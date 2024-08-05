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    5 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня

    Результаты соревнований на Олимпийских играх-2024 в Париже 5 августа. Все главные события в десятый день турнира

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    Симона Байлс5 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня Мирра Андреева и Диана Шнайдер4 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня Дмитрий Баринов«Ахмат» — «Локомотив» 0:5. Онлайн
  • 23:40
    • Американец Лайлс стал олимпийским чемпионом в беге на 100 м
  • 22:53
    • Украинка Могучих стала олимпийской чемпионкой по прыжкам в высоту
  • 22:44
    • «Пари НН» минимально победил махачкалинское «Динамо»
  • 22:32
    • «Локомотив» разгромил «Ахмат» в матче РПЛ
  • 20:46
    • Андреева и Шнайдер проиграли в финале Олимпиады
  • 19:33
    • «Факел» и «Краснодар» сыграли безголевую ничью
  • 20:56
    • Китай выиграл золото в плавании на 4х100 комплексом у мужчин на ОИ, а США у женщин
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    Симона Байлс
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    Симона Байлс
    В понедельник, 5 августа, Олимпийские игры продолжаются. В этот день будет разыгран 19 комплектов наград: по четыре — в легкой атлетике и спортивной гимнастике, по два — в бадминтоне, баскетболе 3х3, стрельбе и гребном слаломе, по одному — в триатлоне, серфинге и велоспорте. Все результаты и медальный зачет Олимпиады-2024.

    09:00. Триатлон. Смешанная эстафета

    В данном виде программы есть две сборные, которые являются фаворитами. Это команды Франции и Великобритании. Именно они и должны разыграть между собой золотую медаль. А за третье место должны поспорить сборные США и Германии.

    10:30. Стрельба. Мужчины. Скоростной пистолет, 25 м. Финал

    Здесь доминируют спортсмены из Китая. Сразу два представителя этой страны должны побороться за первое место. Это Ли Юэхун и Ван Синьцзе. Немец Флориан Петер и украинец Павел Коростылев из Украины сделают все, чтобы навязать им борьбу.

  • 4 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня
  • Результаты соревнований на Олимпийских играх-2024 в Париже 4 августа. Все главные события в девятый день турнира
  • Сегодня

    • 11:55. Бадминтон. Женщины. Одиночный разряд. Финал

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    В финале есть просто невероятный фаворит. Это Се Еун Ан из Южной Кореи, которая не должна испытать проблем в противостоянии с Бин Чиао Хе из Китая.

    12:45. Спортивная гимнастика. Мужчины, женщины. Финалы

    В соревновании мужчин на брусьях сложно выделить явного фаворита, поскольку многие могут претендовать на золотую медаль. Это и Бохенг Жанг из Китая, и японца Шинносуке Ока и Ватару Танигава, и украинцы Илья Ковтун и Олег Верняев. Любая помарка может все решить.

    У женщин на бревне будет выступать Симона Байлс, что означает, что она и будет главной фавориткой. Также за медали поборются еще одна американка Суниса Ли, Манила Эспозито из Италии и бразильянка Ребека Андраде.

    Ребека Андраде
    globallookpress.com

    Среди мужчин на перекладине также выделяются китайцы Бохенг Жанг и Вейде Су. Им кинут вызов японцы Шинносуке Ока и Такааки Сугино, а также Тин Србич из Хорватии.

    Завершающими станут вольные упражнения у женщин. И как вы думаете, кто тут фаворит? Конечно, американка Симона Байлс. Она за золотую медаль постарается выиграть борьбу у соотечественницы Джордан Чайлс, Манилы Эспозито из Италии и бразильянки Ребеки Андраде.

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    16:00. Стрельба. Микст. Скит. Финал

    Есть три главных претендента на награду в этой категории. Сборные США, Италии и Греции должны разыграть между собой награды. Если «выстрелит» кто-то другой, то это уже будет сенсация. Вообще же именно американцы фаворитами в борьбе за золото и должны побеждать в этом виде программы.

