В четверг, 8 августа, Олимпийские игры продолжаются. В этот день будет разыграно 25 комплектов наград: пять — в легкой атлетике, четыре — в парусном спорте, три — в гребле на байдарках и каноэ, по две — в боксе, велоспорте, вольной борьбе, греко-римской борьбе, тхэквондо и тяжелой атлетике, по одной — в плавании, прыжках в воду, скалолазании, хоккее на траве. Все результаты и медальный зачет Олимпиады-2024.

8:30. Плавание на открытой воде. Женщины. Финал

Главных фаворитов несколько. В первую очередь это 29-летняя голландка Шарон ван Раувендал. Она была серебряной медалисткой в Токио-2020, а затем выиграла чемпионат мира в 2022 году. В Париже она будет стараться вернуть себе титул олимпийской чемпионки.

Шарон ван Раувендал globallookpress.com

Ана Марсела Кунья из Бразилии выиграла золото в Токио, опередив ван Раувендал чуть более чем на секунду. На ЧМ-2022 она стала бронзовым призером на этой дистанции. Если ей удастся победить здесь, то она станет первой в истории пловчихой, которая выиграет два олимпийских золота подряд — на открытой воде.

Также не стоит сбрасывать со счетом француженок Орели Мюллер, ставшей серебряной медалисткой в Рио-2016 и на чемпионате мира ⁠— 2022, и Лару Гранжен, ставшую в Токио девятой.

13:55. Скалолазание. Мужчины. Финал

Основными претендентами здесь будут индонезийцы Веддрик Леонардо и Киромал Катибин. Катибин — действующий мировой рекордсмен, улучшивший собственный рекорд в пятый раз за сезон. Не стоит забывать об итальянце Людовико Фоссали, являющимся действующим мировым чемпионом в лазании на скорость.

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Также могут вмешаться в борьбу за золото два испанца. Это чемпион Токио-2020 Альберто Хинес, пусть он специалист и в другой дисциплине, а также Эрик Нойя.

14:00. Парусный спорт. Мужчины, женщины. Финалы

В этом виде спорта разыграют 4 комплекта наград: по одной в миксте в «Шверботе» и «Многокорпуснике» и по одной у мужчин и женщин в «Кайте».

По итогам предварительных заездов в миксте в дисциплине «Швербот» в лучшими стал дуэт из Австрии Лара Вадлау и Лукас Маер. Вторыми была пара из Испании Хорди Хаммар Эрнандес и Кабот Бругман, на третьей строчке финишировали японцы Кейджу Окада и Михо Йошика. Также не стоит забывать о шведах Антоне Дальберге и Ловисе Карлссон.

Швербот globallookpress.com

Лучше всех выступили в «Многопаруснике» Руджерро Тита и Катерина Банти из Италии. Следом за ними были Матео Майдалини и Эугения Боско из Аргентины, а также Джон Гимсон и Анна Бурнет из Великобритани и Мика Уилкинсон в паре Эрикой Доусон из Новой Зеландии.

У мужчин за золото поспорят Максимилиан Маедер из Сингапура и Тони Водишек из Словении, а у женщин Лоран Ноло из Франции и Элеанор Олдридж из Великобритании.

14:30. Гребной спринт. Мужчины, женщины. Финалы

Тут запланированы три финала: каноэ-двойки 500 метров у мужчин и байдарки-четверки на 500 метров у мужчин и женщин.

Первыми выйдут каноисты. Тут все внимание будет приковано к первому полуфиналу, где выступят россияне Захар Петров и Алексей Коровашков. Он начнется в 12:20. В квалификации Коровашков и Петров показали время 1 минуты 38,65 секунды, установив олимпийский рекорд. Показатель держался с августа 2004-го. Тогда китайский дуэт преодолел дистанцию за 1.38,91.

Интересно, что Коровашков должен был выступать на ОИ с Иваном Штылем, с которым они выиграли в этом году два золота чемпионата Европы и этап Кубка мира. Однако Ивану по неизвестной причине допуск не дали.

