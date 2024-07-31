В среду, 31 июля, Олимпийские игры продолжают набирать ход. В этот день будут разыграны 20 комплектов наград: пять — в плавании, по два — в академической гребле, велоспорте, дзюдо, серфинге и триатлоне и по одному — прыжках в воду, спортивной гимнастике, стрельбе, фехтовании и гребном слаломе. Все результаты и медальный зачет Олимпиады-2024.

04:34. Серфинг. Мужчины, женщины. Финалы

Серфингист из Бразилии Габриэл Медина считается главным фаворитом Игр. В последнее время 30-летний спортсмен показывает отличный уровень. Француз Каули Вааст попробует навязать ему ожесточенную борьбу. Также за медаль точно поборются Джек Робинсон из Австралии, Жоао Чианка из Бразилии и Итан Эвинг из Австралии.

Габриэл Медина globallookpress.com

А вот у женщин золотая медаль вполне может остаться во Франции. На нее претендует Ваине Фьерро, но Кэролайн Маркс из США тоже захочет забрать ее себе. Среди других фавориток выделим американок Кариссу Мур и Кейтлин Симмерс, а также Брису Хеннесси из Коста-Рики.

09:00. Триатлон. Женщины, мужчины. Финалы

Среди женщин сразу же выделяются две фаворитки. Это бронзовый призер Олимпийских игр, чемпионка Европы Кассандра Богран из Франции и многократная чемпионка мира Бет Поттер из Шотландии.

Также на медали будут претендовать олимпийская чемпионка 2020 года Флора Даффи из Бермудских островов и француженка Эмма Ломбарди.

В соревновании мужчин серебряный призер Олимпиады-2020 по триатлону (плавание, велогонка и легкоатлетический кросс) Алекс Йи из Великобритании теперь считается главным фаворитом соревнований. Вместе с ним за победу должен спорить и бронзовый призер прошлых игр Хэйден Уайлд из Новой Зеландии.

А вот олимпийский чемпион и чемпион мира Кристиан Блумменфельт в этот раз не является однозначным фаворитом, хотя, безусловно, его никто не сбрасывает со счетов и он должен бороться за топ-3.

12:00. Прыжки в воду. Женщины. Синхронная вышка 10 м. Финал

Непоколебимыми фаворитами в этом виде программы является китайская пара. С большой долей вероятности никто не сможет им кинуть вызов и они без особых проблем заберут золотые медали.

За серебряные и бронзовые медали должны побороться сборные КНДР, Великобритании и Мексики.

13:00. Теннис. Мужчины, женщины, пары. 3-й круг

Свои матчи 1/8 финала проведут оба оставшихся на турнире россиянина. Роман Сафиуллин сразится с испанцем Карлосом Алькарасом, а Даниил Медведев сыграет против Феликса Оже-Альяссима из Канады.

Также особо внимания требуют матчи Новак Джокович (Сербия) — Доминик Кепфер (Германия), Себастьян Баес (Аргентина) — Стефанос Циципас (Греция) и Александр Зверев (Германия) — Алексей Попырин (Австралия).

Также в парном разряде россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграет против Габриэлы Дабровски и Лейлы Фернандес из Канады.

13:26. Академическая гребля. Мужчины и женщины. Четверка парные. Финалы

И в соревнованиях мужчин, и в соревнованиях женщин есть явные фавориты в данном виде программы. У мужчин это команда Нидерландов, у женщин — сборная Великобритании.

В мужской части программы за медали также должны побороться итальянцы, британцы и поляки, а в женской — представительницы Нидерландов, Германии и Китая.

14:10. Велоспорт. BMX Фристайл. Женщины и Мужчины. Финалы

В соревновании мужчин есть три явных фаворита. Это британец Киран Райли, француз Энтони Джинджин и австралиец Логан Мартин. Американец Маркус Кристофер может стать «темной лошадкой» и тоже побороться за золото.

У женщин же выделяются среди всех две велогонщицы — американка Элис Уиллоуби, Элис и австралийка Сая Сакакибара. По идее, именно они и должны разыграть золотую медаль. Среди двух велогонщиц отметим британку Бетани Шривер и швейцарку Зои Клаессенс.

16:30. Стрельба. Женщины. Трап. Финал

Мар Мольне Магрина из Испании стала лучшей в квалификации. Второе место заняла ее соотечественница Фатима Гальвес. Замкнула же тройку сильнейших Пенни Смит из Австралии. Именно они и считаются фаворитами в данном виде программы.

18:25. Гребной слалом. Женщины. Каноэ-одиночка. Финал

Борьба за золотую медаль должна развернуться между двумя каноистками — Габриэлой Сатковой из Чехии и двукратной олимпийской чемпионкой Джессикой Фокс из Австралии. Также вполне могут рассчитывать на медаль Моника Дориа из Андорры, Зузана Панькова из Словакии и Елена Лилик из Германии.

Прогнозы и ставки на спорт

18:30. Спортивная гимнастика. Мужчины. Индивидуальное многоборье. Финал

Фаворитами являются представители Китая и Японии. Это Чжан Бохэн, Сяо Жотэн, Ока Синносуке и Даики Хасимото, которые и были лучшими в квалификации. Также может «выстрелить» украинец Олег Верняев. Должно быть зрелищно!

18:38. Дзюдо. Женщины. До 70 кг. Финал

Двукратная чемпионка мира и чемпионка Европы Барбара Матич будет главной фавориткой соревнований. Борьбу ей обязаны навязать Саки Ниидзоэ из Японии и Мари-Ив Гайе из Франции. Больше особо выделить некого, но дзюдо на этих Играх уже подарило несколько сенсаций, поэтому все может быть.

19:09. Дзюдо. Мужчины. До 90 кг. Финал

Судя по результатам этого сезона, борьбу за золотую медаль должны повести Сансиро Мурао из Японии и олимпийский чемпион Лаша Бекаури из Грузии. Следом за ними в плане результатов идут словак Михаэль Жганк, серб Неманья Майдов и венгр Кристиан Тот.

Сансиро Мурао globallookpress.com

21:30. Фехтование. Мужчины. Командная сабля. Финал

Вот тут должно быть интересно! Явный фаворит в этом виде программы отсутствуют. Да, Южная Корея, наверное, выделяется на фоне остальных, однако нельзя сказать, что этой команде никто не сможет кинуть вызов.

Также на награды претендуют сборные Венгрии, США, Франции и Италии. По сути, только Египет, Иран и Канада ни за что не будут бороться.

21:30. Плавание. Женщины, мужчины. Финалы

На дистанции 1500 метров вольным стилем у женщин равных не должно быть у непревзойденной американки Кэти Ледеки. Далее уже идут Симона Квадарелла из Италии, Исабел Мари Гаосэ из Германии и бывшая россиянка Анастасия Кирпичникова, которая сейчас представляет Францию.

200 метров брассом у мужчин должен забирать француз Леон Маршан. Олимпийский чемпион является главным фаворитом финала. Также за награды поборются австралиец Зак Стабблети-Кук и китаец Дун Чжихао, которые стали вторым и третьим в квалификации, соответственно.

Леон Маршан globallookpress.com

А вот на дистанции 100 метром вольным стилем должно быть жарко! Китаец Пань Чжаньлэ показал лучшее время в полуфинале, следом за ним расположились австралиец Кайл Чалмерс, венгр Нандора Немета и румын Давид Попович. Все они претендуют на золотые медали.