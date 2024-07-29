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    Андреева и Медведев крупно проиграли в первом круге микста на Олимпиаде-2024

    Теннис Прогнозы на теннис ATP WTAПариж-2024 Даниил Медведев Мирра Андреева Сара Эррани
    Российские теннисисты Даниил Медведев и Мирра Андреева проиграли итальянскому дуэту Андреа Вавассори и Сары Эррани в матче первого круга смешанного разряда Олимпийских игр

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    Встреча продолжилась 1 час 16 минут и завершилась поражением россиян со счетом 3:6, 2:6.

    Российский дуэт выполнил две подачи навылет, допустил пять двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта из пяти заработанных. Итальянская пара подала четыре эйса, не сделала ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми (38%).

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