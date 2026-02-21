Результаты соревнований на Олимпийских играх-2026 в Милане — Кортине 21 февраля. Все главные события в шестнадцатый день турнира

В субботу, 21 февраля, Олимпиада-2026 продолжает радовать нас целым спектром различных эмоций. В этот день разыграют 12 комплектов медалей — в биатлоне, бобслее, керлинге (две), конькобежном спорте (две), лыжных гонках, фристайле (три), ски-альпинизме и хоккее. Все результаты и медальный зачет Олимпиады-2026.

Начало соревновательного дня ознаменуют мужчины-четверки в бобслее. Они сегодня покажут две первые свои попытки и во многом определят, кто есть кто. Больше никаких немедальных соревнований не будет. Конец Олимпиады на носу, как бы это грустно не звучало.

08:12 Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян выйдет под 13-м номером на показательных выступлениях ОИ-2026. На гала-концерте фигуристка выступит с номером под песни певицы Шакиры. Спортсмены покажут свои номера в субботу, 21 февраля, начало — в 22:00 мск. Напомним, на Играх в Италии Петросян заняла шестое место, набрав 214,53 балла.

08:44 Шведская биатлонистка Эльвира Эберг выразила недовольство отсутствием бонусов от МОК и ограничениями на демонстрацию спонсорской рекламы на Олимпиаде.

«Мы приезжаем сюда, и нас эксплуатируют. Я считаю это совершенно неприемлемым. Мы участвуем в Олимпийских играх, но нам даже не разрешают демонстрировать рекламу некоторых наших собственных спонсоров.

Я не заработаю ни цента. Я еду на Олимпиаду, по сути, как главная звезда, и всё же есть риск, что я потеряю там деньги. Я не заработаю ни цента, если у меня не будет отличного контракта со спонсорами. И тогда будут учитываться только медали», — цитирует спортсменку Expressen.

19 февраля Эберг завоевала серебро в женской эстафете.

09:11 Cтало известно, почему матч Канада — Финляндия на Олимпиаде-2026 судили канадские арбитры. Этот факт прокомментировал источник финского издания Iltalehti.

«Отборочная комиссия выпускает на лед лучших, по ее мнению, арбитров. Принцип разделения по национальному признаку был отменен несколько лет назад. В комиссию входят тренеры-инструкторы судей (специалисты, отвечающие за обучение, развитие и оценку судей) с участием как НХЛ, так и ИИХФ. В качестве альтернативы рассматривались бы американские судьи из НХЛ», — прокомментировал ситуацию источник, близкий к международной федерации.

09:35 Российский фигурист Пётр Гуменник пожаловался, что не получил новый смартфон от организаторов зимней Олимпиады в Италии. У спортсмена вышел из строя его собственный мобильный.

«Не знаю, у меня даже мой основной телефон в качестве протеста отказался работать. Думал, что теперь-то должны дать, раз такой случай, ну, телефон сломался. Но пока что ничего не изменилось», — сказал Гуменник в интервью Okko.

На ОИ-2026 в Италии Гуменник занял шестое место.

12:00 Фристайл. Мужчины. Мужчины. Ски-кросс. Финал

Какого-то явного фаворита в этом виде программы выделить достаточно сложно, но мы попробуем. Отметим канадского фристайлиста Риса Хаудена. Он является серебряным призером чемпионата мира 2023 года и трехкратным обладателем Кубка мира.

Рис Хауден globallookpress.com

Среди его конкурентов обязательно будет чемпион мира 2023 года, итальянский фристайлист Симоне Деромедис, а также француз Юрий Дюплесси Кергомар. В любом случае, должно быть интересно и непредсказуемо.

12:45 Фристайл. Смешанные команды. Акробатика. Финал

По составу, классу, стабильности и выступлениям на этой Олимпиаде фаворитом является сборная Китая, которая, если не случится ничего экстраординарного, должна брать «золото».

Ван Синьди globallookpress.com

Среди других соискателей наград точно будут сборные Швейцарии и США, у которых тоже есть все для борьбы за высокие места. Если же говорить о возможных сенсациях, то при удачных стечениях обстоятельств удивить могут сборные Канады и Украины.

13:00 Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт, 50 км. Классический стиль. Финал

Тут не нужно и к гадалке ходить, чтобы понять, кто является главным претендентом на победу. Конечно же, это 10-кратный олимпийский чемпион Йоханес Клебо из Норвегии, который выиграл уже пять золотых медалей этих Игр. Он идет на абсолютный показатель.

Йоханнес Клебо globallookpress.com

Помешать норвежцу могут его соотечественники Мартин Левстрем Нюэнгет и Эмиль Иверсен, а также финн Иво Нисканен и россиянин Сергей Коростелев, у которого есть все шансы уехать из Милана с медалью. Все эти гонщики отлично себя чувствуют в марафоне и должны навязать борьбу «великому и могучему» Клебо.