Второе время показала пара Габриэле Касадеи/Карло Таккини (Италия) — 1.39,17, а третье Джеки Насименту/Исакиас Гимараеш (Бразилия) — 1.39,38. Скорее всего, именно они наряду с россиянами и будут претендовать на золото в этой дисциплине.

У женщин на байдарках-четверках стоит ожидать борьбы за золото от Новой Зеландии, Испании, Германии, Венгрии и Китая. Квалификация показала, что они подошли к Олимпиаде в неплохой форме.

Среди мужчин фаворитами являются рекордсмены мира Германия, они установили здесь олимпийский рекорд в квалификации, а также Испания, Сербия, Венгрия и Литва.

16:00. Прыжки в воду. Трамплин 3 м. Мужчины. Финал

Тут вряд ли стоит каких-либо сюрпризов. Квалификация показала, что китайцы Зонгиан Ванг и Сию Кси на голову сильнее своих конкурентов. Они выиграли предварительные старты с огромным отрывом. Третьим был британец Джек Лаугер, дальше мексиканец Исмар Ольвера Ибарра и еще один британец Джордан Хоулден. Именно они и будут бороться за бронзу.

Зонгиан Ванг globallookpress.com

16:00. Тяжелая атлетика. Мужчины, женщины. Финалы

Основными фаворитами у женщин до 59 кг будут китаянка Шифанг Луо, колумбийка Ленни Альварес и канадка Мауде Шаррон. Не стоит забывать о чемпионке Токио-2020 Го Синчжунь из Тайваня, до сих пор владеющая мировым рекордом, и многократной чемпионке мира и вице-чемпионке мира-2023 украинке Камилле Конотоп.

У мужчин до 73 кг на победу будут претендовать турки Мухаммед Озбек и Карем Бен Хниа, индонезиец Ризки Юниансиах, китаец Жионг Ши, болгарин Божидар Андреев и южнокореец Юнхион Бак.

19:15. Греко-римская борьба. Мужчины. Финалы

Здесь будут разыграны три комплекта наград: две у мужчин и одна у женщин.

За золото в категории 67 кг у мужчин сойдутся украинец Парвиз Насибов и иранец Саид Эсмаели Лейвеси. Украинец в Токио-2020 стал серебряным призером и полон решимости поменять свою медаль на золото. Его соперник является менее опытным спортсменом и здесь выступить в роли андердога.

Парвиз Насибов globallookpress.com

В финале до 87 кг у мужчин сойдутся иранец Алиреза Мохмадипиани и болгарин Семен Новиков. Экс-украинец является более опытным спортсменом, он выиграл бронзу на ЧМ-23 и ЧЕ-20. Иранец же очень молод и амбициозен и не испытывает пиетет в звездам. В полуфинале он выбил из борьбы за золото украинца Жана Беленюка, который был чемпионом Токио-2020 и здесь основным претендентом на победу.

У женщин до 53 кг сойдутся эквадорка Люсия Лопес Гузман и японка Акори Фуджинами. Гузман в 2023 году была призером чемпионат мира в этой категории, участвовала на играх в Токио-2020. Японка же более титулованная спортсменка, она брала золото на ЧМ-2021 и ЧМ-2023, тут она будет выступать в роли фаворита.

20:00. Хоккей на траве. Мужчины. Финал

В финал Олимпиады попали действительно две лучших сейчас сборных в мире. Это Германия и Нидерланды. Они выступали в одной группе, тогда Германия победила Нидерланды со счетом 1:0 и в итоге заняла первое место, а голландцы стали вторыми.

20:01. Велоспорт. Мужчины, женщины. Финалы

Первыми вступят в борьбу за медали женщины в кейрине (гонке преследования). Сначала пройдут три полуфинала по шесть участниц, затем полуфиналы и финал.

Среди претенденток на золото стоит выделить серебряного призера Токио-2020 австралийку Эллесс Эндрюс, француженку Матильду Грос, голландку Хенди Ван де Вуф, немку Эмму Хинце и Леа Фридрих.

