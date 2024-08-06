Во вторник, 6 августа, Олимпийские игры продолжаются. В этот день будет разыгран 15 комплектов наград: пять — в легкой атлетике, по два — в парусном спорте и греко-римской борьбе, по одному — в велоспорте, вольной борьбе, конном спорте, прыжках в воду, скейтбординге и боксе. Все результаты и медальный зачет Олимпиады-2024.

11:00. Конный спорт. Конкур. Индивидуальное первенство. Финал

В когорту фаворитов в данном виде программы точно входит олимпийский чемпион Хенрик фон Экерманн из Швеции. Его конкурентами в борьбе за золотую медаль должны стать Бен Махер из Великобритании и Майкл ван дер Влетен из Нидерландов.

Прогнозы и ставки на спорт

15:43. Парусный спорт. Женщины, мужчины. Финалы

В женской программе выделяются среди всех чемпионка Олимпийских игр 2020 года Анне-Мари Риндом из Дании и Марит Боумистер из Нидерландов. Также попытаются побороться за медали Эмма Бельгии из Германии и Мод Жайе из Швейцарии.

В соревновании мужчин фаворитом является олимпийский чемпион и многократный призер чемпионатов мира Мэттью Уэрн из Австралии. В первую очередь ему навяжут борьбу Майкл Беккет из Великобритании, Герман Томасгор из Норвегии и Томас Саундерс из Новой Зеландии.

16:00. Прыжки в воду. Женщины. Вышка 10 м. Финал

Как ни странно, фаворитками в этом виде программы являются две представительницы Китая. Это Цюань Хунчань и Чэнь Юйси, которые должны между собой решать, кто из них будет первой. Хотя бы попытаются кинуть им вызов Каэли Маккэй из Канады, Алехандра Ороско из Мексики и Андреа Спендолини-Сириекс из Великобритании.

18:30. Скейтбординг . Женщины. Парк. Финал

Здесь есть три представительницы прекрасного пола, которые в этом сезоне выступают на отличном уровне и должны будут между собой решить, кто из них лучше. Борьбу за медали поведут Ариса Трю из Австралии, Скай Брайн из Великобритании и Кокона Хираки из Японии, которая занимает первое место в мировом рейтинге.

Ариса Трю globallookpress.com

20:55. Греко-римская борьба. Мужчины. До 60 кг. Финал

В этой весовой категории были два явных фаворита, которые разрывают данную категорию в последнее время. Это Жоламан Шаршенбеков из Кыргызстана и Кэнъитиро Фумита из Японии, но они встретились между собой в полуфинале и победу одержал.

Жоламан Шаршенбеков сможет рассчитывать только на борьбу за бронзу, а вот Кэнъитиро Фумита в финале будет фаворитом в борьбе с Цао Лиго из Китая.

21:00. Легкая атлетика. Женщины, мужчины. Финалы

Камрин Роджерс из Канады, которая имеет лучший результат сезона, является главной претенденткой на победу в метании молота. Также за место на пьедестале точно поборются Деанна Прайс из США и Криста Терво из Финляндии. Ну и нельзя сбрасывать со счетов легендарную Аниту Влодарчик из Польши, которой принадлежит как мировой, так и олимпийский рекорды.

В соревновании по прыжкам в длину у мужчин должен побеждать грек Милтиадис Тентоглу. Ему нет равных в этом сезоне. Он показал результат в 8 м 65 см, до которого никто и близко не может подобраться. Остальные места в топ-3 должны разыграть итальянец Маттия Фурлани, ямайцы Кэри Маклеод и Уэйн Пиннок, а также швейцарец Симон Эхаммер.

Митлиадис Тентоглу globallookpress.com

В мужском беге на 1500 метров, по сути, есть два главных фаворита на успех. Это олимпийский чемпион 2020 года Якоб Ингебригтсен из Норвегии и бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года Джош Керр из Великобритании. А вот за третье место уже много претендентов, среди которых Коул Хокер из США, Брайан Комен и Тимоти Черуйот из Кении, а также Нилс Ларос из Нидерландов.

Дальше в бой вступят женщины на дистанции 3000 метров с препятствиями. И тут фавориткой выступает Уинфред Яви из Бахрейна, которой будут противостоять кенийка Беатрис Чепкоеч и угандийка Перут Чемутай. Также могут побороться за медали Фейт Черотич из Кении, Алиса Фино из Германии и Нора Джеруто из Казахстана.

И завершит программу легкоатлетического соревновательного дня финальный забег на 200 метров у женщин. На этой дистанции тоже есть две фаворитки. Это Габриэль Томас из США и Жюльен Альфред из Сент-Люсии, которая уже выигрывала золото на этих Играх. Также на медали будут претендовать американка Бриттани Браун и британка Дина Эшер-Смит.

21:02. Велоспорт. Трек. Мужчины. Командный спринт. Финал

Наибольшие шансы на успех в данном виде программы имеет нидерландская сборная. Однако голландцам точно навяжут борьбу австралийцы и британцы. По сути, именно эти три команды должны быть в тройке, но это спорт и всякое может случиться.

21:30. Греко-римская борьба. Мужчины. До 130 кг. Финал

Иранец Амин Мирзазаде, который является чемпионом мира и Азии, проиграл еще в четвертьфинале. Его смог одолеть четырехкратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира Михаин Лопес Нуньес из Кубы, которому уже 41 год.

Михаин Лопес Нуньес globallookpress.com

Теперь Михаин Лопес Нуньес является явным фаворитом финальной схватки с представителем Чили Ясмани Акостой Фернандесом.

22:15. Вольная борьба. Женщины. До 68 кг. Финал

В этом виде программы есть явная фаворитка и это Эмит Элор из США. Она смогла пробиться в финал и должна забирать золотую медаль, но помешать ей может Меерим Жуманазарова из Кыргызстана, которая может замахнуться на сенсацию.

00:00. Бокс. Женщины. До 60 кг. Финал

Олимпийская чемпионка 2020 года Келли Харрингтон из Ирландии должна и в этот раз забирать золотую медаль. Она является фавориткой в бою против Вэньлю Ян из Китая, но будет все не так просто, поскольку китаянка в последнее время показывает уверенный бокс и является первым номером в мировом рейтинге. Харрингтон занимает только третью строчку.