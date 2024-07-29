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    Надаль шокирует Джоковича?

    Джокович — Надаль. Ставка (к. 1.92) и прогноз на олимпийский турнир в Париже 29 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Джокович — Надаль
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    Рафаэль Надаль
    Серб Новак Джокович сыграет против испанца Рафаэля Надаля во втором круге олимпийского турнира в Париже. Матч пройдет 29 июля, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Джокович — Надаль, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Джокович

    У Новака в первом круге была всего лишь разминка, хотя по официальной версии это был матч.

    Встреча с Мэттью Эбденом продолжалась всего лишь 53 минуты. К сожалению, Джокович не смог выиграть 6:0, 6:0 — один гейм австралиец все-таки взял (ну или Ноле подарил ему этот гейм).

    Дело в том, что для Эбдена это был первый за два года матч в одиночке. С 2022-го он играет исключительно в парном разряде.

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    В итоге матч превратился в шоу, соперник в какой-то момент (когда счет был 6:0, 4:0) предложил одному из болельщиков доиграть за него заключительные несколько геймов. По правде говоря, вряд ли кто-то заметил бы существенную разницу.

    Надаль

    Рафа тем временем в первом круге одержал победу над Мартоном Фучовичем — 6:1, 4:6, 6:4.

    Начало матча было идеальным, но второй и третий сеты получились чересчур напряженными.

    Впрочем, еще до матча стало ясно, что Надаль вполне может разочаровать своих многочисленных поклонников.

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    Буквально за день до встречи с Фучовичем грунтовый король признался, что, возможно, даже снимется с турнира в одиночном разряде.

    Надаль дал понять, что его главная цель — борьба за золото в паре с Карлосом Алькарасом.

    К сожалению, Надаль не удивил этим заявлением. Очевидно, что в одиночке он не готов бороться за медаль.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Джоковича в этом матче можно поставить за 1.17, победу Надаля букмекеры предлагают за 4.90.

    Прогноз: начнем с того, что этот матч вполне может не состояться. Да, отказ станет в каком-то смысле репутационным ударом для Надаля, но, с другой стороны, он абсолютно прав, когда говорит, что на данном этапе он вряд ли способен конкурировать с лучшими. Всё это осталось в прошлом.

    В общем, если Рафа все-таки выйдет на корт, то, скорее всего, эта история завершится максимально уверенной победой Новака. Увы, интригой здесь даже не пахнет.

    Рекомендуемая ставка: победа Джоковича + тотал геймов меньше 21,5 за 1.92.

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