ждут финал Алькарас — Джокович?!

Ига Швентек из Польши и Анна Шмидлова из Словакии разыграют бронзовую медаль, а вот первый полный комплект наград будет разыгран в миксте. Чехи Томаш Махач и Катерина Синякова в финале сыграют против китайцев Чжан Чжичжэня и Ван Синьюй.

13:02. Академическая гребля. Мужчины, женщины — лёгкий вес. Двойка парная. Финалы

Мужская ирландская пара, которая была победителем прошлых Игр, является фаворитом и нынешнего розыгрыша данного комплекта наград. Кинуть им вызов могут разве что итальянцы и швейцарцы.

В соревнованиях женщин тоже есть явный фаворит. Это британская двойка, которая должна забирать золотую медаль. Дальше же между собой будут спорить румынки, новозеландки и американки.

13:30. Парусный спорт. Скиф. Мужчины, женщины. Финалы

Тут все достаточно непредсказуемо, поскольку многое зависит от погоды. Кому-то может повезти, кому-то наоборот. Как это было вчера, когда старты были перенесены из-за отсутствия ветра. У женщин к фаворитам можно отнести команды Нидерландов, Франции и Швеции, а у мужчин — команды Новой Зеландии, Испании, США и Ирландии.

13:30. Парусный спорт. Виндсерфинг. Мужчины, женщины. Финалы

У женщин первое место в мировом рейтинге занимает Янь Чжэн из Китая, Мина Мобек из Норвегии идет второй, а Сара Веннекес из Нидерландов — третьей. К фавориткам также можно причислить Мариану Агилар Чавес Пеон из Мексики и Шарон Кантор из Израиля.

У мужчин к фаворитам можно отнести Николя Гойяра из Франции, Начо Бальтасара из Испании и Павла Тарновского из Польши. Все они в этом сезоне выступают очень достойно. Конкуренцию им также могут навязать Том Ревени из Израиля и Грей Моррис из Австралии.

Главное, чтобы эти соревнования вовсе прошли, учитывая погодные условия.

14:50. Прыжки на батуте . Женщины, мужчины. Финалы

В женском разряде одной из главных фавориток можно считать представительницу России Анжелу Бладцеву, которая смогла выиграть Кубок мира. Помешать россиянке добыть медаль попробуют Сюин Чжу и Юченг Ху из Китая, британка Бриони Пэйдж и Сельян Махсудова из Азербаджана.

Иван Литвинович globallookpress.com

У мужчин же золото может отправиться в Беларусь! Фаворитом соревнований считается чемпион Олимпийских игр 2020 года Иван Литвинович. Противостоять ему будут также китайцы Цзы Сай Ван и Лай Юн Яй, японец Рюсэи Нисиока и новозеландец Дилан Смит.

15:00. Конный спорт. Конкур. Командное первенство. Финал

Квалификацию уверенно выиграла сборная Германии, которая и является главным фаворитом на победу, но тут говорить что-то однозначно нельзя, поскольку также на победу точно будут претендовать команды США, Великобритании, Бельгии и Франции.

16:00. Бадминтон. Микст. Финал

Финал с явным фаворитом заказывали? Китайской паре Яцион Хуан/Сивэй Чжэн будут противостоять корейцы Вон Хо Ким и Наын Чон. Дуэт из Китая должен спокойно выигрывать.

А вот в матче за третье место борьба должна быть, но там тоже сойдутся представители Азии. Юджон Чхэ и Сын Джэ Сео из Южной Кореи встретятся с Ютой Ватанабэ и Арисой Хигасино из Японии.

17:43 Стрельба из лука. Микст. Командное первенство. Финал

Все, наверное, знают, что в стрельбе из лука нет равных спортсменам из Южной Кореи. В этот раз все должно быть также и корейцы обязаны забирать золотые медали. А вот за оставшиеся медали, по идее, поборются команды Китая, США, Германии и Италии.

18:38. Дзюдо. Женщины, мужчины. Финалы

У женщин в весовой категории свыше 78 кг явной фавориткой является француженка Романа Дикко, которая является чемпионкой мира и олимпийской чемпионкой прошлых Игр. Израильтянка Раз Гершко попробует составить ей конкуренцию. Также за медали поборется представительница Японии Акира Сонэ.

Тедди Ринер globallookpress.com

Мужчины же разыграют комплект наград в весовой категории свыше 100 кг. Тут тоже есть явный фаворит. Это также француз Тедди Ринер. Трехкратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира, 5-кратный чемпион Европы, многократный чемпион Франции и в этот раз должен забирать себе золото. Его главным конкурентом будет чемпион мира 2024 года Ким Минджон из Южной Кореи. Также за награды поборются Тацуру Сайто из Японии и Гурам Тушишвили из Грузии.

21:30. Фехтование. Мужчины. Командная шпага. Финал

А вот тут должно быть очень интересно и непредсказуемо! Сразу четыре сборные имеют примерно равные шансы на успех. Это Япония, Италия, США и Франция. А если сюда еще добавить непредсказуемый Китай, то получится вообще очень занимательно.

21:30. Плавание. Мужчины, женщины. Финалы

У женщин будет розыгрыш комплекта медалей на дистанции 200 метров на спине. Явной фавориткой будет австралийка Кэйли Маккеон, из соперниц которой можно выделить только Реган Смит из США. Остальные участницы должны бороться только за бронзовую медаль.

На дистанции 50 метров вольным стилем у мужчин все будет непредсказуемо, но больше остальных шансов на победу имеют Бенджамин Прауд из Великобритании и австралиец Кэмерон Макэвой. Американца Калеба Дрессела также нельзя сбрасывать со счетов.

А вот на дистанции 200 метров комплексом очередную золотую медаль должен забрать француз Леон Маршан. Также за медали будут бороться Карсон Фостер из США, Данкан Скотт из Великобритании и Дайя Сэто из Японии.

22:20. Легкая атлетика. Мужчины. 10000 м. Финал

Трехкратный чемпион мира на дистанции 10 000 метров Джошуа Чептегеи из Уганды является главным фаворитом это дисциплины. Попробуют навязать ему борьбу Йомиф Кеджелча, Бериху Арегави и Селемон Барега из Эфиопии, а также Джейкоб Киплимо из Уганды.

Джошуа Чептегеи globallookpress.com

22:35. Велоспорт. BMX. Мужчины, женщины. Финалы

Среди всех участников соревнования мужчин выделяется Жорис Доде из Франции, являющийся главным претендентом на золотую медаль. Его конкурентами станут соотечественники Ромен Майе и Сильван Андре, а также колумбийцы Диего Арболеда и Карлос Рамирес. Также может зацепиться за награду австралиец Айзак Кеннеди.

У женщин золото между собой должны разыграть Элис Уиллоуби из США и Сая Сакакибара из Австралии. Также на медали будут претендовать британка Бетани Шривер и швейцарка Зое Клаессенс.