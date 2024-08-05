В понедельник, 5 августа, Олимпийские игры продолжаются. В этот день будет разыгран 19 комплектов наград: по четыре — в легкой атлетике и спортивной гимнастике, по два — в бадминтоне, баскетболе 3х3, стрельбе и гребном слаломе, по одному — в триатлоне, серфинге и велоспорте. Все результаты и медальный зачет Олимпиады-2024.

09:00. Триатлон. Смешанная эстафета

В данном виде программы есть две сборные, которые являются фаворитами. Это команды Франции и Великобритании. Именно они и должны разыграть между собой золотую медаль. А за третье место должны поспорить сборные США и Германии.

10:30. Стрельба. Мужчины. Скоростной пистолет, 25 м. Финал

Здесь доминируют спортсмены из Китая. Сразу два представителя этой страны должны побороться за первое место. Это Ли Юэхун и Ван Синьцзе. Немец Флориан Петер и украинец Павел Коростылев из Украины сделают все, чтобы навязать им борьбу.

11:55. Бадминтон. Женщины. Одиночный разряд. Финал

В финале есть просто невероятный фаворит. Это Се Еун Ан из Южной Кореи, которая не должна испытать проблем в противостоянии с Бин Чиао Хе из Китая.

12:45. Спортивная гимнастика. Мужчины, женщины. Финалы

В соревновании мужчин на брусьях сложно выделить явного фаворита, поскольку многие могут претендовать на золотую медаль. Это и Бохенг Жанг из Китая, и японца Шинносуке Ока и Ватару Танигава, и украинцы Илья Ковтун и Олег Верняев. Любая помарка может все решить.

У женщин на бревне будет выступать Симона Байлс, что означает, что она и будет главной фавориткой. Также за медали поборются еще одна американка Суниса Ли, Манила Эспозито из Италии и бразильянка Ребека Андраде.

Ребека Андраде globallookpress.com

Среди мужчин на перекладине также выделяются китайцы Бохенг Жанг и Вейде Су. Им кинут вызов японцы Шинносуке Ока и Такааки Сугино, а также Тин Србич из Хорватии.

Завершающими станут вольные упражнения у женщин. И как вы думаете, кто тут фаворит? Конечно, американка Симона Байлс. Она за золотую медаль постарается выиграть борьбу у соотечественницы Джордан Чайлс, Манилы Эспозито из Италии и бразильянки Ребеки Андраде.

16:00. Стрельба. Микст. Скит. Финал

Есть три главных претендента на награду в этой категории. Сборные США, Италии и Греции должны разыграть между собой награды. Если «выстрелит» кто-то другой, то это уже будет сенсация. Вообще же именно американцы фаворитами в борьбе за золото и должны побеждать в этом виде программы.

16:40. Бадминтон. Мужчины. Одиночный разряд. Финал

В матче за третье место Ли Цзы Цзя из Малайзии и Лакшья Сен из Индии имеют примерно равные шансы на то, чтобы поехать домой не с деревянной медалью.

А вот в финале Виктор Аксельсен из Дании является явным фаворитом в поединке с Кунлавутом Витидсарном из Тайланда. Но должно быть очень интересно.

17:55. Гребной слалом. Женщины, мужчины. Экстрим-слалом. Финалы

В соревновании женщин фавориткой является британка Кимберли Вудс. Борьбу ей навяжут Камилла Приджент из Франции и Джонс Луука из Новой Зеландии. В целом, все будет непредсказуем. Не следует сбрасывать со счетов и австралийку Джессику Фокс.

У мужчин золотой тоже может уехать в Великобританию. Фаворитом является Джозеф Кларк, но Борис Неве из Франции и еще один француз Титуан Кастрюк точно не дадут ему спокойной жизни. Они и есть главными претендентами на награды.

Прогнозы и ставки на спорт

20:00. Легкая атлетика. Мужчины, женщины. Финалы

Олимпийский чемпион 2020 года и рекордсмен мира Арман Дюплантис из Швеции является невероятным фаворитом в прыжках с шестом. Ему вряд ли кто-то сможет навязать борьбу. Тут больше вопрос в том, сможет ли 24-летний спортсмен побить свой же рекорд? За остальные медали поспорят американец Сэм Кендрикс, филиппинец Эрнест Обиена и грек Эммануил Каралис.

Арман Дюплантис globallookpress.com

В женском метании диска тоже есть своя явная фаворитка. Это чемпионка Олимпийских игр 2020 в Токио Валари Оллман из США. Также за место на подиуме должны бороться Фэн Бинь из Китая, Сандра Элкасевич из Хорватии и Йоринде ван Клинкен из Нидерландов.

В беге на 5000 метров у женщин свое должна брать двукратная олимпийская чемпионка, четырехкратная чемпионка мира Фейт Кипьегон из Кении. Остальные медали должны разыграть Сифан Хассан из Нидерландов, Гудаф Цегай из Эфиопии и Беатрис Чебет из Кении.

А вот на дистанции 800 метров у женщин фавориткой является британка Кили Ходжкинсон, которая уверенно выиграла квалификацию и занимает первое место в мировом рейтинге. Мэри Мораа из Кении, Ренель Ламот из Франции и Тсига Дугуме из Эфиопии попытаются навязать ей борьбу.

20:58. Велоспорт. Трек. Женщины. Командный спринт. Финал

Есть три главных претендента на золотую медаль и первое место. Великобритания, Германия и Китай должны разыграть между собой все три места на подиуме. Если кого-то из них не будет в тройке, то это будет сенсацией.

23:05. Баскетбол 3х3. Женщины, мужчины. Финалы

В полуфиналах США и Канада являются фаворитами в противостоянии с Испанией и Германией соответственно. В целом, американки, конечно, должны забирать золотые медали. Они явные фавориты.

23:46. Серфинг. Мужчины, женщины. Финалы

Золотую медаль должен забирать Габриэль Медина из Бразилии, который в полуфинале сразится с австралийцем Джеком Робинсоном. В финале бразильцу, по идее, должен противостоять Каули Вааст из Франции, который должен сломить сопротивление Алонсо Корреа из Перу в полуфинале.

Габриэль Медина globallookpress.com

А вот у женщин фавориткой является Каролин Маркс из США. Она выглядит сильнее всех своих соперниц. В другом полуфинале Татьяна Вебстон-Вебб из Бразилии и Бриса Хенесси из Коста-Рики определят вторую финалистку. У них равные шансы.