    16:40. Бадминтон. Мужчины. Одиночный разряд. Финал

    В матче за третье место Ли Цзы Цзя из Малайзии и Лакшья Сен из Индии имеют примерно равные шансы на то, чтобы поехать домой не с деревянной медалью.

    А вот в финале Виктор Аксельсен из Дании является явным фаворитом в поединке с Кунлавутом Витидсарном из Тайланда. Но должно быть очень интересно.

    17:55. Гребной слалом. Женщины, мужчины. Экстрим-слалом. Финалы

    В соревновании женщин фавориткой является британка Кимберли Вудс. Борьбу ей навяжут Камилла Приджент из Франции и Джонс Луука из Новой Зеландии. В целом, все будет непредсказуем. Не следует сбрасывать со счетов и австралийку Джессику Фокс.

    У мужчин золотой тоже может уехать в Великобританию. Фаворитом является Джозеф Кларк, но Борис Неве из Франции и еще один француз Титуан Кастрюк точно не дадут ему спокойной жизни. Они и есть главными претендентами на награды.

    Прогнозы и ставки на спорт

    20:00. Легкая атлетика. Мужчины, женщины. Финалы

    Олимпийский чемпион 2020 года и рекордсмен мира Арман Дюплантис из Швеции является невероятным фаворитом в прыжках с шестом. Ему вряд ли кто-то сможет навязать борьбу. Тут больше вопрос в том, сможет ли 24-летний спортсмен побить свой же рекорд? За остальные медали поспорят американец Сэм Кендрикс, филиппинец Эрнест Обиена и грек Эммануил Каралис.

    Арман Дюплантис
    globallookpress.com

    В женском метании диска тоже есть своя явная фаворитка. Это чемпионка Олимпийских игр 2020 в Токио Валари Оллман из США. Также за место на подиуме должны бороться Фэн Бинь из Китая, Сандра Элкасевич из Хорватии и Йоринде ван Клинкен из Нидерландов.

    В беге на 5000 метров у женщин свое должна брать двукратная олимпийская чемпионка, четырехкратная чемпионка мира Фейт Кипьегон из Кении. Остальные медали должны разыграть Сифан Хассан из Нидерландов, Гудаф Цегай из Эфиопии и Беатрис Чебет из Кении.

    А вот на дистанции 800 метров у женщин фавориткой является британка Кили Ходжкинсон, которая уверенно выиграла квалификацию и занимает первое место в мировом рейтинге. Мэри Мораа из Кении, Ренель Ламот из Франции и Тсига Дугуме из Эфиопии попытаются навязать ей борьбу.

    20:58. Велоспорт. Трек. Женщины. Командный спринт. Финал

    Есть три главных претендента на золотую медаль и первое место. Великобритания, Германия и Китай должны разыграть между собой все три места на подиуме. Если кого-то из них не будет в тройке, то это будет сенсацией.

    23:05. Баскетбол 3х3. Женщины, мужчины. Финалы

    В полуфиналах США и Канада являются фаворитами в противостоянии с Испанией и Германией соответственно. В целом, американки, конечно, должны забирать золотые медали. Они явные фавориты.

    23:46. Серфинг. Мужчины, женщины. Финалы

    Золотую медаль должен забирать Габриэль Медина из Бразилии, который в полуфинале сразится с австралийцем Джеком Робинсоном. В финале бразильцу, по идее, должен противостоять Каули Вааст из Франции, который должен сломить сопротивление Алонсо Корреа из Перу в полуфинале.

    Габриэль Медина
    globallookpress.com

    А вот у женщин фавориткой является Каролин Маркс из США. Она выглядит сильнее всех своих соперниц. В другом полуфинале Татьяна Вебстон-Вебб из Бразилии и Бриса Хенесси из Коста-Рики определят вторую финалистку. У них равные шансы.

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