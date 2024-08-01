В четверг, 1 августа, Олимпийские игры продолжают набирать ход. В этот день будут разыграны 18 комплектов наград: по четыре — в академической гребле и плавании, по два — в дзюдо, легкой атлетике и парусном спорте и по одному — в спортивной гимнастике, стрельбе, фехтовании и гребном слаломе. Все результаты и медальный зачет Олимпиады-2024.

08:30. Легкая атлетика. Мужчины и женщины. Ходьба 20 км

В мужской программе ярковыраженными фаворитами видятся двое участников. Это Альваро Мартин из Испании и швед Персеус Карлстрём. Также за медали намерены побороться японский спортсмен Коки Икеда и Массимо Стано из Италии.

В женской части программы есть одна фаворитка — испанка Мария Перес. Навяжут борьбу за первые три места также Антонелла Пальмизано из Италии, Кимберли Гарсия из Перу и Джемайма Монтаг из Австралии. Эти спортсменки и должны разыграть между собой весь комплект медалей.

10:30. Стрельба. Мужчины. Винтовка с трех позиций, 50 м. Финал

Лю Юкунь из Китая считается основным претендентом на то, чтобы добыть медаль высшей пробы. Также за места в тройке сильнейших поспорят Джон-Херманн Хегг из Норвегии, Сергей Кулиш из Украины, Иржи Пршиврацкий из Чехии и Лукас Бернар Дени Кризс из Франции.

11:30. Парусный спорт. Мужчины и женщины. Финалы

В соревнованиях мужчин, по сути, есть четыре претендента на награды. Это австралиец Мэттью Уирн, Майкл Беккет из Великобритании, Жан-Батист Берназ из Франции и Герман Томасгор из Норвегии. У остальных участников мало шансов побороться за награды, но сенсации возможны, конечно.

Мэттью Уирн globallookpress.com

Анне-Мари Риндом из Дании является главной фавориткой в женских соревнованиях. Голландка Марит Боумистер, венгерка Мария Эрди и бельгийка Эмма Плассхарт также поспорят за медали.

12:18. Академическая гребля. Женщины и мужчины. Двойка парная. Финалы

У женщин наиболее вероятной видится победа пары из Румынии Николета Анкуша-Боднар и Симона Радиш. Также в тройке сильнейших должен быть дуэт из Новой Зеландии — Брук Френсис и Люси Спурс. Помимо этого, на место в топ-3 будут претендовать Мартин Велдёйс и Лиза Схенард из Нидерландов.

В соревновании мужчин явные фавориты Мелвин Твеллар и Стефан Брунинк из Нидерландов. Также за топ-3 будут вести борьбу Дейр Линч и Филип Дойл из Ирландии и Алеш Гарсиа и Родриго Конде из Испании.

12:50. Академическая гребля. Женщины и мужчины. Четверка. Финалы

В этом виде программы равных не должно быть у сборной Великобритании. Причем, как у женской, так и мужской. У женщин также на награду будут претендовать Нидерланды, Румыния и Новая Зеландия, а у мужчин — США и Новая Зеландия.

13:00. Теннис. Мужчины, женщины, пары. 3-й круг

Главным матчем для России станет парное женское четвертьфинальное противостояние Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер против Барборы Крейчиковой и Катерины Синяковой из Чехии.

У мужчин состоятся четвертьфиналы: Новак Джокович (Сербия) — Стефанос Циципас (Греция), Александр Зверев (Германия) — Лоренцо Музетти (Италия), Томми Пол (США) — Карлос Алькарас (Испания), Каспер Рууд (Норвегия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).

18:30. Гребной слалом. Мужчины. Байдарка-одиночка. Финал

Тут мы обратим свой взор на двух байдарочников, которые и являются фаворитами соревнования. Это Титуан Кастрюк из Франции и чешский олимпийский чемпион Иржи Прскавец. Также, пожалуй, можно выделить Джованни де Дженнаро из Италии и Джозефа Кларка из Великобритании.

18:38. Дзюдо. Мужчины. До 100 кг. Финал

Золото вновь может уехать в Грузию! Одним из фаворитов соревнования является 23-летний Илья Суламанидзе. Его главным конкурентом называется Аарон Вольф из Японии. Также за медали поспорят испанский дзюдоист грузинского происхождения Николоз Шеразадишвили, Зелим Коцоев из Азербайджана и Музаффарбек Туробоев из Узбекистана.

19:09. Дзюдо. Женщины. До 78 кг. Финал

В данной весовой категории сразу три спортсменки имеют примерно равные шансы на успех. Все они в этом сезоне показывают классный уровень. Это чемпионка мира этого года Алиса Белланди из Италии, Анна-Мария Вагнер из Германии и серебряный призер Олимпийских игр 2020 в Токио Маделайна Малонга из Франции.

19:15. Спортивная гимнастика. Женщины. Индивидуальное многоборье. Финал

Неподражаемая американка Симона Байлс должна выигрывать очередную золотую медаль. Вряд ли кто-то сможет помешать ей это сделать. Спортсменка уверенно выиграла и квалификацию.

Симона Байлс globallookpress.com

Также за медали в данном виде программы поспорят Ребека Андраде из Бразилии, американки Суниса Ли и Джордан Чайлз, а также итальянка Манила Эспозито.

21:30. Фехтование. Женщины. Командная рапира. Финал

Равных не должно быть итальянским спортсменкам. Именно эта сборная является однозначным фаворитом соревнования. За остальные комплекты наград должны бороться команды США, Франции и Японии.

21:30. Плавание, Женщины, мужчины. Финалы

Откроют программу розыгрыша медалей женщины на дистанции 200 метров баттерфляем. Победу здесь должна одержать канадка Саммер Макинтош, которая является безоговорочной фавориткой. Также на медали будут претендовать американка Реган Смит и Чжан Юфей из Китая.

В полуфиналеМакинтош проплыла с лучшим временем (2.04,87), у Реган Смит из США — второй результат (2.05,39), у китаянки Чжан Юйфэй — третий (2.06,09).

Следом выступят мужчины на дистанции 200 метров на спине. Ожидалось, что за золотую медаль будут бороться венгр Хуберт Кош и американец Райан Мерфи. Уго Гонсалес де Оливейра из Испании и Джонс Китон из США могут рассчитывать разве что на бронзовую медаль.

Вполуфинале Кош показал лучшее время (1.55,96), а вот второе время — у немца Лукаса Мертенса (1.56,33), третье — у испанца Уго Гонсалеса (1.56,52). Итальянец Томас Чеккон квалифицировался с 4-м результатом (1.56,59). А Райан Мерфи показал время 1.56,62 и не прошел в финал, став десятым.

После этого будет финальный заплыв на 200 метров брассом у женщин. Южноафриканская пловчиха Татьяна Смит выглядит непревзойденной и должна забирать золото. Далее уже между собой поспорят Кейт Дугласс из США и Тес Схаутен из Нидерландов.

Татьяна Смит globallookpress.com

Дугласс отобралась в финал с лучшим результатом (2.19,74), ее соотечественница Лилли Кинг квалифицировалась с 6-м временем (2.23,25). Татьяна Смит показала второе время (2.19,94), Тес Схаутен — третье (2.22,74).

И завершит соревновательную программу эстафета 4 по 200 метров среди женщин вольным стилем. Тут не нужно и к гадалке идти, чтобы понять, что с большой долей вероятности победу одержат австралийские пловчихи. За остальные же два места на подиуме поспорят сборные Китая, Канады и США.