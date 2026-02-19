Результаты соревнований на Олимпийских играх-2026 в Милане — Кортине 19 февраля. Все главные события в четырнадцатый день турнира

В четверг, 19 февраля, Олимпиада-2026 подарит нам много новых эмоций. В этот день разыграют 7 комплектов медалей — в ски-альпинизме (2 комплекта), лыжном двоеборье, фристайле, хоккее с шайбой, конькобежном спорте и в фигурном катании. Все результаты и медальный зачет Олимпиады-2026.

Очередной олимпийский день начнется уже традиционно начнется с керлинга. В 11:05 (мск) будут сыграны 4 матча в рамках группового этапа: Швеция — Чехия, Италия — Швейцария, Китай — Германия и Норвегия — Канада.

В 12:00 по мск бобслеисты (мужчины) проведут официальную тренировку — 3 и 4 заезд. В 16:00 (мск) выйдут тренироваться женщины.

Керлинга много не бывает. В 16:05 по мск состоятся 4 матча уже среди женских сборных. Швейцария сыграет против США, Канада встретится с Южной Кореей, Япония — Китай и Великобритания — Италия.

Олимпийский день завершится квалификацией фрийстайлисток. В 21:30 и 22:27 состоятся несколько попыток.

08:34 Нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид установил новый рекорд Олимпиады по числу голевых передач для игроков НХЛ. В четвертьфинале против Чехии (4:3 ОТ) капитан «Эдмонтона» сделал два ассиста и довел их количество на турнире до девяти. Макдэвид побил рекорд по передачам на Олимпиадах с участием НХЛ (1998, 2002, 2006, 2010, 2014 и 2026), обойдя шведа Лукаса Рэймонда (2026-й год, 8 передач в 5 матчах) и финна Саку Койву (1998, 8 в 6 и 2006, 8 в 8). Всего у него 11 (2+9) очков в 4 матчах.

Коннор Макдэвид globallookpress.com

08:55 Тренер Чехии Радим Рулик остался недоволен судейством в четвертьфинале против Канады (3:4 ОТ) и вообще на Олимпиаде. «После каждого матча мы отправляем два или три уведомления, где есть явное подтверждение того, что соперник должен был быть удален. Я не хочу это оценивать. Мы говорим о Чехии и хотим, чтобы судейство было справедливым. Я говорю обо всех матчах. Нас удаляли за все, а соперника прощали. Я этого не понимаю. Мне просто очень жаль ребят. Но мы сделали то, что обещали — выложились на полную», — сказал Рулик после игры.

09:20 Форвард сборной США Брэди Ткачак остался в полном восторге от решающей шайбы защитника Куинна Хьюза овертайме четвертьфинальной игры ОИ-2026 против Швеции (2:1 ОТ). «Это было одно из лучших чувств, которые я испытывал в жизни. Просто облегчение от забитого гола и от того, что я это увидел, что это был Куинн. Это показывает, почему он один из сильнейших защитников в мире», — сказал Ткачак в послематчевом интервью. В полуфинале Олимпиады США сразится со Словакией 20 февраля.

15:55 Ски-альпинизм. Женщины и мужчины. Спринт. Финалы

Женщины будут разыгрывать первый комплект медалей в ски-альпинизме. Есть 3-ка лидеров, которая точно будет бороться за золото. Отметим французскую ски-альпинистку Эмили Харроп, которая является 3-кратной чемпионкой мира. Перед выступлением именно она выделяется на фоне остальных спортсменок.

Итальянка Джулия Мурада перешла в ски-альпинизм из горнолыжного спорта и сразу начала делать успехи. В спринте на Кубке мира ски-альпинистка заняла 2-е место, а теперь попытается удивить на Олимпиаде.

Эмили Харроп globallookpress.com

Француженка Марго Равинель уже добивалась успеха в ски-альпинизме, завоевав золото Всемирных университетских игр, а также бронзу на зимних юношеских Олимпийских играх 2020 года. Равинель попробует навязать борьбу конкуренткам.

В мужском спринте выделяется испанский спортсмен Ориоль Кардона Колл, который завоевал золотые медали на чемпионатах мира 2022-го и 2023-го года. Колл также занял 1-е место на чемпионате Европы 2024-го года. Кажется, испанцу нет равных, но есть и другие претенденты.

Французский ски-альпинист Тибо Ансельме также может претендовать на медали, спортсмен показал неплохие результаты на Кубке мира перед стартом Олимпиады.

Стоит отметить, что за медали будет бороться российский ски-альпинист Никита Филиппов, который стал призером Кубка мира перед ОИ-2026. Россиянин способен побороться за медали, даже можно попытаться прыгнуть выше головы и побороться за золото. Будем следить за развитием событий.

16:00 Лыжное двоеборье. Командные соревнования. Эстафета 4х5 км

В лыжном двоеборье есть 2 фаворита. В этом виде спорта у норвежской сборной есть возможность завоевать очередную золотую медаль. У Норвегии в лыжном двоеборье будет выступать Енс Лурос Офтебру, который является 3-кратным олимпийским чемпионом и 4-кратным чемпионом мира. Этот спортсмен будет доминировать в командных соревнованиях.

Енс Лурос Офтебру globallookpress.com

Есть одна сборная, которая может оказать сопротивление норвежцам — это Австрия. Пара Штефан Реттенеггер — Йоханнес Лампартер уже добивалась успехов на чемпионатах мира и Олимпиадах, но ни разу не получалось завоевать золото. Возможно, время пришло дать бой Норвегии и занять 1-е место.

