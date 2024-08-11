В воскресенье, 11 августа, Олимпийские игры подходят к концу. В этот день будет разыграно 13 комплектов наград: по три — в вольной борьбе и велоспорте и по одному — в тяжелой атлетике, современном пятиборье, легкой атлетике, гандболе, волейболе, водном поло и баскетболе. Все результаты и медальный зачет Олимпиады-2024.

09:00. Легкая атлетика. Женщины. Марафон

На марафонской дистанции у женщин фаворитками являются кенийка Хеллен Обири, нидерландка Сифан Хассан и еще одна представительница Кении Перес Джепчирчир. Именно они и должны определить сильнейшую. Также могут навязать борьбу Тигист Ассефа и Аманэ Берисо Шанкуль из Эфиопии.

Хеллен Обири globallookpress.com

12:30. Тяжелая атлетика. Женщины

Ли Вэньвэнь из Китая является главной фавориткой данных соревнований и у нее не должно быть соперниц. Остальные же места на подиуме должны разыграть Пак Хе-чон из Южной Кореи, Эмили Кэмпбелл из Великобритании и Дуангаксорн Чайди из Тайланда.

13:25. Вольная борьба. Мужчины, женщины. Финалы

В соревновании мужчин до 65 кг чемпион мира и Азии иранец Рахман Амузадхалили является фаворитом противостояния с японцем Котаро Киеокой и должен забирать золотую медаль.

У мужчин в весовой категории до 97 кг имеется однозначный фаворит. Это уроженец России Ахмед Тажудинов, который представляет Бахрейн. Он, по идее, должен разбираться с грузином Гиви Матчарашвили.

Ахмед Тажудинов globallookpress.com

А вот у женщин до 76 кг чемпионка мира и Азии Юка Кагами из Японии должна забирать золотую медаль в противостоянии с Кеннеди Алексис Блейдс из США. Представительница Японии является однозначной фавориткой.

13:40. Современное пятиборье. Женщины. Финал

Главной фавориткой соревнований является Анна Журт из Швейцарии, однако ей точно будет непросто. Ее соперницами являются Бланка Гузи из Венгрии, Элоди Клувель из Франции, Лаура Эредия из Испании и, пожалуй, Гинтаре Венчкаускайте из Литвы.

13:45. Велоспорт. Трек. Женщины, мужчины. Финалы

В женском спринте есть две главные претендентки на золотые медали. Это Эмма Финукейн из Великбритании и Леа Фридрих из Германии. По идее, они и должны между собой решить, кто будет олимпийской чемпионкой в данном виде программы.

В мужском кейрине фаворитом является Харри Лаврейсен из Нидерландов. Вероятность его победы крайне высока. Ему могут попытаться навязать борьбу только Джек Карлин из Великобритании, Мэттью Ричардсон из Австралии и Кайя Ота из Японии.

И, наконец, в женском омниуме выделяется среди всех Лотте Копецки из Бельгии. Также за место на подиуме поспорят Дженнифер Валент из США и Элли Уолластон из Новой Зеландии.

Лотте Копецки globallookpress.com

14:00. Волейбол. Женщины. Финал

Женская сборная Италии считается фаворитом в игре против США, однако это финал и может быть все, что угодно. Легко итальянским волейболисткам точно не будет.

Прогнозы и ставки на спорт

14:30. Гандбол. Мужчины. Финал

В матче за третье место Испания, по идее, должна побеждать Словению, а вот в финале Дания является явным фаворитом в поединке с Германией. Сенсаций тут быть не должно.

15:00. Водное поло. Мужчины. Финал

В поединке за бронзу венгерская команда является сильнее американской сборной и должна побеждать. А вот в финале не все так однозначно. Сербия и Хорватия являются примерно равными соперниками, но все же небольшое преимущество перед игрой имеется у хорватов.

16:30. Баскетбол. Женщины. Финал

Австралия должна побеждать Бельгию в матче за третье место, а США обязаны переигрывать Францию в финальном противостоянии. Возможны ли сенсации? Крайне вряд ли. Уж очень разный класс соперников.