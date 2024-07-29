Андреева и Медведев крупно проиграли в первом круге микста на Олимпиаде-2024

Российские теннисистыпроиграли итальянскому дуэтув матче первого круга смешанного разряда Олимпийских игр

Встреча продолжилась 1 час 16 минут и завершилась поражением россиян со счетом 3:6, 2:6.

Российский дуэт выполнил две подачи навылет, допустил пять двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта из пяти заработанных. Итальянская пара подала четыре эйса, не сделала ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми (38%).

Во втором круге Вавассори и Эррани сыграют с победителями матча Уэс Колхоф/Деми Схюрс — Стефанос Циципас/Мария Саккари.