В среду, 7 августа, Олимпийские игры продолжаются. В этот день будет разыграно 25 комплектов наград: пять — в легкой атлетике, четыре — в парусном спорте, три — в боксе, две — в велоспорте, вольной борьбе, греко-римской борьбе, тхэквондо и тяжелой атлетике, по одной — в синхронном плавании, скалолазании и скейтбординге. Все результаты и медальный зачет Олимпиады-2024.

8:30. Легкая атлетика. Микст. Ходьба. Марафон. Эстафета

Дисциплина дебютирует на Олимпийских играх вместо марафонской ходьбы на 50 км. Она давала колоссальную нагрузку на опорно-двигательный аппарат и серьезно подрывала здоровье спортсменов, поэтому ее решили убрать и ввести новую. Теперь в расписании появилась смешанная эстафета на дистанции 42,195 км. В составе команды — два участника (мужчина и женщина), каждый из которых сменяясь пройдет по два отрезка.

Прогнозы и ставки на спорт

Массимо Стано globallookpress.com

Главным фаворитам будет сборная Италия, в составе которой выступят два олимпийских чемпиона Токио — Массимо Стано и Антонелла Пальмизано. На последнем чемпионате мира они сошли с дистанции, но полны решимости реабилитироваться. Также за золото поведут борьбу испанцы, выставившие два неплохих дуэта. Это титулованный Мигель Анхель Лопес и Кристина Монтесинос, а также двукратная чемпионка мира 2023 года Мария Перес и Альваро Мартин.

Не стоит сбрасывать со счетов сборную Японии, Китая, Бразилию и Австралию. Они способны вмешаться в борьбу за золото.

11:00. Парусный спорт. Микст, женщины, мужчины. Финалы

В дисциплине «Швербот» у женщин главными претендентами на победу будут Анне-Мари Риндом из Дании и Марит Боумистер из Нидерландов. Также есть шансы быть в лидирующей тройке у Эммы Бельгии из Германии, Моде Жайе из Швейцарии и Елены Воробевой из Хорватии.

В соревновании у мужчин фаворитом является олимпийский чемпион и многократный призер чемпионатов мира Мэттью Уэрн из Австралии. В первую очередь ему навяжут борьбу Майкл Беккет из Великобритании, Герман Томасгор из Норвегии и Томас Саундерс из Новой Зеландии.

Мэттью Уэрн globallookpress.com

В миксте в многокорпуснике лучшие шансы на победу у итальянского дуэта Руджеро Тита и Катерина Банти, аргентинцев Матео Магдалини и Эугения Боско, а также британцев Джона Гимсона и Анны Бурнет.

В миксте «Швербот» фавориты австрийцы Лара Вадлау и Лукас Маер, испанцы Хорди Эрнандес Хаммар и японцы Михо Йошиоко и Кейджи Окада.

13:55. Скалолазание. Женщины. Финал

В финальной части примут участие восемь спортсменок, разбитых на четыре пары. На этой Олимпиаде будет опробован новый формат соревнований, поэтому стоит ждать неожиданных результатов. Но все равно стоит обратить внимание на полячек Александру Мирославу (первый номер посева), Александру Калцука (6), индонезийку Исак Деви (2), американку Эмму Хант (3) и китаянку Лижан Денг (4).

16:00. Тяжелая атлетика. Мужчины. Финалы

Начинают на Олимпиаде и тяжелоатлеты. Первой пройдет категория до 61 кг среди мужчин.

Несомненно, тут главный фаворит китаец Ли Фабинь. Он олимпийский чемпион Токио-2020 в весовой категории до 61 кг, установивший по сумме двух упражнений олимпийский рекорд 313 кг. Здесь он будет пытаться не только защитить свой титул, но и установить новый мировой рекорд. Его главными конкурентами станут индонезиец Экор Ираван, итальянец Сержио Массидда, болгарин Иван Петков и Винх Тринх из Вьетнама.

Ли Фабинь globallookpress.com

У женщин в категории до 49 кг борьбу за победу поведут китаянка Хоу Чжихуэй. Она была первой на Олимпиаде в Токио и здесь будет главным фаворитом. Также ей конкуренцию может составить румынка Михаэла Кобей, индианка Мирабай Синдихом, Журдан Делакрус из США и Сурудчана Хамбао из Таиланда.

18:30. Скейтбординг. Мужчины. Финал

Тут главными фаворитами станут американцы Тейт Кэри, Том Шаар, Гейвин Боттгер, а также австралиец Киган Палмер и бразилец Аугусто Акио.

19:33. Велоспорт. Мужчины, женщины. Финалы

Пройдут две гонки преследования у мужчин и женщин. Уже известно, кто будет бороться за золотые и бронзовые медали.

У мужчин за победу поборются Австралия и Великобритания. Фаворитом будут австралийцы, которые в Париже установили новый мировой рекорд — 3:40, 730. В гонке за бронзу примут участие Дания и Италия. В полуфинале лучшее время было у датчан.

В женской гонке преследования главными претендентами будут сборные Новой Зеландии, США, Великобритании, Италии и возможно Германии. Днем пройдут полуфиналы, а вечером финальные заезды.

