В субботу, 10 августа, Олимпийские игры продолжаются. В этот день будет разыграно 39 комплектов наград: девять — в легкой атлетике, четыре — в боксе, по три — в вольной борьбе, тяжелой атлетике и гребле на байдарках и каноэ, две — в тхэквондо, по одной — в баскетболе, брейкинге, велоспорте, водном поло, волейболе, пляжном волейболе, гандболе, гольфе, настольном теннисе, прыжках в воде, синхронном плавании, пятиборье, скалолазании, футболе и художественной гимнастике. Все результаты и медальный зачет Олимпиады-2024.

09:00. Легкая атлетика. Мужчины, женщины. Финалы

Среди главных претендентов на награды в мужском марафоне значатся, как и всегда, африканские бегуны. Это Бенсон Кипруто и Элиуд Кипчоге из Кении, Виктор Киплангат из Уганды и Сисай Лемма из Эфиопии. Пожалуй, именно они и являются фаворитами.

В соревновании по прыжкам в высоту среди мужчин катарец Мутаз Эсса Баршим уже не является явным фаворитом. Его конкурентами точно станут Хэмиш Керр из Новой Зеландии, Джанмарко Тамбери из Италии и Шелби Макьюэн из США. У Сан Хёк тоже может замахнуться на сенсацию.

В беге на дистанции 800 метров среди мужчин явным фаворитов является Джамель Седжати из Алжира. У него, по сути, только один конкурент. Это Эммануэл Ваньоньи из Кении. А вот Марко Ароп из Канады и Габриэль Туаль из Франции поспорят за третью строчку.

В метании копья у женщин есть несколько фавориток. Выделяется, конечно, Харука Китагути из Японии, но Флор Руис из Колумбии, Маккензи Литтл из Австралии и Мария Андрейчик из Польши также могут рассчитывать на борьбу за самые высокие места.

Пуэрто-риканская легкоатлетка Жасмин Камачо-Куинн является главной претенденткой на золотую медаль в беге на 100 м с барьерами. Дальше уже должны между собой спорить Алайша Джонсон, Грейс Старк и Масаи Расселл из США, а также Акера Ньюджент из Ямайки.

Норвежцу Якобу Ингебригтсену, по идее, не должно быть равных на дистанции 5000 м среди мужчин, но не стоит забывать, что он уже провалился и остался без медали на дистанции 1500 м. Также в фавориты запишем Хагоса Гебрхивета из Эфиопии, Гранта Фишера из США и Джакоба Кропа из Кении.

Якоб Ингебригтсен globallookpress.com

На дистанции 1500 метров среди женщин кенийка Фейт Кипьегон является однозначной фавориткой. Дирибе Велтеджи из Эфиопии также точно должна быть в медалях, как и Джессика Халл из Австралии. У соперниц почти нет шансов навязать им борьбу.

В мужской эстафете 4 по 400 не должно быть равных американским бегунам. Также в тройке должны быть команды Ботсваны и Великобритании. По идее, достаточно прогнозированный забег!

В женской эстафете 4х400 также все предельно ясно. Сборная США должна спокойно побеждать. Возможно, даже с мировым рекордом. А вот за остальные места на подиуме поборются Нидерланды, Ямайка и Великобритания.

10:00. Гольф. Женщины. Финальный раунд

Сейчас Лидия Ко из Новой Зеландии лидирует и является главной претенденткой на победу. Также за медали точно поспорят Роуз Чжан из США, Мию Ямасита из Японии и Морган Метро из Швейцарии и Аттайя Титикул из Тайланда.

12:30. Тяжелая атлетика. Мужчины, женщины. Финалы

В соревновании мужчин до 102 кг явным фаворитом является китаец Лю Хуаньхуа, у которого практически нет конкурентов. Акбар Джураев из Узбекистана, Гарик Карапетян из Армении, Лесман Монтано из Колумбии и Фарес Ибрахим из Катар должны разыграть между собой остальные медали.

