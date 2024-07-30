Россиянин Даниил Медведев сыграет против австрийца Себастьяна Офнера во втором круге олимпийского турнира в Париже. Матч пройдет 30 июля, начало — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч Офнер — Медведев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Офнер

Австрийский теннисист в первов раунде одержал победу над Робином Хасе — 7:5, 6:2.

Нидерландец почти не играл в этом году, но все равно каким-то образом попал на олимпийский турнир.

В общем, с первым соперником Офнеру повезло, и это явно не тот матч, по которому можно оценивать его текущий уровень.

В этом году Офнер провел на грунте 21 матч — одержал восемь побед и потерпел 13 поражений.

Прогнозы на теннис

Ранее в июле Офнер прошел первый круг в Гамбурге и Кицбюэле проиграв 263-й ракетке мира Лукасу Ноймаеру и Марко Трунжеллити.

Медведев

Даниил начал олимпийский турнир с разгромной победы над Ринки Хиджикатой — 6:2, 6:1.

Российскому тенниситу тоже повезло с первым соперников. Австралиец неплохо играет на харде и на траве, но на грунте ему явно некомфортно.

Но уверенность Медведева все равно порадовала. Тем более это был его первый матч после Уимблдона, на котором он проиграл в полуфинале Карлосу Алькарасу.

Также стоит отметить, что в этом году Медведев только на одном грунтовом турнире выиграл меньше двух матчей — на «Мастерсе» в Монте-Карло.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Офнера в этом матче можно поставить за 7.10, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.10.

Прогноз: здесь уже будет не так легко, Офнер в прошлом году прорвался в топ-50 как раз благодаря успешным выступлениям на грунте. Но все равно считаем, что Даниил выиграет в рамках двух сетов и продолжит борьбу за медаль.

Рекомендуемая ставка: победа Медведева с форой по геймам (-5,5) за 2.03.