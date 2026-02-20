Результаты соревнований на Олимпийских играх-2026 в Милане — Кортине 20 февраля. Все главные события в пятнадцатый день турнира

В пятницу, 20 февраля, Олимпиада-2026 продолжает радовать нас целым спектром различных эмоций. В этот день разыграют 8 комплектов медалей — в биатлоне, конькобежном спорте, фристайле (три), шорт-треке (две) и керлинге. Все результаты и медальный зачет Олимпиады-2026.

Откроется программа очередного соревновательного дня с тренировки у мужчин-четверок в бобслее. Она стартует в 12:00. Также в 20:00 мы посмотрим первые два заезда у женщин в двойках.

Также нас ждут два полуфинала у женщин в керлинге. Между собой сойдутся Швеция и Канада, а также США и Швейцария. Мужчины же в этом виде спорта проведут поединок за третье место.

В 18:40 нас ждет первый полуфинальный хоккейный матч между Канадой и Финляндией, а в 23:10 стартует второй полуфинал между США и Словакией.

12:00 Фристайл. Женщины. Ски-кросс. Финал

Олимпийская чемпионка 2022 года в ски-кроссе Сандра Неслунд из Швеции является главной претенденткой на золотую медаль и в этом году. 29-летняя 4-кратная чемпионка мира доминирует в этом виде программе и у нее практически нет равных, но это Олимпиада, поэтому быть может абсолютно все.

Сандра Неслунд globallookpress.com

Кто еще может побороться за медали? Это точно немецкая фристайлистка Даниела Майер, которая отлично проводит текущий сезон. Также нельзя сбрасывать со счетом призера Олимпийских игр, трехкратную чемпионку мира Фанни Смит из Швейцарии. Ну и, пожалуй, выделим представительницу Франции Мариэль Бергер Саббатель.

15:30 Фристайл. Мужчины. Акробатика. Финал

В этом виде программы доминируют китайцы. Это олимпийский чемпион 2022 года, двукратный чемпион мира Ци Гуанпу и его соотечественники Сунь Цзясю и Ли Тианма.

Ци Гуанпу globallookpress.com

Кинуть вызов китайским спортсменам может трёхкратный чемпион мира Ноа Рот из Швейцарии, его соотечественник Пирмин Вернер, а также кто-то из украинцев — Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк или Ян Гаврюк.

16:15 Биатлон. Мужчины. Масс-старт, 15 км. Финал

Биатлон как всегда непредсказуем. Многое зависит от погоды, стрельбы, хода. Выделяются среди остальных двукратный олимпийский чемпион Милана Эрик Перро из Франции и дважды серебряный призер этих Игр Стурла Холм Легрейд из Норвегии. Они является «стрелками», а учитывая, что в этой гонке четыре стрельбы, то они точно являются фаворитами.

Эрик Перро globallookpress.com

Среди других фаворитом отметим норвежцев Ветле-Шостада Кристиансена и Йохана-Олана Ботна, а также шведов Мартина Понсилуому и Себастьяна Самуэльссона и француза Кентена Фийона Майе.

18:30 Конькобежный спорт. Женщины. 1500 м. Финал

Двукратная олимпийская чемпионка и чемпионка мира Михо Такаги является фавориткой на этой дистанции. Сможет ли она наконец-то выиграть награду высшей пробы на этих Играх? С этим точно не согласна чемпионка и серебряный призер Олимпийских игр 2026 Фемке Кок из Нидерландов, которая намерена стать двукратной олимпийской чемпионкой.

Михо Такаги globallookpress.com

Нельзя не отметить и двукратную олимпийскую чемпионку домашних Игр, 35-летнюю итальянку Франческу Лоллобриджиду, которой по силам удивить и сейчас.

Также в этом виде программы выступят экс-россиянки, а ныне казахстанки Елизавета Голубева и Надежда Морозова. К фаворитам их отнести, увы, нельзя.

21:05 Керлинг. Мужчины. Матч за бронзу

Между собой сойдутся сборные Норвегии и Швейцарии. В полуфиналах норвежцы уступили канадцам со счетом 4:5, а вот швейцарцы проиграли британцам с результатом 5:8. Небольшим фаворитом игры за третье место видится сборная Норвегии, однако это один матч, еще и за олимпийскую медаль, поэтому быть может все.

21:30 Фристайл. Мужчины. Ски-хафпайп. Финал

Новозеландский фристайлист, чемпион мира 2025 года Финли Мелвилл Айвз намерен оправдать свой статус фаворита и стать еще и олимпийским чемпионом. По сути, в конкурентах у него только американский лыжник-хафпайпер, двукратный олимпийский призер Алекс Феррейра.

Финли Мелвилл Айвз globallookpress.com

Также с медалью может быть олимпийский чемпион Николас Чарльз Геппер из США, который уже участвовал в трех Олимпиадах. И последний претендент на награды — еще один американец Хантер Хесс.

23:30 Шорт-трек. Мужчины. Эстафета 5000 м. Финал

Среди всех финалистов наибольшие шансы на успех имеет сборная Канады со Стивеном Дюбуа и Уильямом Данджину. Безусловно, нельзя не отмечать и сборную Нидерландов с двукратным чемпионом этих Игр Йенсом ван ’т Ваутом.

Главные претенденты на медали globallookpress.com

А вот бронзовые медали должны разыграть сборные Южной Кореи и Италии. Однако сенсации очень даже возможны.

00:00 Шорт-трек. Женщины. 1500 м. Финал

Феноменальная Ксандра Велзебур из Нидерландов — трехкратная олимпийская чемпионка, 8-кратная чемпионка мира, 7-кратная призер чемпионатов мира, 10-кратная чемпионка Европы — главная фаворитка и на этой дистанции. Она может стать настоящей «королевой» этих Игр.

Ксандра Велзебур globallookpress.com

Олимпийская чемпионка 2026 года Ким Гил Ли из Южной Кореи также намерена развить свой успех и выиграть еще одного «золото». Также выделяются двукратная серебряная призерка Олимпиады-2026 Кортни Саро из Канады и чемпионка Олимпийских игр 2018 года на дистанции 1500 метров Чхве Мин Джон из Южной Кореи.