У женщин до 81 кг есть две явные фаворитки, которые должны между собой решить, кто будет первой. Это Сольфрид Коанда из Норвегии и Нейси-Патриция Даджомес-Барбера из Эквадора. А вот Сара Ахмед из Египта и Эйлин Чикаматана из Австралии будут претендовать на бронзовую медаль.

Также медали разыграют мужчины свыше 102 кг. И тут все достаточно однозначно в плане победителя. Им должен стать двукратный Олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и Европы Лаша Талахадзе из Грузии. Армяне Гор Минасян и Вараздат Лалаян, а также иранец Али Давуди должны бороться между собой за серебро и бронзу.

13:35. Скалолазание. Женщины. Боулдеринг и трудность. Финал

В этом виде программы тоже есть явный фаворит. Янья Гарнбрет из Словении выделяется на фоне остальных и должна спокойно становиться двукратной олимпийской чемпионкой. За остальные комплекты наград поспорят австралийка Джессика Пильц, американка Брук Рабуту, японка Аи Мори и Ориан Бертоне из Франции.

14:00. Волейбол. Мужчины. Финал

В главном матче турнира между собой сойдутся сборные Франции и Польши. Шансы команд примерно равны, как это всегда и бывает в финалах, однако все же предположим, что поляки совсем ненамного превосходят своего соперника, но у французов будет поддержка родных трибун.

Прогнозы и ставки на спорт

14:00. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины, мужчины. Финалы

В соревновании женщин на 500 метров в категории байдарки-одиночки фавориткой является новозеландская олимпийская чемпионка Лиза Кэррингтон. Ей может навязать борьбу разве что соотечественница Эйми Фишер и венгерка Тамара Чипеш. Возможно, смогут побороться за медали также Эмма Йёргенсен из Дании и Мишель Рассел из Канады.

Лиза Кэррингтон globallookpress.com

На дистанции 1000 метров у мужчин в классе байдарки-одиночки фаворитом считается венгр Балинт Копас. Португалец Фернанду Пимента и еще представитель Венгрии Адам Варга могут составить ему конкуренцию. У остальных вряд ли это получится сделать.

А вот в каноэ-одиночка у женщин на дистанции 200 метров сложно назвать явного фаворита. Но в их число точно входят американка Невин Харрисон, кубинка Ярислейдис Сирило, а также канадки Венсан Кэти и София Дженсен. Именно они и должны разыграть медали.

15:00. Художественная гимнастика. Групповое многоборье. Финал

В этом виде программы явными фаворитами являются представители Болгарии. У них, по сути, нет конкурентов. А вот Италия, Китай и Израиль идут только следом и смогут побороться за бронзу. Возможно, навяжет борьбу и сборная Украины.

16:00. Гандбол. Женщины. Финал

В матче за третье место Дания является фаворитом в матче со Швецией, а в финале Франция выглядит предпочтительнее Норвегии. Но это все условности, поскольку это финал и быть может все. Одно можно сказать точно: скандинавский гандбол рулит!

16:00. Настольный теннис. Женщины. Командный разряд. Финал

И в матче за третье место, и в финале есть явные фавориты. Южная Корея должна забирать бронзу в противостоянии с Германией, а Китай должен не оставлять ни единого шанса Японии в финальном противостоянии. Все достаточно понятно.

16:00. Прыжки в воду. Мужчины. Вышка 10 м. Финал

И снова Китай будет с золотом! В прыжках в воду равных спортсменам из этой страны нет. Здесь фаворитом является Ян Хао, а единственным его соперником Цао Юань. А вот бронзовую медаль между собой должны разыграть Рикуто Тамаи из Японии и Алексей Середа из Украины.

16:35. Водное поло. Женщины. Финал

В противостоянии за третье место между США и Нидерландами невозможно определить фаворита, а вот в финале Испания выглядит намного предпочтительнее Австралии. Или быть небольшой сенсации?

18:00. Футбол. Женщины. Финал

Между собой встретятся сильнейшие женские сборные — США и Бразилия. Американки выглядят сильнее бразильянок и являются фаворитками, однако повторим, что в финале может быть все, что угодно.

