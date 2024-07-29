В понедельник, 29 июля, Олимпийские игры продолжают набирать ход. В этот день будут разыграны 19 комплектов наград: по одному — в велоспорте, прыжках в воду, скейтбординге, спортивной гимнастике, стрельбе из лука, в гребном слаломе, по два — в дзюдо, конном спорте, стрельбе и фехтовании, пять — в плавании. Все результаты и медальный зачет Олимпиады-2024.

10.30. Стрельба. Женщины. Пневматическая винтовка, 10 м. Финал

По итогам квалификации в финальную пульку отобрались восемь сильнейших участниц.

Лучший результат по итогам отборочного раунда у кореянки Хё Чин Пан, установившая олимпийский рекорд в квалификации — 634,5 очка.

Со вторым результатом в финал попала Жанетт Хегг Дуэстад из Норвегии — 633,2 очка. Третье и четвертое места поделили Одри Гонья (Швейцария) и Юйтин Хуан (Китая) — 632,6.

Интересно, что на ОИ-2020 норвежка стала четвертой, а пятой была француженка Осеанн Мюллер, которая тоже отобралась в финал ОИ-2024 с 8-го места. Кроме них, больше никто из нынешних финалисток не участвовал в борьбе за золото на Олимпиаде в Токио.

12.00. Прыжки в воду. Мужчины. Синхронная вышка 10 м. Финал

Тут главной интригой соревнований будет противостояние британца Тома Дэйли и британских киборгов. Он фактически единственный в мире, кто способен противостоять представителям Поднебесной.

Интересно, что одним из хобби Дейли является вязание, он не отказывается от него и в перерывах между прыжками. В синхронных прыжках Том выступит за свою сборную вместе с Ноа Уильямсом, а противостоять им будут китайцы Лянь Цзюньцзе и Хао Ян.

12.00. Конный спорт. Командное троеборье. Конкур. Финал

В борьбе за золотые медали взяли старт 16 сборных. По итогам первой дисциплины «Выездка» лучшей стала сборная Германии. На втором месте США, а на третьей строчке Великобритания.

На прошлых Олимпийских играх в Токио золотые медали завоевала сборная Великбритании, второй была Австралия, а третьей Франция.

13.00. Стрельба. Мужчины. Пневматическая винтовка, 10 м. Финал

В квалификации лучший результат показали китаец Шэн Лихао и аргентинец Марсело Хулиан Гутьеррес, они набрали 631,7 очка.

Шэн Лихао globallookpress.com

Третье место занял итальянец Данило-Деннис Соллаццо с результатом 631,4 очка. Также в финале выступят хорват Миран Маричич, кореец Тэ Хан Чхве, швед Виктор Линдгрен, индиец Арджун Бабута и чех Петар Горса.

Китаец Шэн Лихао будет главным фаворитом в этой дисциплине, на прошлой Олимпиаде в Токио он завоевал серебро.

15:10. Маунтинбайк. Мужчины. Велокросс

На победу в этом виде спорта главными претендентами будут британец Томас Пидкок, он действующий чемпион Олимпийских игр, швейцарец Матиас Флюекигер (серебро на ОИ-2020), хозяин турнира Виктор Корецкий, который получил второй стартовый номер.

Томас Пидкок globallookpress.com

Также не стоит сбрасывать со счетов чемпиона ОИ-2016 опытнейшего швейцарца Нино Шуртера и неоднократного призера ЧМ американца Амоса Райли.

16.00. Конный спорт. Личное троеборье. Конкур. Финал

К числу фаворитов относятся британец Том Маккевен (третий номер рейтинга), американец Мартин Бойд (6), новозеландец Тим Прайс (9).

Победитель Олимпийских игр 2020 года британец Бен Мехер не принимает участие в Париже.

18.00. Скейтбординг. Мужчины. Стрит. Финал

Изначально финал в этой дисциплине должен был пройти в субботу, 27 июля, но из-за ненастной погоды был перенесен на более поздний срок. Главным фаворитом считается американец Найджа Хьюстон. Он хоть и идет сейчас шестым в рейтинге, но является действующим чемпионом мира.

Его главная фишка — крутые трюки и невероятная координация, которые непосильны остальным. Его главными конкурентами будут лидеры мирового рейтинга, японцы Онодера Гинву и Сора Сираи. Не стоит сбрасывать со счетов и серебряного призёра Олимпиады в Токио Келвина Хёфлера.

18:11. Стрельба из лука. Мужчины. Командное первенство. Финал

Всего будут участвовать 12 финалистов. Уже известны пары в 1/8 финала.

10:30. Мексика — Япония, 10:53. Китайский Тайбэй — Великобритания, 11:16. Италия — Казахстан, 11:39. Колумбия — Турция. Их победители выйдут на четыре сборные-фаворита: Китай, Южная Корея, Индия и Франция.

Традиционно в этом виде спорта очень сильны азиатские спортсмены. На прошлой Олимпиаде золото было у представителей Южной Кореи, серебро у Тайваня, а бронза у Японии.

18:20. Гребной слалом. Мужчины. Каноэ-одиночки. Финал

По итогам квалификационного раунда, который прошел 27 июля, определились 16 участников финальной пульки. Лучшим по результатам отбора стал француз Николя Жестен с 88,76 секундами. Вторым был британец Адам Бёрджесс (90,87), а третьим — хорват Матия Маринич (91,61).

Николя Жестен globallookpress.com

Спортсменам сначала предстоят два заплыва в полуфинале, чтобы узнать восьмерку сильнейших, которая и определит чемпиона Олимпийских игр. Никто из медалистов ОИ-2020 в Париж не отобрался.

