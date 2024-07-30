Во вторник, 30 июля, Олимпийские игры продолжают набирать ход. В этот день будут разыграны 12 комплектов наград: три — в плавании, по два — в стрельбе и дзюдо и по одному — в настольном теннисе, регби-7, спортивной гимнастике, триатлоне и фехтовании . Все результаты и медальный зачет Олимпиады-2024.

Серебряный призер Олимпиады-2020 по триатлону (плавание, велогонка и легкоатлетический кросс) Алекс Йи из Великобритании теперь считается главным фаворитом соревнований. Вместе с ним за победу должен спорить и бронзовый призер прошлых игр Хэйден Уайлд из Новой Зеландии.

А вот олимпийский чемпион и чемпион мира Кристиан Блумменфельт в этот раз не является однозначным фаворитом, хотя, безусловно, его никто не сбрасывает со счетов и он должен бороться за топ-3.

11:00. Стрельба. Пневматический пистолет, 10 м. Микст. Финал

В этой дисциплине уже определилась финальная пара. Золото между собой разыграют сборные Турции и Сербии, а вот за третье место поспорят Индия и Корея. Команды Турции и Индии видятся фаворитами, но в финале быть может все, что угодно.

13:00. Теннис. Женщины, мужчины, пары

В этот день особое внимание следует уделить матчам россиянина Даниила Медведева и австрийца Себастьяна Офнера, а также парной игре россиянок Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер, которым будут противостоять австралийки Оливия Гадеки и Айла Томлянович.

Также выделим игры немца Александра Зверева и чеха Томаша Махача, американки Кори Гауфф и хорватки Донны Векич, а также полячки Иги Швентек и китаянки Сю Ван.

15:30. Настольный теннис. Микст. Финал

Тут точно можно сказать, что все комплекты медалей уедут в Азию. В матче за бронзу между собой сойдутся команды Южной Кореи и Гонконга, а золото разыграют сборные Китая и Северной Кореи. В финальной «зарубе» однозначным фаворитом является китайская пара.

16:30. Стрельба. Мужчины. Трап. Финал

Во вчерашней квалификации лучший результат показали Рикард Левин-Андерссон из Швеции и Джеймс Виллетт из Австралии. Также отлично себя проявил чемпион мира прошлого года Джованни Черногорац из Хорватии, а вот чемпион Олимпийских игр 2020 в Токио Иржи Липтак из Чехии провалился и стал только 27-м.

Пожалуй, первая тройка, а также участник семи подряд Олимпийских игр, обладатель четырех олимпийских медалей, многократный чемпион мира и Европы Джованни Пелльело из Италии и будут главными претендентами на победу.

18:38. Дзюдо. Мужчины. До 81 кг. Финал

Трехкратный чемпион мира и Европы Тато Григалашвили является главным фаворитом на то, чтобы добыть золотую медаль. Они выиграл все значимые турниры в последние годы.

Тато Григалашвили globallookpress.com

Другими претендентами на высокие места и медали являются бельгиец Маттиас Касс и японец Таканори Нагасэ. Сюда же можно добавить еще Ли Ён Хвана и Южной Кореи.

19:09. Дзюдо. Женщины. До 63 кг. Финал

Тут тоже есть главная фаворитка. Ею является двукратная олимпийская чемпионка 2020 года, серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года, шестикратная чемпионка мира, четырехкратная чемпионка Европы Кларисс Агбеньену из Франции.

За остальные комплекты наград должны побороться японка Мику Такаити, Йоанне ван Лисхаут из Нидерландов и, пожалуй, Ангелика Шиманьская из Польши.

19:15. Спортивная гимнастика. Женщины. Командное многоборье. Финал

В этом виде программы, по идее, победитель известен еще до начала соревнования. Им должна стать сборная США с неповторимой Симоной Байлз. Конкуренток у американок быть не должно.

А вот за остальные медали борьба должна быть интересной. На серебро и бронзу будут претендовать Бразилия, Великобритания, Италия и Китай.

20:45. Регби-7. Женщины. Финал

За медали продолжают борьбу четыре сборные. В полуфиналах между собой сыграют Новая Зеландия — США и Канада — Австралия. Однозначными фаворитами этих противостояний являются новозеландки и австралийки, которые, по идее, и должны разыграть золотые медали.

21:30. Фехтование. Женщины. Командная шпага. Финал

В этом виде программы однозначный фаворит отсутствует, однако одними из главных претендентов на золото является сборная Италии, которая стала третьей на прошлой Олимпиаде.

Также хорошие шансы добыть медали имеют команды Франции, Южной Кореи и Польши, а вот сенсационный победитель прошлой Олимпиады — сборная Эстонии — даже не будет принимать участие в соревновании.

Прогнозы и ставки на спорт

21:57. Плавание. Женщины. 100 м на спине. Финал

Трехкратная чемпионка мира, действующая рекордсменка мира, двукратный серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр 2020 в Токио Реган Смит из США является фавориткой на данной дистанции. Она же стала лучшей и в полуфинальных заплывах.

Реган Смит globallookpress.com

Трехкратная чемпионка Олимпийских игр 2020 года, четырехкратная чемпионка мира Кейли Маккиоун также намерена побороться за золотую медаль. Она показала второе время в полуфиналах.

Из других соискателей наград отметим Кэтрин Фрэнс Беркофф из США, Иону Андерсон из Австралии и Кайли Масс из Канады.

22:03. Плавание. Мужчины. 800 м вольный стиль. Финал

Ирландский пловец Дэниэл Уиффен, который в конце прошлого года установил мировой рекорд в плавании на короткой воде на этой дистанции, является фаворитом соревнований. На чемпионате Европы в румынском Отопене Уиффен проплыл дистанцию за 7 минут 20,46 секунды.

Главным конкурентом ирландца является двукратный чемпион Олимпийских игр 2020 в Токио американец Роберт Финк. Также за медали планируют побороться австралиец Элайджа Уиннингтон, Ахмед Джауади из Туниса и Грегорио Пальтриньери из Италии.

22:59. Плавание. Мужчины. Эстафета 4х200 м вольный стиль. Финал

На прошлой Олимпиаде на этой дистанции Великобритания стала первой, Россия — второй, Австралия — третьей. Сейчас же британцы тоже являются главными фаворитами на успех. Но не все так однозначно, поскольку американцы тоже полны решимости завоевать золотые медали.

Австралия, Южная Корея и Китай должны разыграть между собой бронзу.