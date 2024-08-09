В пятницу, 9 августа, Олимпийские игры продолжаются. В этот день будет разыграно 33 комплекта наград: восемь — в легкой атлетике, по четыре — в боксе и гребле на байдарках и каноэ, три — в вольной борьбе, по две — в тхэквондо и тяжелой атлетике, по одной — в брейк-дансе, велоспорте, пляжном волейболе, настольном теннисе, плавании, прыжках в воду, скалолазании, футболе, хоккее на траве и художественной гимнастике. Все результаты и медальный зачет Олимпиады-2024.

08:30. Плавание. Мужчины. Открытая вода 10 км

Одним из главных фаворитов на данной дистанции является венгерский пловец Криштоф Рашовски. Конкуренцию ему попытаются составить француз Марк-Антуан Оливье, итальянцы Грегорио Пальтриньери и Доменико Ачеренца, а также немец Флориан Велльброк.

13:28. Скалолазание. Мужчины. Боулдеринг и трудность. Финал

Явным фаворитом в этом в этом виде программы является Сорато Анраку из Японии. За остальные места на подиуме должны побороться британец Тони Робертс, представитель Чехии Адам Ондра и австриец Якоб Шуберт.

13:50. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины, мужчины. Финалы

На дистанции 500 метров в каноэ-двойках среди женщин явными фаворитами является китайская пара. Вторыми должны пересечь финишную черту представители Канады, а вот за третье место должна развернуться борьба между каноистками из Испании, Венгрии и Украины.

В соревновании женщин среди байдарок-двоек на дистанции 500 метров фаворитками считаются представительницы Новой Зеландии. Также на медаль точно будут претендовать сборные Польши, Венгрии и Германии.

500 метров в байдарках-двойках среди мужчин должны забирать венгры, которые прекрасно выступают в этом сезоне и являются фаворитами. В топ-3 также могут финишировать команды Новой Зеландии, Германии и Португалии.

А вот в соревновании каноэ-одиночек на дистанции 1000 метров фаворитом является Изакеаз Кейрос из Бразилии. Мартин Фукса из Чехии, Каталин Чирила из Румынии и Себастьян Брендель из Германии также поборются за первую тройку.

15:30. Художественная гимнастика. Индивидуальное многоборье. Финал

Чемпионка мира-2022 София Раффаэли из Италии и чемпионка Европы-2023 Боряна Калейн из Болгарии являются основными претендентками на награду в данном виде программы. А вот Стиляна Николова из Болгарии сенсационно не смогла пройти даже в финал. Уроженка Барнаула Дарья Варфоломеев из Германии также в числе главных претендентов на награды, как и Таисия Онофрийчук из Украины.

София Раффаэли globallookpress.com

16:00. Настольный теннис. Мужчины. Командный разряд. Финал

В матче за третье место Франция является фаворитом матча с Японией, а Китай должен без проблем в финале разбираться со Швецией. Кажется, что здесь все понятно, но так ли и будет все однозначно?

16:00. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м. Финал

Чэнь Ивэнь из Китая выиграла квалификацию и является однозначной фавориткой финала. Также за медали должны побороться Мэддисон Кини из Австралии, Кьяра Пеллакани из Италии и Чан Яни из Китая.

16:00. Тяжелая атлетика. Мужчины, женщины. Финалы

В соревновании мужчин до 89 кг фаворитом является болгарин Карлос Насар. Кинуть вызов ему может только Йеисон Лопес из Колумбии. А вот за третье место должны поспорить венесуэлец Кейдомар Вальенилья и иранцы Мирмустафа Джавади и Карим Ибрагим Али.

Карлос Насар globallookpress.com

В весовой категории до 71 кг у женщин золотую медаль должна добывать американка Оливия Ривз. За места на подиуме также поборются Анджи Паласиос из Эквадора, Лоредана Тома из Румынии и Ванесса Сарно из Филиппин.

19:00. Велоспорт. Трек. Мужчины, женщины. Финал

Женщины будут разыгрывать медали в мэдисоне. Фавориты в данной командной гонке отсутствуют. Их сразу несколько. Судя по всему, за медали должны бороться команды Великобритании, Франции, Бельгии, Австралии и США.

А вот в мужском индивидуальном спринте фаворитом является Харри Лаврейсен из Нидерландов. Главную конкуренцию ему должен составить Мэттью Ричардсон из Австралии, с которым они и должны встретиться в финале. А вот Джек Карлин из Великобритании и Джеффри Хугланд из Нидерландов должны разыграть третье место.

19:00. Футбол. Мужчины. Финал

В финале между собой сойдутся олимпийские команды Франции и Испании. Фаворита в этом противостоянии нет, как и всегда в таких финалах. Но должно быть очень интересно, в составе обеих команд есть много прекрасных игроков.