Прогнозы и ставки на футбол

18:59. Велоспорт. Трек. Мужчины. Мэдисон. Финал

Сборная Нидерландов видится небольшим фаворитом в данном виде программы, но Великобритания, Франция, Италия и Бельгия точно не дадут ей спокойной жизни. Должно быть интересно и достаточно непредсказуемо. Много сильных команд, которые захотят побороться за самые высокие места.

20:10. Современное пятиборье. Мужчины. Финал

Египтянин Ахмед Эльгенди, который был серебряным призером прошлой Олимпиады, является одним из главных фаворитов на этих Играх. Также среди претендентов на высокие места Павел Швецов из Латвии, Чон Ун Тхэ из Южной Кореи, Александр Далленбах из Германии и Таисю Сато из Японии.

20:30. Вольная борьба. Мужчины, женщины. Финалы

В соревновании мужчин в весовой категории до 74 кг японец Даичи Таканаки выглядит фаворитом в схватке с Разамбеком Жамаловым из Узбекистана.

У мужчин до 125 кг Амин Заре из Ирана является однозначным фаворитом в поединке с Гено Петриашвили из Грузии. Иранец должен спокойно побеждать.

А вот у женщин в весовой категории до 62 кг тоже есть фаворитка. Это японка Сакура Мотоки, которая должна побеждать украинку Ирину Коляденко, однако представительница Украины уже смогла выбить добротных соперниц и может навязать борьбу.

20:30. Синхронное плавание. Дуэты. Произвольная программа

В этом виде программы равных нет китайской паре, которая уверенно выиграла техническую программу. Также на медали вполне могут претендовать австрийки, нидерландки, британки и украинки.

22:23. Брейкинг. Мужчины. Финал

В этом виде программы выделим двух явных фаворитов. Это Виктор Монтальво из США и Филип Ким из Канады. Однако японец Накараи Сигэюки, Демьер Ли-Лу Диуф из Нидерландов и Данис Сивил из Франции также сделают все, чтобы им помешать.

22:23. Тхэквондо. Мужчины, женщины. Финалы

У мужчин в весовой категории свыше 80 кг фаворитом является первый и единственный олимпийский чемпион от Кот-д'Ивуара Шейк Салах Сиссе. Стать двукратным олимпийским чемпионом ему попробуют помешать Карлос Сансорес из Мексики, Кейден Каннингэм из Великобритании, Ариан Салими из Ирана и Иван Шапина из Хорватии.

А вот у женщин свыше 67 кг главной фавориткой на золотую медаль является Альтея Лорен из Франции. Также на топ-3 вполне претендуют Нафия Куш из Турции, Ли Да-бин из Южной Кореи и Лорена Брандль из Германии.

22:30. Баскетбол. Мужчины. Финал

В матче за третье место сборная Сербии должна справляться с командой Германии, а в финальном противостоянии команда США является явным фаворитом в игре против Франции. Вроде бы, с этим все понятно.

Сборная США globallookpress.com

22:30. Бокс. Женщины, мужчины. Финалы

В соревновании женщин до 51 кг Линь Юйтин из Тайваня является большой фавориткой в противостоянии с Юлией Шереметой из Польши и должна выигрывать золото.

Абдумалик Хаколов из Узбекистана должен приносить очередное золото своей страны! В финале в весовой категории до 57 кг он должен побеждать Мунарбека Сейитбека Уулу из Кыргызстана.

У женщин до 75 кг китаянка Цянь Ли является фавориткой в бою против Атейны Билон из Панамы. У Китая будет очередное золото?

И еще одну золотую медаль сборной Узбекистана может принести Баходир Джалолов. Он в весовой категории свыше 92 кг является фаворитом матча против Аюба Гхадфы из Испании.

23:30. Пляжный волейбол. Мужчины. Финал

В матче за третье место Андерс Моль и Кристиан Сорум из Норвегии является фаворитами. Они должны побеждать Шерифа Юнусса и Ахмеда Тиджана из Катара.

А вот в финале фаворитами видятся Давид Оман и Джонатан Хеллвиг из Швеции. По идее, они сильнее Нильса Элерса и Клемана Виклера из Германии.