18:30. Гимнастика спортивная. Мужчины. Командное многоборье. Финал

В квалификации свои амбиции подтвердили два главных фаворита турнира — Китай и Япония, показавшие близкие результаты. Остальные все далеко позади и вряд ли смогут вмешаться в разборки за золото. Хотя это Олимпиада и нервы у всех на пределе, а случится может всякое.

Но, скорее всего, всем остальным уготовано борьба лишь за бронзу. Это в первую очередь Великобритания, Украина, США. Напомним, что на Олимпиаде в Токио золото досталось сборной России.

18:38. Дзюдо. Женщины. До 57 кг. Финал

За победу будет бороться трехкратная чемпионка мира Харука Фунакубо (2021-2023), действующая чемпионка мира канадка Криста Дегучи и победительница ОИ-2020 Нора Гякова из Косово.

Также не стоит сбрасывать со счетом монголку Энхрийлэн Лхагватогоогийн и бронзового призера ОИ-2020 и чемпионку Европы украинку Дарью Белодед.

19:09. Дзюдо. Мужчины. До 73 кг. Финал

За победу в этой весовой категории поборются чемпион мира 2023 года швейцарец Нильс Штумп, серебряный призер итальянец Ноэль Ломбардо, грузин Лаша Шавдатуашвили, который был вторым на прошлой Олимпиаде и действующий чемпион мира Хидаят Гейдаров из Азербайджана.

21:30. Плавание. Женщины. 400 м комплекс. Финал

Главной фавориткой будет 17-летняя канадка Саммер Макинтош. Она выиграла чемпионат мира в 2023 в комплексе на 400 метров, владеет мировым рекордом в этой дисциплине(4:24.38), который установила в мае 2024 года. На Олимпиаде в Париже она уже завоевала серебро на 400м вольным стилем.

Саммер Маккинтош globallookpress.com

С ней поборется американка Кэти Граймс, которая имеет лучший результат 4:31.41 и австралийка Дженна Форрестер (4:32.30).

21:43. Плавание. Мужчины. 200 м вольным стилем. Финал

Победитель прошлой Олимпиады Томас Дин из Великобритании не смог отобраться на национальном чемпионате, поэтому главными претендентами будут Давид Попович, Пан Жанлэ, чемпион мира-2023 Мэттью Ричардс, серебряный призер Игр-2020 Данкан Скотт из Великобритании, Люк Хобсон из США, призер чемпионатов мира-2022, 2023, чемпион мира-2024 Хван Сун У из Республики Корея.

В полуфинальных заплывах лучшее время показал Давид Попович (1.44,53). Второй результат у британца Данкана Скотта (1.44,94), третьим был американец Люк Хобсон (1.45,19).

22:22. Плавание. Мужчины. 100 м на спине. Финал

Тут главными фаворитами станут серебряный призер Игр-2016, чемпион мира-2019 Сюй Цзяюй из Китая, чемпион Игр-2016, бронзовый призер Игр-2020, чемпион мира-2023 Райан Мерфи из США, его соотечественник Хантер Армстронг, чемпион мира-2022 Томас Чеккон из Италии и бронзовый призер чемпионата мира-2024 Апостолос Христу из Греции.

Лучшее время в полуфинале показали Сюй Цзяюй (52,02), Томас Чеккон (52,58) и француз Йоанн Н'Дойе-Бруар (52,63).

22:32. Плавание. Женщины. 100 м брассом. Финал

Лучшее время в полуфинальных заплывах продемонстрировали Татьяна Смит из ЮАР (1:05.00). Второй результат у Моны Макшерри из Ирландии (1:05.51), с третьим — американка Лилли Кинг (1.05,64), с пятым — белоруска Алина Змушко (1.05,93). Именитая Рута Мейлутите не прошла в финал, заняв 11-е место (1.06,89).

Скорее всего, борьбу за золотые медали поведут Татьяна Смит, Мона Макшерри и Лилли Кинг.

22:45. Фехтование. Женщины. Сабля. Финал

На прошлой Олимпиаде финал в женской сабле получился сугубо российским. Тогда молодая София Позднякова в решающем матче победила именитую Софью Великую. В Токио третье место заняла француженка Манон Брюне, которая будет одним из главных фаворитов этой Олимпиады.

Манон Брюне globallookpress.com

Также в числе главных претенденток будет чемпионка мира 2023 года японка Мисаки Эмура, гречанка Теодора Гунтура и украинка Ольга Харлан, для которой это будет уже пятая по счету Олимпиада.

22:48. Плавание. Женщины. 200 м вольным стилем. Финал

Лучшее время в полуфиналах показала австралийка Ариарне Титмус (1.54,64), второй результат у ее соотечественницы Молли О’Каллахан (1.54,70), третий — у американки Клэр Вайнштейн (1.55,24).

Титмус тут явный фаворит. Она показала, что находится в отменной форме и уже выиграла на этой Олимпиаде на дистанции 400 метров вольным стилем.

23:10. Фехтование. Мужчины. Рапира. Финал

Главными претендентами на победу в рапире у мужчин будут американец Ник Иткин и итальянец Томмазо Марини. Именно они сошлись в финале чемпионата мира 2023 года, и тогда золото увез представитель Аппенинского полуострова.

Также в числе претендентов чемпион ОИ-2020 Эдгар Чен из Гонконга, египтянин Мохамед Хамза, могут также преподнести сюрприз и азиатские спортсмены.