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    Медведев снова выиграет с разгромным счетом?

    Офнер — Медведев. Ставка (к. 2.03) и прогноз на олимпийский турнир в Париже 30 июля 2024 года

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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против австрийца Себастьяна Офнера во втором круге олимпийского турнира в Париже. Матч пройдет 30 июля, начало — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч Офнер — Медведев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Париж-2024. Мужчины 30 Июля 2024 года

    Себастьян Офнер

  • Австрия
    •  Себастьян Офнер 21:30 Даниил Медведев

    Даниил Медведев

  • Россия
    •

    Офнер

    Австрийский теннисист в первов раунде одержал победу над Робином Хасе — 7:5, 6:2.

    Нидерландец почти не играл в этом году, но все равно каким-то образом попал на олимпийский турнир.

    В общем, с первым соперником Офнеру повезло, и это явно не тот матч, по которому можно оценивать его текущий уровень.

    В этом году Офнер провел на грунте 21 матч — одержал восемь побед и потерпел 13 поражений.

    Прогнозы на теннис

    Ранее в июле Офнер прошел первый круг в Гамбурге и Кицбюэле проиграв 263-й ракетке мира Лукасу Ноймаеру и Марко Трунжеллити.

    Медведев

    Даниил начал олимпийский турнир с разгромной победы над Ринки Хиджикатой — 6:2, 6:1.

    Российскому тенниситу тоже повезло с первым соперников. Австралиец неплохо играет на харде и на траве, но на грунте ему явно некомфортно.

    Но уверенность Медведева все равно порадовала. Тем более это был его первый матч после Уимблдона, на котором он проиграл в полуфинале Карлосу Алькарасу.

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    Также стоит отметить, что в этом году Медведев только на одном грунтовом турнире выиграл меньше двух матчей — на «Мастерсе» в Монте-Карло.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Офнера в этом матче можно поставить за 7.10, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.10.

    Прогноз: здесь уже будет не так легко, Офнер в прошлом году прорвался в топ-50 как раз благодаря успешным выступлениям на грунте. Но все равно считаем, что Даниил выиграет в рамках двух сетов и продолжит борьбу за медаль.

    Рекомендуемая ставка: победа Медведева с форой по геймам (-5,5) за 2.03.

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    Офнер — Медведев: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 30.07.2024. Прогнозы на теннис. Медведев снова выиграет с разгромным счетом?
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