Эллесс Эндрюс globallookpress.com

Дальше мужчины будет бороться за победу в омниуме (гонка по очкам). До сих пор в строю итальянец Элиа Вивиани, который взял бронзу в Токио-2020, француз Бенжамен Томас, бывший четвертым на прошлой Олимпиаде. Традиционно сильны велосипедисты из Италии, Нидерландов, Германии и Великобритании.

21:00. Легкая атлетика. Мужчины, женщины. Финалы

Запланирован розыгрыш пяти медальных комплектов в этот день.

Первыми выйдут на старт женщины в прыжках в длину. В течение сезона только две спортсменки смогли улететь дальше семи метров — Малайку Михамбо из Германии и Тару Дэвис-Вудхолл из США. В квалификации они показали, что и сейчас находятся в отличной форме и будут главными претендентками на золото. Также не стоит сбрасывать со счетов итальянку Лариссу Япичино, которая прыгнула на 6,87 метра.

Малайку Михамбо globallookpress.com

Дальше вступят в борьбу мужчины в метании копья. Там состоится очередной раунд противостояния золотого и серебряного призера Токио-2020 Нираджа Чопры из Индии и Якуба Вадлейха их Чехии, но на победу будет помимо них претендовать и еще группа спортсменов. Это немец Юлиан Вебер с результатом 88,37 метра в этом сезоне, Андерсон Петерс из Гренады, который имеет 88,63 метра и личный рекорд 93,07 метра.

У мужчин на дистанции 200 метров главная интрига — удастся ли американцу Ноа Лайлсу сделать на Играх-2024 золотой дубль, одержав победы и на стометровке, и в длинном спринте. Половину дела в финале бега на 100 метров Лайлз уже сделал, теперь дело за второй частью. Шансы на победу на 200-метровке у американского спринтера очень хорошие, ведь с результатом 19,53 именно он является в этом виде лидером мирового сезона. Его главными конкурентами станут Летсиле Тебого из Ботсваны и Эрион Найтон из США (19,77).

Ноа Лайлс globallookpress.com

Дальше придет черед женщин на дистанции 400 метров с барьерами. Главной претенденткой на золото является рекордсменка мира на этой дистанции Сидни Маклафлин-Леврон из США. Однако европейская звезда Фемке Бол из Нидерландов вполне способна составить американке конкуренцию. Не стоит забывать и о других американках Анны Кокрелл, Жасмин Джоунс и ямайке Рашелл Клейтон.

Закроют программу 110 метров с барьерами у мужчин. Здесь попытку обменять свое серебро Игр в Токио на золото Парижа предпримет лидер нынешнего сезона Грант Холлоуэй из США. Ему будут попытаться помешать это сделать напарники по команде Фредди Криттенден и Даниэль Робертс.

21:19. Тхэквондо. Мужчины, женщины. Финалы

Первыми вступят в борьбу мужчины в весовой категории до 68 кг. Главным фаворитом будет узбекский атлет и чемпион Олимпийских игр в Токио Улугбек Рашитов. В Париже попытается у него взять реванш за поражение в столице Японии британец Брэдли Синден. Также не стоит забывать об азиатских спортсменах.

Улугбек Рашитов globallookpress.com

У женщин до 57 кг за победу поборются британка Ребекка Макгоуэн, немка Лорена Бранл, китаянка Жеки Жоу, кореянка Дабин Ли, Светлана Осипова из Узбекистана.

22:30. Бокс. Мужчины, женщины. Финалы

Первыми выйдут на ринг боксеры в весовой категории до 51 кг француз Билал Беньяма и Хасанбой Душматов из Узбекистана. Последний выигрывал золото еще на играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году, обладает огромным опытом и будет фаворитом в финальном поединке. Но за француза родные стены и бешеная поддержка трибун.

Хасанбой Душматов globallookpress.com

Закончат программу женщины до 54 кг. В финале сойдутся китаянка Ян Чанг и турчанка Хатис Акбаш. Обе довольно молоды и амбициозны и никогда не выигрывали крупные турниры. Выход в решающий бой для обеих уже является огромным достижением.