20:00. Легкая атлетика. Мужчины, женщины. Финалы

Вечернюю программу откроют прыжки с шестом у женщин. Лучший результат сезона в мире принадлежит австралийке Нине Кеннеди и швейцарке Анжелике Мозер из Швейцарии. Они обе прыгнули на 4,88 метра. Напомним, мировой рекорд принадлежит россиянке Елене Исинбаевой и равен 5,05 метров.

Ближе всех к нему подобрались Кейти Мун из США (4,95), которая выиграла Олимпиаду в Токио, Элиза Маккартни из Австралии (4,94) и гречанка Айкатерине Стефаниди (4,91), она была четвертой в Токио. Пока они в нынешнем сезоне не впечатляют, но на Олимпиаде могут собраться и показать свой лучший прыжок.

Миколас Алекна globallookpress.com

В метании диска у мужчина несомненным фаворитом является литовец Миколас Алекна, который имеет лучший результат сезона в мире — 74,35 метра. Почти три метра ему уступает Алекс Роуз из Самоа, метнувший на 71,48 метра. Третий результат сезона в мире у словенца Кристьяна Чеха — 70,48 метра. Не стоит сбрасывать со счетов и олимпийского чемпиона Токио-2020 шведа Даниэля Стала, пусть у него в этом сезоне всего 68,99 метра. В столице Японии ему для золота хватило 68,90.

На дистанции 400 метров у мужчин ожидается очень плотная борьба между американцем Квинси Холлом, Кирани Джеймсом из Гранады (бронза в Токио-2020, золото Лондон-2012), Мэттью Хадсоном-Смитом из Великобритании и Музала Самуконга из Замбии. Они имеют почти одинаковые лучшие результаты в этом сезоне.

Суфиан Эль-Баккали globallookpress.com

В стипль-чезе в этом сезоне лучший результат имеют Ламеча Гирма из Эфиопии (серебро Токио-2020) и Амос Керем из Кении. Также претендентами будут первый номер рейтинга марокканец Суфиан Эль-Баккали и олимпийский чемпион Токио-2020, Абрахам Кибивот из Кении и Самуэль Фиреву из Эфиопии.

20:30. Греко-римская борьба. Мужчины. Финалы.

В финале категории до 77 кг будут бороться японец Нао Кусака и казахстанец Демеу Жадраев. В четвертьфинале представитель Казахстана смог выбить главного претендента на победу Акжола Махмудова из Казахстана и вообще очень уверенно шел по турнирной сетке, показывая отличную форму на ОИ.

ОИ Токио-2020. Поединок Алексаняна и Сарави globallookpress.com

В весе до 97 кг сойдутся Артур Алексанян из Армении и Мохаммадхади Сарави из Ирана. 26-летний иранец на Олимпиаде в Токио завоевал бронзу, также является чемпионом мира-2021, бронзовым призером ЧМ-22 и ЧМ-23. Алексанян гораздо более опытный и титулованный спортсмен. Он выигрывал Олимпиаду в этой категории еще в 2016 году, в Токио стал серебряным призером, а в 2012 году в Лондоне завоевал бронзу. Также он является четырехкратным чемпионом мира.

20:30. Синхронное плавание. Группы. Акробатические программы

Пройдет завершающий третий вид акробатические программы. После двух программ (технической и произвольной) лидирует с большим отрывом Китай, дальше идут США и Мексика.

21:50. Вольная борьба. Женщины. Финалы

У женщин в категории до 50 кг в финале сойдутся Винеш Винеш из Индии и Сара Анн Хильдебрандт из США. Фаворитом тут будет более опытная американка, которая на играх в Токио была бронзовым призером. Выход Винеш в финал можно расценивать как сюрприз.

22:19. Тхэквондо. Мужчины, женщины. Финалы

В этот день запланированы два финала. Это категория до 49 кг у женщин и до 59 кг у мужчин.

У женщин стоит обратить внимание на чемпионку Игр-2020 в Токио и двукратную чемпионку мира Панипак Вонгпаттанакит из Таиланда и турчанку Мерве Динчел, которая победила Вонгпаттанакит в финале прошлогоднего чемпионата мира.

Панипак Вонгпаттанакит globallookpress.com

В весе до 59 кг у мужчин свой титул попытается отстоять олимпийский чемпион Игр-2020 в Токио — Вито Делл Аквила из Италии.

22:30. Бокс. Мужчины. Женщины. Финалы

У мужчин в категории до 63,5 кг сойдутся француз Софьян Умиа и кубинец Эрисланди Альварес Борхес. Фаворитом будет хозяин Олимпиады, который в 2016 году в Рио завоевал серебро и три раза был чемпионом мира.

Александр Хижняк globallookpress.com

В весе до 80 кг украинец Александр Хижняк сразится с казахстанцем Нурбеком Оралбаем. Хижняк одержал в полуфинале победу над двукратным олимпийским чемпионом Арленом Лопесом из Кубы и именно он подходит фаворитом к битве за золото. Для украинца это второй шанс стать олимпийским чемпионом, в 2020 году в Токио он проиграл в финале в весе до 75 кг.