15:30 Ски-альпинизм. Смешанная эстафета. Финал

В новом виде программы для всех нас в фавориты запишем сборную Франции. Именно национальная команда этой страны выглядит сильнейшей на планете по составу и должна брать свое.

Олимпийский чемпион Ориоль Кардона Коль из Испании globallookpress.com

Также достаточно неплохо готовы сборные Швейцарии и Испании, которые хорошо себя зарекомендовали в одиночных соревнованиях. Не исключено, что в этом виде «стрельнут» и хозяева Олимпиады, поскольку они везде являются фаворитами.

16:05 Керлинг. Женщины, матч за бронзу

Между собой сойдутся сборные Канады и США, которые в полуфиналах уступили Швеции и Швейцарии. Тут, конечно, можно гадать на кофейной гуще, но если смотреть на класс и статус, то фаворитом видится сборная Канады.

16:15 Биатлон. Женщины. Масс-старт, 12,5 км. Финал

Биатлон на этой Олимпиаде нам уже подарил много ярких сенсаций и неожиданных результатов и в этой гонке снова может произойти что-то эдакое. Если же смотреть логично, то в фаворитках банально француженки Лу Жанмонно и Жулия Симон, который были таковыми во всех гонках, в которых принимали участие.

Жулия Симон globallookpress.com

Также нельзя не отметить итальянок Лизу Витоцци и Доротею Вирер, сестер Эберг из Швеции, Франциску Пройсс из Германии и Марен Киркеде из Норвегии. В общем, фавориток человек десять. Тем интереснее!

18:40 Конькобежный спорт. Мужчины. Масс-старт. Финал

Главный вопрос вечера — будут ли конкуренты у американца Джордана Штольца, который уже выиграл две золотые медали на этих Играх? А они должны быть! Это точно олимпийским чемпион 2022 года в масс-старте Барт Свингс из Бельгии и олимпийский чемпион Игр в Милане Методей Йилек из Чехии.

Джордан Штольц globallookpress.com

Ну и куда же без итальянцев и нидерландцев в коньках? Андреа Джованнини и Йоррит Бергсма тоже будут в числе соискателей наград.

19:15 Конькобежный спорт. Женщины. Масс-старт. Финал

Очередное «золото» в коньках для Нидерландов? Марейке Груневауд будет только за! Именно она считается основной претенденткой на победу. Непревзойденная итальянская Олимпийская чемпионка Франческа Лоллобриджида против этого и намерена оставить золотую медаль на родине.

Марейке Груневауд globallookpress.com

Выделим еще пару участниц, которые могут сотворить сенсацию. Это канадка Айвэни Блонден и американская спортсменка Миа Манганелло Килбург.

Также на старт выйдет россиянка Анастасия Семенова, но вряд ли стоит ждать от нее высоких результатов.

21:00 Бобслей. Женщины. Женщины, двойки. Финал

В бобслее все стабильно. Как вы думаете, кто среди главных фаворитов и лидеров после двух попыток? Конечно, представители Германии. На первой строчке располагаются Лаура Нольте/Дебора Леви, а на второй — Лиза Буквитц/Ниле Шутен. Скорее всего, именно они и разыграют «золото» и «серебро».

Лаура Нольте/Дебора Леви globallookpress.com

На бронзовую награду претендуют Кайли Хамфрис/Жасмин Джонс из США, которые были первыми после первой попытки, и еще одни немки Ким Калицки/Талиа Преренс. Быть немецкому подиуму?

21:05 Керлинг. Мужчины. Финал

Великобритания или Канада? Канада или Великобритания? В финале быть может все, но мы поставим небольшими фаворитами канадцев, которые в полуфинале сломили сопротивление Норвегии. Британцы же в матче 1/2 финала оказались сильнее Швейцарии.

21:30 Фристайл. Женщины. Ски-хафпайп. Финал

Двукратная олимпийская чемпионка 2022 года и двукратная серебряная медалистка этих Игр Айлин Гу из Китая должна брать золотую медаль в коронной для себя дисциплине, но это при условии, если она все сделает безошибочно.

Эйлин Гу globallookpress.com

Есть и другие претенденты на самые высокие места. Это чемпионка мира 2025 года, британка Зои Аткин и еще одна представительница Китая Ли Фанхуэй. Интрига точно должна получиться запредельной.

22:40 Хоккей. Мужчины. Матч за бронзу

В поединке за третье место сойдутся сборные Финляндии и Словакии. В полуфинале финны дали бой Канаде, а вот словаки без шансов проиграли США. Конечно, на бумаге фаворитом является Финляндия, поскольку она сильнее и по игре, и по составу, но в одной игре быть может все. Это хоккей, это Олимпиада, это матч за медали.