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20:30. Вольная борьба. Мужчины, женщины. Финалы

В финале в весовой категории до 57 кг у мужчин Реи Хигучи из Японии и Спенсер Ли из США, а в весовой категории до 86 кг сойдутся Магомед Рамазанов из Болгарии и Хассан Язданичарати из Ирана. Фаворитов в этих схватках назвать тяжело, но все же японец и иранец выглядят предпочтительнее.

Цугуми Сакураи из Японии является фавориткой в противостоянии с Анастасией Ничитой из Молдовы в категории до 57 кг.

20:30. Легкая атлетика. Женщины, мужчины. Финалы

В эстафете 4 по 100 у женщин явными претендентками на золотую награду являются американские бегуньи. А вот за остальные медали должны поспорить Великобритания, Франция и Германия.

Сара Миттон из Канады является главной фавориткой на золотую медаль в женском толкании ядра. По сути, у нее только две конкурентки. Это Джессика Схилдер из Нидерландов и Гун Лицзяо из Китая.

Мужская эстафета 4 по 100 должна быть «в одну калитку». Сборная США должна без особых проблем забирать золотые медали в этом виде программы. А вот за серебро и бронзу поборются ЮАР, Великобритания и Италия.

В беге на 400 метров среди женщин Марилейди Паулино из Доминиканской Республики должна забирать золотую медаль. Сальва Эйд Насер должна становиться второй, а вот за третью строчку поспорят Расидат Аделеке из Ирландии и Наталья Качмарек из Польши.

Олимпийский чемпион 2020 года Педро Пичардо из Португалии и в этот раз находится на первом месте в списке фаворитов на золотую медаль в мужском тройном прыжке. Также на награды точно будут претендовать Хордан Диас из Испании, Джейдон Хибберт из Ямайки и Хьюз Занго из Буркина-Фасо.

Педро Пичардо globallookpress.com

В беге на 10 км у женщин равных не должно быть Беатрис Чебет из Кении. Она является явной фавориткой. Также на тройку претендуют Сифан Хассан из Нидерландов и Гудаф Цегай из Эфиопии.

На дистанции 400 метров с барьерами у мужчин Рай Бенджамин из США является главным претендентом на золотую медаль. Норвежец Карстен Вархольм попробует навязать ему борьбу. Алисон дус Сантус из Бразилии также в списке претендентов на награды.

У женщин в семиборье по итогам первого дня лидирует Катарина Джонсон-Томпсон из Великобритании, а на второй позиции расположилась двукратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы Нафиссату Тиам, которая и является фавориткой. Третьей пока что идет Анна Холл из США.

21:00. Хоккей на траве. Женщины. Финал. Нидерланды — Китай

В поединке за третье место Аргентина является фаворитом в противостоянии с Бельгией, а Нидерланды должны уверенно разбираться в финале с Китаем. По идее, в этих играх все должно быть без сенсаций.

22:23. Брейкинг. Женщины. Финал

Целый ряд спортсменок претендуют на награды даже высшей пробы. Определить какую-то одну крайне сложно. Это точно будет Доминика Баневич из Литвы, Ами Юаса и Аюми Фукусима из Японии, Лю Циньи из Китая и Индия Сарджо из Нидерландов.

22:23. Тхэквондо. Женщины, мужчины. Финалы

У женщин в категории до 67 кг выделяются среди всех Сара Чаари из Бельгии и Магда Вит-Энен из Франции. Именно они и должны разыграть между собой золотую медаль. За другие медали также поборются Джи Сон из Китая, Джулиана Аль-Садик из Иордании, Сесилья Кастро из Испании и Александра Перишич из Сербии.

В соревновании мужчин до 80 кг также есть два фаворита. Это итальянец Симоне Алессио и южнокореец Сео Гон-ву. Также за медали поспорят Карлос Николас из США, Джасурбек Джайсунов из Узбекистана и Сейф Эйсса из Египта.

22:47. Бокс. Женщины, мужчины. Финалы

В соревновании мужчин до 71 кг Асадхужа Муйдинхужаев из Узбекистана является фаворитом в поединке с Марко Верде из Мексики.

У женщин в весовой категории до 50 кг Бусе Чакыроглу из Турции должна забирать золотую медаль в противостоянии с Ю Ву из Китая.

Шансы Лорена Альфонсо из Азербайджана и Лазизбека Мулложонова из Узбекистана в весовой категории до 92 кг являются примерно равными. Сложно определить фаворита.

А в категории до 66 кг у женщин алжирка Иман Хелиф является явной фавориткой противостояния с Лю Ян из Китая. Борьбы быть не должно.

22:47. Пляжный волейбол. Женщины. Финал

В матче за третье место спортсменки из Швейцарии Таня Хуберли и Нина Бруннер являются фаворитками в противостоянии против австралиек Талики Кланси и Марифи Артачо. А вот в финале Дуда и Анна Патрисия из Бразилии обязаны побеждать Брэнди Уилкерсон и Мелиссу Хуману-Паредес из Канады.