16:00 Фристайл. Мужчины. Акробатика. Финалы

В предстоящем финале на золото будет претендовать китайский фристайлист Ци Гуанпу, который уже занимает 1-е место на прошлых олимпийских играх в Пекине. К тому же, спортсмен является 2-кратным чемпионом мира и многократным победителем Кубков мира. Внушительный опыт Гуанпу поможет побороться за золото.

Американский фристайлист Кристофер Лайллис также добивался больших успехов во фристайле и намерен побороться за золото Олимпиады в Италии. В активе спортсмена олимпийское золото Пекина, а также 2 победы на чемпионатах мира в акробатике.

Ци Гуанпу globallookpress.com

Украинский фристайлист Ян Гаврюк перед стартом ОИ-2026 завоевал серебро на Кубке мира в акробатике. Именно он может составить конкуренцию другим спорстменам в борьбе за медали, опыта у Гаврюка должно хватить, чтобы претендовать на топ-3 в финале.

16:40 Хоккей с шайбой. Женщины. Финал и матч за 3-е место

Женские сборные по хоккею проведут решающие поединки 19-го февраля. Сначала состоится матч за 3-е место в 16:40 по мск. Сборная Швеции попытается одолеть швейцарок. Уровень мастерства у шведок больше, чем у соперниц, но в рамках одной встречи все может измениться.

Женская сборная Швеции провела отличный групповой этап, заняв 1-е место. Шведки набрали максимальные 12 баллов, выйдя в четвертьфинале на сборную Чехии и одержали победу со счетом 2:0. Уже в полуфинале шведскую женскую сборную разгромили американки со счетом 5:0.

Женская сборная США по хоккею globallookpress.com

Швейцарки далеко не лучшим образом выступили на групповом этапе, расположившись на последнем месте с 2 очками в активе. В четвертьфинале Швейцария неожиданно обыграла женскую сборную Финляндии со счетом 1:0, а потом уступила Канаде (1:2).

В финальном матче, который состоится в 21:10 по мск женская сборная США встретится с канадской национальной командой. Как бы странно это не звучало, но американки являются фаворитками перед финалом.

Сборная США выиграла 6 матчей подряд на Олимпиаде в Италии — 4 встречи на групповом этапе и дважды на стадии плей-офф. При этом, американки забрасывали не менее 5-и шайб за игру.

Женская сборная Канады также доминировала в большинстве матчей, но уступила США в очном противостоянии в рамках группового этапа со счетом 0:5. Теперь канадки попытаются взять реванш уже в финале. Получится ли? Будем следить за развитием событий.

18:30 Конькобежный спорт. Мужчины. 1500 м

В «коньках» есть явный фаворит, который точно будет претендовать на золото — это американец Джордан Штольц. Этот спортсмен уже завоевал золотую медали на Олимпиаде в Италии, а теперь попытается занять 1-е место в дистанции 1500 метров. К тому же, Штольц является 6-кратным чемпионом мира. Кажется, что у него просто нет конкурентов в борьбе за золото, но сенсации уже случались на этой Олимпиаде.

Джордан Штольц globallookpress.com

Китайский конькобежец Нин Чжунъянь является лучшим в своей стране, а также спортсмен выигрывал чемпионат мира в спринтерской гонке в 2024-м году. На этот раз Чжунъянь попытается составить конкуренцию Штольцу.

Еще один конькобежец, который способен дать бой американскому конкуренту — это Кьелд Нейс из Нидерландов. Этот спортсмен является 3-кратным олимпийским чемпионом, а также 4-кратным чемпионов мира. К 36 годам у Нейса есть огромный опыт за плечами, но хватит ли сил конкурировать с праймовым Штольцом? Большой вопрос...

21:00 Фигурное катание. Женщины, произвольная программа

Вечер 19-го февраля будет особенным, ведь фанаты фигурного катания будут наблюдать за невероятной интригой в произвольной программе среди женщин. Российская фигуристка Аделия Петросян, кстати, реально претендует на медали Олимпиады в Италии.

Россиянка заняла 5-е место в короткой программе и имеет неплохие шансы зайти в топ-3 по итогам произвольной. Петросян показала отличную технику, получила высокий балл и долго держалась в лидерах, но конкурентки отодвинули фигуристку ближе к концу короткой программы.

Аделия Петросян globallookpress.com

В женском фигурном катании доминируют японки. В частности, Ами Накаи заняла 1-е место по итогам короткой программы. К 17 годам спорстменка уже является серебряным призером чемпионата четырех континентов. Теперь Накаи идет за золотом олимпийских игр.

Другая японская фигуристка Каори Сакамото пока идет следом за своей конкуренткой. Она является 3-кратной чемпионкой мира, а также бронзовым призером олимпийских игр 2022-го года. Кажется, Сакамото готова завоевать золото, но конкуренция за 1-ю строчку очень высока.

Американская фигуристка Алиса Лю уже завоевала золото ОИ-2026 в командных соревнованиях, а теперь планирует показать класс в одиночной произвольной программе. К тому же, в прошлом году Лю стала чемпионкой мира. Шансы побороться за золото точно есть, но для этого необходимо выступить куда лучше японок.

Стоит выделить еще одну претендентку на медали — это грузинская фигуристка Анастасия Губанова. Она является чемпионкой и серебряным призером чемпионата Европы. В короткой программе Губанова показала хороший уровень, но необходимо превзойти свои показатели в произвольной программе, чтобы претендовать на медали.